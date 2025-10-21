Las predicciones de Mhoni Vidente para la era de Escorpio

Mhoni Vidente es una de las astrólogas más reconocidas entre la comunidad latina que vive en Estados Unidos, por sus predicciones y por su conexión con el mundo esotérico. Con motivo de la llegada de la era de Escorpio, desde este martes 21 de octubre, la pitonisa reveló cuáles son los cambios que se vienen para el mundo.

Cuáles son las predicciones de la era de Escorpio

La astróloga reveló en su canal de YouTube las visiones vinculadas a esta nueva etapa, que abarca del 21 de octubre al 20 de noviembre, e incluye golpes de suerte, signos compatibles y energías favorables.

Para Escorpio, la pitonisa destacó la carta de Los Amantes y el As de Oros, que simbolizan amor verdadero y estabilidad económica. Describió a los escorpianos como personas inteligentes, de carácter fuerte, con una marcada inclinación por la justicia y una profunda sensibilidad espiritual.

Este signo, señaló, está atravesado por el simbolismo de Halloween y el Día de los Muertos, lo que refuerza su carácter místico.

La astróloga advirtió que las personas de este signo deben controlar su carácter impulsivo para lograr sus objetivos. Recomendó reflexionar antes de hablar y actuar con prudencia, ya que esa actitud puede conducir al éxito y a la armonía.

Mhoni Vidente brindó las predicciones para la era de Escorpio (Pixabay/Darkmoon_Art) (Pixabay)

Cómo le irá en el amor a los escorpianos en la era de su signo

En el plano amoroso, Mhoni aseguró que Escorpio tiene grandes posibilidades de encontrar a su pareja ideal. Señaló que la clave radica en entregarse completamente al vínculo afectivo y confiar en el proceso.

Las cartas de Los Amantes y el As de Oros anuncian un período propicio para relaciones estables y duraderas. Entre los signos más compatibles mencionó a Acuario, Piscis, Cáncer y Virgo, con quienes Escorpio puede alcanzar equilibrio y bienestar emocional.

Temporada de estabilidad laboral

En el ámbito laboral, los escorpianos disfrutarán de estabilidad y nuevas oportunidades. Mhoni recomendó ahorrar y planificar con cuidado, ya que podrían recibir una propuesta de trabajo vinculada a una empresa extranjera o a una institución gubernamental.

Además, sugirió continuar con la formación profesional para ampliar conocimientos y alcanzar el desarrollo personal. Recalcó la importancia de dejar atrás el pasado, evitar los rencores y concentrarse en el presente para crecer.

Mhoni Vidente reveló qué los escorpianos tendrán nuevos proyectos laborales (Captura/Youtube)

Los números favorables para Escorpio son el 02, 08 y 27, mientras que los colores que atraerán energía positiva son el verde y el blanco. Los días cabalísticos para tomar decisiones o iniciar proyectos son el martes y el domingo.

El efecto de los cometas en la era de Escorpio

La era de Escorpio estará marcada por la presencia de dos asteroides. Según Mhoni, el 21 de octubre el meteorito Lemon, uno de los más importantes de la humanidad, pasará muy cerca de la Tierra y marcará el inicio de este ciclo.

Escorpio será líder en todos los ámbitos, ya que el paso de Lemon podría dejar fragmentos en México o en el Golfo de México, lo que generará una ola de energía que impulsará el progreso y la libertad del pensamiento humano.

Asimismo, anticipó otro evento astronómico relevante para el 31 de octubre, cuando se acerque el asteroide 3I/Atlas, asociado a Lucifer y al Apocalipsis. Este fenómeno, explicó, alterará su órbita y provocará transformaciones profundas en Escorpio.

El signo de Escorpio de verá afectado por dos eventos astronómicos (Pixabay/@Alexas_Fotos) (Pixabay/@Alexas_Fotos)

Era de Escorpio afectará la energía en el mundo

El paso de Lemon sobre México aportará una energía especial que podría provocar cambios positivos en el país y en la mentalidad de muchas personas. En tanto, el asteroide 3I/Atlas liberará fuerzas que, según la astróloga, eliminarán las energías negativas y abrirán paso a una etapa de purificación espiritual.

El llamado “meteorito de Lucifer” impactará en distintos países. Venezuela podría atravesar una intervención política contra Nicolás Maduro. Colombia enfrentaría conflictos legales que afectarían a Gustavo Petro, y Cuba podría iniciar una transición hacia un régimen más abierto.

En materia climática, Mhoni advirtió sobre una ola de frío extremo en el hemisferio norte, acompañada de un aumento de enfermedades virales. México, Estados Unidos y Canadá serían los más afectados por una temporada invernal especialmente severa.

La era de Escorpio, concluyó, traerá transformaciones profundas en lo personal, político y global. Este período exigirá una renovación espiritual de la humanidad. Continuarán los sismos y las erupciones volcánicas, pero también se fortalecerá la búsqueda de fe y la conexión con lo divino.

La astróloga afirmó que la era de Escorpio marcará un antes y un después en la historia humana, ya que impulsará una nueva etapa de conciencia, esperanza y evolución interior.