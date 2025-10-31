Mhoni Vidente revela el poderoso ritual para hacer el 1° de noviembre y atraer abundancia para todo el mes

Mhoni Vidente, reconocida astróloga y tarotista cubana, compartió el paso a paso de un poderoso ritual que se debe realizar el sábado 1° de noviembre para atraer cosas positivas. Reveló la lista de ingredientes y el paso a paso que se debe respetar para que no falle el conjuro.

Ingredientes para el Ritual de Mhoni Vidente del 1° de noviembre

Para poder tener 30 días de prosperidad, abundancia, riqueza y progreso en cuestiones laborales, se debe realizar el ritual recomendado por la tarotista el 1° de noviembre, con los siguientes ingredientes:

Copa de cristal con agua

Incienso de sándalo, mirra o copal

Cerillos de madera

Tres monedas de la misma cantidad

Un billete de la cantidad más grande del país

Tres limones verdes

Veladora o sirio, azul o morado

Plato forrado de papel aluminio

Copa de vidrio

Tequila, ron o mezcla,

Perfume atrayente

Perfume ven dinero o de riqueza

Perfume personal

Mhoni Vidente también precisó que un punto indispensable para que este y otros rituales funcionen es que deberán realizarse después de bañarse. Así, la energía estará limpia y la mente positiva para poder atraer cosas nuevas y cumplir el propósito del conjuro.

El incienso y los cerillos de madera son ingredientes esenciales para este ritual (YouTube/Mhoni Vidente)

Paso a paso del ritual de Mhoni Vidente para noviembre de 2025

Una vez listos los ingredientes y luego del baño para purificar su energía, la persona deberá comenzar con el ritual, sin importar la hora del día, pero preferentemente el 1° de noviembre, y así atraerá la buena fortuna durante todo el mes.

El primer paso es rociar los limones verdes con perfume personal y con perfume de la riqueza.

Posteriormente, se deben pasar los limones por todo el cuerpo, mientras se reza un Ave María y un Padre Nuestro, se pide por el corte de las energías positivas y se piensa en la atracción de la abundancia, riqueza y prosperidad. Esto se debe repetir tres veces y colocar los limones dentro de la copa de cristal con agua.

Los limones sirven para limpiar el cuerpo de las energías negativas (YouTube/Mhoni Vidente)

Se deberán tomar las tres monedas y colocarlas en forma de triángulo dentro del plato forrado con aluminio. Y poner la veladora en el centro del triángulo de monedas y rociarla con perfume atrayente, perfume personal y perfume ven dinero.

Sigue tomar el billete y ponerle perfume personal para después frotarlo con ambas manos mientras se pide por la atracción de riqueza, abundancia y prosperidad.

El billete se pone debajo de la copa de vidrio que se debe llenar con tequila, ron o mezcal. Al terminar, se debe encender el incienso, mientras se reza un Padre Nuestro y un Ave María. La vidente explica que esto corta con las energías negativas que carga cada persona.

Se enciende la veladora azul o morada, mientras se recita la oración: “Jesús, enemigos veo. Sangre de mis venas quieren, yo no se las voy a dar. Alabado sea el sacramento del altar. Víboras envenenadoras, serpientes venenosas, recojan su veneno que han preparado para mí”, y rezar un Padre Nuestro.

El ritual de Mhoni Vidente para atraer energía positiva durante noviembre de 2025 (YouTube/Mhoni Vidente)

Las monedas colocadas alrededor de la veladora deberán recogerse y guardarse en la bolsa, el billete tendrá que ser un amuleto escondido en la cartera que no se gaste hasta que finalice el mes.

El tequila, ron o mezcal, se tira a fuera de la casa. Los limones deben permanecer en agua fresca que se limpia diariamente hasta que cambien de color, entonces tendrán que tirarse afuera de la casa, según Mhoni Vidente.

La astróloga cubana aseguró que se trata de un ritual fuerte y eficiente para atraer el crecimiento en todas las formas posibles. Y recomendó realizarlo antes o después de un viaje largo, ya que es necesario cumplir con la quema de un incienso todos los días del mes, así se quemarán las malas energías.