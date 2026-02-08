Vigilancia extrema en el metro de NYC: la tecnología con IA que detecta a quienes no pagan boleto

El servicio de metro de Nueva York comenzó a probar el funcionamiento de nuevas puertas diseñadas para detectar e identificar con inteligencia artificial (IA) a los usuarios que pasan sin pagar el boleto. Esta estrategia forma parte de un programa piloto de la Autoridad Metropolitana de Transporte (MTA, por sus siglas en inglés), que convocó a distintas empresas para instalar esta nueva tecnología.

De acuerdo con un informe de Gothamist, una de las principales preocupaciones de las autoridades de la MTA durante el último tiempo fue la cantidad de usuarios que logran pasar los molinetes sin pagar el pasaje.

La MTA busca instalar nuevas puertas en las estaciones del metro de Nueva York Facebook Metropolitan Transportation Authority - MTA

En ese contexto, Nueva York busca un rediseño para el acceso en las estaciones del transporte subterráneo, que permita aumentar el número de usuarios del servicio que abonan la tarifa correspondiente.

Por eso, la MTA le pidió a Cubic, empresa a la que ya le había encargado otros servicios como la implementación de la MetroCard en 2025, que diseñe una alternativa. Por su parte, la compañía propuso la instalación de nuevas puertas con inteligencia artificial.

Al contrario de lo que ocurre con los molinetes tradicionales, estos accesos son más altos y cubren todo el cuerpo de los pasajeros. Además, cuentan con un sistema que implementa IA y reporta de forma automática cuando hay un incumplimiento de las normas.

En específico, cuentan con una tecnología de vigilancia que informa automáticamente a la MTA cuando una persona pasa sin pagar. Se trata de cámaras que registran el hecho y graban un video de cinco segundos.

Junto con las imágenes, acciona un sistema de inteligencia artificial que realiza una descripción física de la persona. Todo se lleva a cabo con el objetivo de que las autoridades de transporte de Nueva York puedan identificar al infractor.

Por ahora, se trata de un programa piloto. Hasta el momento, Cubic ya instaló las nuevas puertas en estaciones como Atlantic Terminal, Port Authority y Hoyt-Schermerhorn y tiene pensado hacer lo mismo en el corto plazo en la estación de 125th Street de las líneas A, B, C y D.

La MTA confirmó la realización del programa piloto mediante un comunicado, que tituló como “Puertas de embarque modernas”. Según la entidad, se lleva adelante el cambio para "mejorar el pago de las tarifas, la accesibilidad del sistema y el flujo de pasajeros“.

“Con fondos del Plan de Capital 2025-2029, la MTA instalará nuevas puertas de pago en todo el sistema de metro”, sostuvo la autoridad.

Las nuevas puertas del metro de Nueva York reemplazarán gradualmente a los molinetes NATALIE KEYSSAR - NYTNS

El análisis de Gothamist sostiene que se convocó también a otras empresas para que comiencen a instalar nuevas puertas en el marco de la iniciativa. Actualmente, Conduent y STraffic compiten con Cubic en una licitación por un contrato de 1100 millones de dólares.

Aunque tienen algunas diferencias, todas utilizan un sistema de IA para identificar a quienes no pagan la tarifa. Luego del programa piloto, probablemente comiencen a aplicarse estos sistemas de forma masiva en todas las estaciones de metro de la Gran Manzana.

Cuánto cuesta la tarifa del metro de Nueva York

La MTA informa oficialmente cuál es el valor del boleto en 2026. Actualmente, los pasajeros deben abonar US$3 para un viaje en este transporte.

Por su parte, quienes califiquen para el programa de tarifas reducidas pueden acceder por la mitad de ese precio, a US$1,50.