Horóscopo semanal de Mhoni Vidente: las predicciones para febrero 2026 y el “signo bendecido”

La astróloga cubana Mhoni Vidente reveló cómo le irá a los signos durante el mes de febrero, el cual estará marcado por la llegada de la energía en el amor y la amistad. Se augura un mes lleno de buena fortuna, crecimiento y estabilidad, gracias a la llegada de la alineación planetaria que se presentará a final de mes.

Horóscopos de Mhoni Vidente para el mes de febrero

Aries

Será un mes espléndido para todo lo que se quiera hacer, ya que aparece la carta del Mago que señala “pide que se te va a dar”, lo que hace propicio un cambio de casa o de trabajo.

La reactivación laboral y los cambios de imagen serán de gran ayuda para impulsar el crecimiento. Tiempo de aclarar problemas con las personas más cercanas.

Números mágicos: 01, 33, 45.

Colores: Rojo y amarillo.

Signos compatibles: Cáncer, Leo y Capricornio.

Tauro

La carta del Sol ayudará a tener uno de los meses más prósperos, ya que se le pagarán las deudas pendientes y llegará un dinero no esperado.

La vidente señala que se debe buscar el éxito en la vida sin mirar o compararse con los demás, pues hay que aprender a dejar ir. Se recomienda hacer ejercicio y salir a tomar sol para activar la energía, además de mantenerse alejado de los chismes.

Números mágicos: 05, 10, 28.

Colores: blanco y azul fuerte.

Signos compatibles: Virgo, Sagitario y Capricornio.

Géminis

Para los nacidos bajo el signo de Géminis sale la carta de La Torre, que augura un mes de crecimiento y felicidad. Es mejor mantenerse alejado de familia y amigos que no aportan nada al crecimiento personal, por lo que será importante mantener la mente enfocada en estudios.

Durante el mes de febrero, la energía de Dios ayudará a solucionar los problemas que se venían arrastrando. Un mes de juntas laborales y propuesta de boda con alguno de los signos compatibles.

Números mágicos: 16, 17 y 29.

Colores: Naranja y blanco.

Signos compatibles: Capricornio, Acuario y Libra.

Cáncer

La carta del Diablo durante el mes de febrero augura estabilidad económica, pero hay que estar alerta con el mal de ojo y no divulgar las buenas noticias para evitar chismes.

El punto débil será el intestino o la gastritis provocados por sobrepensar y las presiones a su alrededor. Este mes se resolverá el problema que tenía tiempo sin solución, pero hay que tomar todo con calma. Un amor del pasado regresa.

Números mágicos: 11, 26 y 39.

Colores: Rojo y negro.

Signos compatibles: Aries, Piscis y Escorpio.

Las predicciones para Cáncer indican la llegada de signos compatibles en febrero (Archivo) Canva

Leo

La carta del As de Oros augura un mes de estabilidad, riqueza total y progreso, ya que será uno de los signos más bendecidos del mes en todos los aspectos.

En febrero se abre la puerta a cerrar negocios y salir de viaje, aunque el punto débil estará en los problemas de garganta. Hay que tener cuidado con quienes rodean a este signo porque mucha gente malintencionada podría traer energía negativa.

Números mágicos: 14, 19 y 25.

Colores: Verde y rojo.

Signos compatibles: Libra, Sagitario y Aries

Virgo

Los nacidos bajo este signo estarán regidos por la carta de La Estrella, la cual augura un mes próspero para reinventarse por completo, en especial para hacerse de un negocio propio o para la solución de papeles, como pasaportes.

El punto débil estará en la espalda porque es un signo que sobrepiensa, pero es momento de soltar y aprender que no todo está en sus manos. La vidente recomienda regresar al ejercicio y evitar volver con amores del pasado para centrarse en sí mismos.

Números mágicos: 13, 22 y 27.

Colores: Amarillo y negro.

Signos compatibles: Géminis, Tauro y Capricornio.

Libra

En el mes de febrero serán regidos por la carta del Emperador, lo que señala que es el momento de levantar la mano para pedir ayuda.

Será un mes lleno de prosperidad con cambios laborales y aumento de sueldo, pero al ser una temporada de muchos movimientos, se aconseja salir de viaje.

El punto débil serán los huesos; hay que mantenerse en movimiento y tomar vitaminas. Se debe tener cuidado con aquellas personas que suelen hablar bien de frente y mal a sus espaldas, según la cubana.

Números mágicos: 18, 30 y 40.

Colores: Azul y blanco.

Signos compatibles: Acuario, Piscis y Cáncer.

Escorpio

Mhoni Vidente revela que los nacidos bajo este signo tendrán la carta de La Justicia, lo que significa que el karma bueno se verá reflejado con creces, pero será importante controlar el mal carácter.

Es un mes para ser discreto en todos los temas y no hablar sobre las buenas noticias que aparezcan en la vida.

Números mágicos: 02, 07 y 48.

Signos compatibles: Sagitario, Piscis y Cáncer.

Mhoni Vidente revela que Escorpio estará regido por la carta de La Justicia (ARCHIVO-YouTube/MhoniVidente;Pexels/PavelDanilyuk)

Sagitario

La carta de El Loco traerá madurez, crecimiento y estabilidad personal; será un momento de aprovechar todo lo que llega a la vida.

Este será un año de crecimiento económico, pero se podría ver afectado por los puntos débiles que estarán reflejados en los vicios como el alcohol y el cigarro.

Tendrán la posibilidad de comprar un auto, por lo que no se puede desaprovechar para impulsar la energía que atraerá mayor fortuna. Regresará un amor del pasado, pero es mejor evitarlo y mirar siempre adelante.

Números mágicos: 23, 34 y 77.

Colores: Verde y blanco.

Signos compatibles: Aries, Leo y Libra.

Capricornio

La carta que les sale para este mes es la del Mundo, la cual indica que será una temporada de viajes, cambio de casa y trabajo.

Febrero estará lleno de aprendizaje, de pisar firme para atraer la riqueza y dejar de lado las fantasías para construir un futuro estable.

Se resuelven los problemas legales pendientes, pero será importante mantenerse alejados de las malas energías y el mal de ojo, ya que es uno de los signos más envidiados del zodíaco.

Números mágicos: 08, 15 y 21.

Colores: Rojo y azul intenso.

Signos compatibles: Aries, Virgo y Libra.

Acuario

En febrero, la carta del tarot será el Ermitaño. Combinada con tu mes de cumpleaños, anticipa un período de logros y realización en distintos aspectos. Habrá lugar para regalos, celebraciones y viajes, y la energía te favorecerá para resolver trámites o papeles importantes.

En lo afectivo, el consejo es soltar amores del pasado para abrirte a quienes sí están dispuestos a amarte.

Números mágicos: 04, 31 y 35.

Colores: Azul fuerte y amarillo.

Signos compatibles: Géminis, Virgo y Libra.

Acuario y Piscis están de cumpleaños durante febrero de 2025 y eso les traerá buena fortuna en todos los sentidos (ARCHIVO) Captura de pantalla Youtube Mhoni Vidente

Piscis

La carta de El Carruaje pide seguir adelante, no detenerse y tener firmeza en todos sus planes. Será un mes maravilloso, trae buena suerte y estabilidad.

Su mejor día de la semana será el martes y tendrá recibimiento de muchos obsequios y dinero extra. Además, se aproximan cambios en el trabajo, la casa, la escuela y la pareja.

Números mágicos: 09, 12 y 27.

Colores: azul y rojo intenso.

Signos compatibles: Cáncer, Leo y Escorpio.