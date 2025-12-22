Horóscopos de Mhoni Vidente: el regalo ideal para cada signo y las predicciones del 22 al 26 de diciembre

La reconocida astróloga cubana Mhoni Vidente compartió las predicciones para los signos de la semana del 22 al 26 de diciembre, con los golpes de suerte, el regalo de Navidad ideal para cada integrante del zodíaco y qué deben hacer para atraer la buena fortuna antes de que termine el 2026.

Las predicciones de Mhoni Vidente del 22 al 26 de diciembre

La famosa pitonisa compartió en su canal de YouTube las predicciones para la semana de Nochebuena y Navidad, con el mensaje de los astros y de las cartas del tarot, además de los signos compatibles y el color de la suerte de cada integrante del zodíaco.

Aries

La carta de El Mundo indica que su mejor regalo den Navidad son los perfumes, bolsas, carteras o maletas. Además, el horóscopo revela que tendrán una semana tranquila, solo deben cuidarse de problemas del estómago.

Números de la suerte: 12, 34 y 47.

Color: verde y blanco.

Signos compatibles: Leo, Sagitario y Capricornio.

Tauro

La carta de La Fuerza habla de una semana de trabajo y cierre de año. Deben evitar los excesos, especialmente en las comidas.

Números de la suerte: 05, 54 y 63.

Color: azul y blanco.

Signos compatibles: Virgo, Capricornio y Acuario.

Géminis

La carta de El Emperador habla de ser fuerte y líder. Están hechos para triunfar, tendrán que organizar la fiesta de Navidad, y necesitan aprender a administrar su tiempo. Será una semana de regalos sorpresa y abundancia financiera.

Números de la suerte: 06, 13 y 17.

Color: rosa mexicano y amarillo.

Signos compatibles: Sagitario, Acuario y Libra.

Mhoni Vidente predice abundancia financiera para el signo de Géminis en la penúltima semana de diciembre de 2026 (Pexels/Pavel Danilyuk)

Cáncer

La carta de El Loco habla de suerte en los juegos de azar durante la semana de Navidad. Deben aprender a organizar su tiempo. Su regalo ideal será ropa y zapatos.

Números de la suerte: 01, 15 y 24.

Color: rojo y amarillo.

Signos compatibles: Tauro, Piscis y Escorpión.

Leo

La carta de El Sol habla de una semana de brillar. Tendrán una semana de suerte y deben enfocarse en arreglar su casa para que todo se vea bien durante las fiestas de Navidad. Su punto débil serán los nervios y la melancolía.

Números de la suerte: 07, 20 y 66.

Color: rojo y azul.

Signos compatibles: Aries, Acuario y Sagitario.

Virgo

La carta de El Ermitaño habla de una semana de encontrar soluciones a los problemas. Tendrán mucho trabajo y cierre anual antes de irse de vacaciones. Su mejor regalo es un celular, computadora o tecnología.

Números de la suerte: 08, 11 y 65.

Color: blanco y verde.

Signos compatibles: Aries, Tauro y Capricornio.

Mhoni Vidente revela lo que vivirá Virgo durante la semana del 22 al 26 de diciembre, según el tarot (Pexels/Pavel Danilyuk)

Libra

La carta El As de Oros habla del premio mayor el 24 de diciembre. En los próximos días llegarán la riqueza, la abundancia y la estabilidad. Los mejores regalos que se les pueden dar son perfumes o zapatos.

Números de la suerte: 18, 22 y 27.

Color: amarillo y naranja.

Signos compatibles: Cáncer, Géminis y Acuario.

Escorpio

La carta de El Juicio habla de reflexión y solución de problemas. Su mejor día será el jueves. Les darán regalos sorpresa que los harán muy felices, y se irán de vacaciones.

Números de la suerte: 03, 06 y 09.

Color: rojo y amarillo.

Signos compatibles: Piscis, Cáncer o Leo.

Sagitario

La carta La Rueda de la Fortuna indica que es momento de disfrutar y estar con buena energía. Será una semana de fiestas, deben evitar beber y comer en excesos. Les llegará un regalo sorpresa que los llenará de ilusión y alegría.

Números de la suerte: 19, 20 y 29.

Color: blanco y verde.

Signos compatibles: Piscis, Aries y Leo.

Sagitario tendrá buena fortuna durante la penúltima semana de diciembre de 2025 (Archivo-Pixabay/@Alexas_Fotos) (Pixabay/@Alexas_Fotos)

Capricornio

La carta de El Diablo habla de buena fortuna, dinero y premio mayor en cuestiones de lotería. Deberán cuidarse del mal de ojo, las envidias y la gente tóxica.

Números de la suerte: 06, 30 y 37.

Color: azul y blanco.

Signos compatibles: Tauro, Virgo y Libra.

Acuario

La carta de El Carruaje habla de avanzar, ser feliz, y estar en paz. Sus días serán mágicos y atraerán buena fortuna. Su mejor regalo es lo referente a cuestiones de electrónica.

Números de la suerte: 17, 25 y 56.

Color: verde y azul.

Signos compatibles: Libra, Leo y Géminis.

Piscis

La carta de El Mago dice “pide que se te va a dar”, deben hablar con Dios y con el Universo para conseguir todo lo que necesitan. Será una semana mágica, recibirán regalos que no esperaban y asistirán a muchos eventos familiares.

Números de la suerte: 07, 10 y 42.

Color: rojo y blanco.

Signos compatibles: Escorpio, Cáncer y Géminis.