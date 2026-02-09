Horóscopos de Mhoni Vidente: las predicciones del 9 al 13 de febrero

Mhoni Vidente precisó las predicciones del tarot durante la semana del 9 al 13 de febrero. La pitonisa cubana reveló los golpes de suerte, las predicciones y lo que deberá hacer cada signo zodiacal durante los próximos días mágicos.

Las predicciones de Mhoni Vidente del 9 al 13 de febrero

La reconocida tarotista compartió en su canal de YouTube lo que le depara a cada integrante del zodíaco, según las cartas. Su fortuna se verá definida por el destino, pero también existen consejos que pueden ayudarles a mejorar su vida.

Aries

La carta de El Diablo pide tener cuidado con las personas que los rodean, ser más reservado y discreto en sus proyectos, así como manejar un bajo perfil. Será una semana de mucho trabajo y su mejor día será el 11 de febrero.

Números mágicos: 03, 34 y 65.

Colores: rojo y blanco.

Tauro

La carta de la Rueda de la Fortuna indica que su mejor día será el 12 de febrero, una fecha cabalística con compromisos importantes, resolución de problemas y la llegada de un dinero extra. La vidente advierte sobre las personas que quieren robarle su luz, además de los problemas en cuestiones de alimentación.

Números mágicos: 07, 43 y 74.

Colores: blanco y negro.

Géminis

La carta de El Mago indica: “Pide que se te va a dar”. Es momento de oportunidades y crecimiento. Deben tener cuidado con los chismes y las intrigas. Se les recomienda colocarse agua bendita en la frente y en la nuca, y usar dijes de oro o plata para alejar las envidias.

Números mágicos: 11, 18 y 26.

Colores: amarillo y naranja.

Cáncer

La carta de El Sol pide brillar con luz propia, así como buscar crecimiento y estabilidad en todos los sentidos. Se presentarán soluciones a problemas familiares y de salud. La vidente recomienda mantenerse saludable, ya que será una semana muy agitada, con mucho trabajo.

Números mágicos: 02, 07 y 23.

Colores: azul y amarillo.

Leo

La carta de El Mundo pide conocer, desarrollarse mejor y hacer negocios con personas del extranjero. Mhoni Vidente les recomienda usar un buen perfume y buena ropa, puesto que “lo tratan como lo ven”. Sus posibles problemas serán de la espalda baja y los riñones.

Números mágicos: 29, 58 y 71.

Colores: azul y verde.

Virgo

La carta de El Juicio pide arreglar todos sus asuntos pendientes. Será una semana de entender que “no todo lo que brilla es oro”, por lo que deberán analizar cuáles son sus mejores opciones y buscar su bienestar en todos los sentidos. Su punto débil serán los huesos, los problemas de piernas y rodillas.

Números mágicos: 05, 28 y 57.

Colores: verde y rojo.

Libra

La carta de El Loco explica que necesitan madurez, crecimiento laboral y desarrollo personal. Su punto débil será la piel y el cabello; necesitan buscar verse espectaculares, ya que “como los ven los tratan”. Su mejor día será el 9 de febrero; tendrán juntas laborales, pagos y reuniones sociales.

Números mágicos: 24, 41 y 75.

Colores: azul fuerte y amarillo.

Escorpio

La carta de El As de Oros indica triunfo, estabilidad y crecimiento. Están en el momento perfecto para atraer la abundancia, tener riqueza y ayudar a quienes los rodean. Será una semana positiva económicamente, con ofertas laborales y cambios de puesto.

Números mágicos: 04, 31 y 69.

Colores: azul intenso y blanco.

Sagitario

La carta de El Ermitaño habla del surgimiento de luz, oportunidad y crecimiento. Mhoni Vidente advierte que no deben platicar sus proyectos a futuro ni gastar lo que no es recibido. Será una semana de mucho trabajo, contratos y arreglos de pendientes.

Números mágicos: 12, 15 y 53.

Colores: naranja y blanco.

Capricornio

La carta de El Carruaje pide seguir en avance y no tener miedo, ya que van por buen camino. Solo deben aprender a poner límites y enfocarse en ellos mismos, además de que se quitarán presiones y estrés. Su mejor día será el 11 de febrero, cuando los astros se alineen a su favor.

Números mágicos: 16, 30 y 70.

Colores: rojo intenso y blanco.

Acuario

La carta de El As de Copas pide comprar un automóvil o una casa, ya que deben buscar su estabilidad. Deben evitar volver a sitios y personas que les quitan luz, fuerza o estabilidad. En su temporada de cumpleaños deben festejarse y juntarse con las personas que más quieren.

Números mágicos: 05, 38 y 66.

Colores: azul y turquesa.

Piscis

La carta de El Emperador habla de crecimiento total, armonía y estabilidad. Deben quitarse chismes, no insistir en amores del pasado y dar un paso a cambios en su vida. El 11 de febrero será su mejor día; tendrán más estabilidad y desarrollo en cuestiones laborales. Será una semana de mucho trabajo.

Números mágicos: 11, 13 y 39.

Colores: azul y blanco.