Horóscopo semanal de Mhoni Vidente: las predicciones para cada signo del 27 al 31 de octubre

Mhoni Vidente publicó sus predicciones para todos los signos del zodíaco del 27 al 31 de octubre. La astróloga cubana reveló qué sucederá esta semana y compartió el mensaje de las cartas de la sabiduría y del propósito.

Las predicciones de Mhoni Vidente del 27 al 31 de octubre

Para la última semana de octubre, la astróloga explicó en su canal oficial de YouTube el mensaje de las cartas y sus recomendaciones para que cada signo alcance la felicidad. Además, señaló los números mágicos, los días y los colores de la suerte.

Aries

La carta El Mago indica que esta semana llegarán cambios importantes para crecer y desarrollarse en lo económico. El mejor día será el viernes 31 de octubre. Se recomienda encender una vela azul o morada para atraer la suerte. Es necesario cuidar los préstamos y gastar solo lo indispensable. El 2026 será un año de desafíos en materia de ahorro.

Los signos compatibles son Leo, Virgo y Capricornio. Las cartas de la sabiduría señalan que cerrarán ciclos y dejarán atrás personas o trabajos del pasado. Se aconseja vivir el presente y proyectar el futuro.

El mensaje de las cartas del propósito indica sanación energética: los arianos deben fortalecer su conexión espiritual para lograr equilibrio.

Números mágicos: 09, 12 y 60.

Colores de la suerte: blanco y naranja.

Tauro

La carta As de Oros anuncia triunfo, dinero y poder. Será una semana de trabajo intenso, viajes laborales y cansancio. Llegarán reuniones por nuevos proyectos y contrataciones. El mejor día será el martes 28 de octubre.

Signos compatibles: Capricornio, Acuario y Virgo. Las cartas de la sabiduría recomiendan dejar de lado el ego y la soberbia. Mhoni Vidente aconseja aceptar los errores y pedir perdón. Las cartas del propósito marcan que es momento de decir la verdad y crecer en todos los ámbitos. Los taurinos avanzan por el camino correcto, pero deben mantener la constancia.

Números mágicos: 03, 25 y 27.

Colores de la suerte: naranja y azul fuerte.

Géminis

La carta El Sol anuncia que deben eliminar las energías negativas y avanzar en lo económico. Será una semana propicia para pagos, trámites y decisiones de compra. Llega un ascenso o un nuevo trabajo que impulsará el desarrollo financiero. El mejor día será el lunes 27 de octubre. La astróloga aconseja alejarse de personas tóxicas.

Signos compatibles: Libra, Escorpio y Acuario. Las cartas de la sabiduría recomiendan organizar mejor el tiempo para aprovecharlo al máximo. El mensaje del propósito invita a planificar próximos viajes para renovar energías.

Números mágicos: 01, 16 y 69.

Colores de la suerte: verde y amarillo.

Cáncer

La carta La Torre indica una semana de crecimiento y nuevos proyectos. Habrá reuniones laborales y un alto nivel de actividad. El mejor día será el jueves 30 de octubre. Mhoni Vidente sugiere cuidarse de envidias y evitar conflictos.

Signos compatibles: Piscis, Aries y Escorpio. Las cartas de la sabiduría destacan que será una semana positiva, aunque conviene ahorrar y construir un patrimonio. Las cartas del propósito anuncian abundancia y toma de decisiones importantes.

Números mágicos: 05, 15 y 24.

Colores de la suerte: amarillo y verde.

Leo

La carta La Rueda de la Fortuna marca un momento para decidir, actuar y crecer. Será una semana de prosperidad. Se recomienda evitar a personas conflictivas. El mejor día será el martes 28 de octubre. Los leoninos podrán firmar un contrato esperado que mejorará su economía.

Signos compatibles: Aries, Capricornio y Sagitario. Las cartas de la sabiduría sugieren proyectar los deseos con claridad para hacerlos realidad. El mensaje del propósito indica protección ante energías negativas y resolución de asuntos legales.

Números mágicos: 11, 17 y 58.

Colores de la suerte: azul y morado.

Virgo

La carta La Templanza simboliza calma y constancia. Será una semana de logros económicos. El mejor día será el jueves 30 de octubre. Se abre un camino hacia nuevas oportunidades laborales.

Signos compatibles: Tauro, Géminis y Aries. Las cartas de la sabiduría aconsejan rectificar errores y practicar el perdón. Las cartas españolas invitan a dejar pasar lo que no se puede resolver.

Números mágicos: 06, 29 y 30.

Colores de la suerte: rojo y amarillo.

Libra

La carta El Diablo augura suerte en los juegos de azar. El mejor día será el viernes 31 de octubre. Se sugiere encender una vela blanca o azul y pedir al arcángel Miguel protección frente a envidias. Será una semana de trabajo intenso, cierre de contratos y exámenes. Es importante administrar el tiempo para evitar la presión.

Signos compatibles: Géminis, Leo y Acuario. Las cartas de la sabiduría predicen prosperidad y la posibilidad de saldar deudas. El mensaje del propósito invita a construir nuevos proyectos.

Números mágicos: 07, 19 y 23.

Colores de la suerte: amarillo y naranja.

Escorpio

La carta La Estrella predice realización y abundancia. El mejor día será el miércoles 29 de octubre. Habrá reuniones laborales y nuevas propuestas. Mhoni Vidente recomienda cortar con lo negativo y mantener la armonía familiar.

Signos compatibles: Piscis, Aries y Cáncer. Las cartas de la sabiduría sugieren pedir estabilidad económica al destino. El mensaje del propósito destaca la importancia de la sanación espiritual. Se aconseja portar una piedra de cristal como amuleto.

Números mágicos: 05, 14 y 16.

Colores de la suerte: blanco y negro.

Sagitario

La carta El Loco señala una semana para actuar con firmeza y alejar pensamientos negativos. Habrá trabajo y múltiples compromisos. El mejor día será el miércoles 29 de octubre. Se recomienda encender una vela roja o blanca y pedir al arcángel Miguel protección. Los sagitarianos contarán con fuerza y determinación; se aproxima un ascenso laboral.

Signos compatibles: Géminis, Leo y Virgo. Las cartas de la sabiduría aconsejan analizar con calma y evitar pensamientos pesimistas. Las cartas del propósito recomiendan rodearse de flores para atraer energías positivas.

Números mágicos: 18, 32 y 44.

Colores de la suerte: rojo y naranja.

Capricornio

La carta El Mundo anuncia viajes y expansión. Es momento de reinventarse y crecer. El mejor día será el viernes 31 de octubre, cuando las energías estarán a su favor. Llegará dinero extra para cancelar deudas y participarán de eventos sociales.

Signos compatibles: Aries, Tauro y Escorpio. Las cartas de la sabiduría invitan a pensar antes de responder. El mensaje del propósito sugiere conectar con la naturaleza y los animales.

Números mágicos: 08, 19 y 33.

Colores de la suerte: rojo y negro.

Acuario

La carta El Carro indica un momento ideal para avanzar. Será una semana para cerrar bien el mes y comenzar noviembre con impulso. Se avecinan cambios laborales y la posibilidad de iniciar un negocio. El mejor día será el martes 28 de octubre. Una persona influyente les ofrecerá una oportunidad laboral.

Signos compatibles: Aries, Géminis y Libra. Las cartas de la sabiduría recomiendan vivir el presente y dejar atrás el pasado. El mensaje del propósito alienta a confiar en uno mismo.

Números mágicos: 02, 10 y 21.

Colores de la suerte: naranja y amarillo.

Piscis

La carta El Emperador anuncia una semana de logros y soluciones. Las cosas comenzarán a encaminarse hacia el éxito. El mejor día será el viernes 31 de octubre. Se sugiere encender una vela azul o roja para atraer protección. Habrá avances laborales, nuevas propuestas y dinero extra para cubrir deudas.

Signos compatibles: Escorpio, Sagitario y Cáncer. Las cartas de la sabiduría aconsejan alejarse de personas conflictivas. El mensaje del propósito destaca la orientación y la llegada de abundancia.

Números mágicos: 09, 26 y 77.

Colores de la suerte: blanco y verde.