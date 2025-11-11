Portal 11/11: Mhoni Vidente revela a los signos tocados por la riqueza y la abundancia en este día
La famosa pitonisa advierte que la fecha es especial porque está bendecida por una línea de energía cósmica; estos son los más beneficiados del horóscopo
- 4 minutos de lectura'
Este 11 de noviembre (onceavo mes del año) se considera especial para la astrología y los horóscopos, razón por la que Mhoni Vidente, la famosa pitonisa, reveló cuáles serán los signos beneficiados en este día. De acuerdo con la cubana, gozarán de riqueza y abundancia gracias al portal que se abre.
11/11: el portal que trae abundancia y riqueza para estos signos
En un video publicado en su canal oficial de YouTube, la tarotista compartió sus predicciones para el 11/11, día en que, señala, se presenta una bendición por una línea de energía cósmica.
Estos son los signos beneficiados por el portal de hoy, 11 de noviembre:
- Escorpio: vive una etapa de reinvención, deja el pasado atrás y crece económicamente. “Está aprendiendo a controlar sus impulsos, dejar la exageración y el drama, entender que la vida es práctica y que debe construir patrimonio y estabilidad”, precisa. Será bendecido por el portal de la abundancia.
- Acuario: es trabajador, incansable, carismático y deportista. “Su sonrisa es su mejor atributo. Es coqueto por naturaleza, pero no infiel. Constantemente busca su propio negocio, el éxito y el reconocimiento de los demás”, indica la vidente. Estará bendecido en las líneas de riqueza, abundancia y estabilidad.
- Aries: lo tocará la riqueza. Es dominante, controlador, con liderazgo natural. “Le gusta hacer todo a prisa, pero debe aprender a controlar su mal temperamento y pensar antes de actuar. Si lo logra, vivirá mejor, resolverá sus problemas y avanzará hacia la abundancia”, explica. Tendrá tres golpes de suerte en cuestiones de lotería, una nueva casa o coche.
- Cáncer: es carismático, protector, buen administrador, comunicador y excelente padre o hijo. “Su error suele ser en el amor: trata a la pareja como hijo o hija. Debe buscar una relación para crecer, no para cargar”, advierte la pitonisa. Abrirá puertas de abundancia, recibirá oportunidades laborales del extranjero o arreglará papeles de visa, migración o cambio de residencia.
- Libra: justiciero, equilibrado y paciente. “Es constante, buen maestro, comunicador y administrador. Tendrá sorpresas en el amor, posibles matrimonios o uniones estables, además de crecimiento económico y fortalecimiento patrimonial”.
Mhoni Vidente indica que estos signos estarán tocados por la riqueza y la abundancia el 11 del 11. Se les recomienda comprar los números 11, 23 o 40, usar el color rojo o blanco, hacer el ritual de la vela blanca, pedir tres deseos y regalar 11 monedas.
“Este día también se debe usar perfume, cortarse el cabello o amarrar un listón rojo en el tobillo izquierdo con tres nudos para atrapar la energía de la riqueza y mantenerla por 11 años”, recomendó.
Qué pasa el 11/11: ritual
La tarotista explica que el día 11/11 es en el “que todas las energías de la riqueza, la abundancia y la estabilidad van a estar reinando completamente en el mundo entero”. Un portal que se da después de casi 999 años gracias a factores como: la alineación de siete planetas en este 2025, a los eclipses solares y lunares del mismo mes y al meteorito 3i Atlas.
A forma de ritual para este día, aconseja regalar 11 monedas o darlas de limosna en cualquier iglesia. “Hazlo con fe y verás cómo la vida te cambia: tendrás más ingresos y estabilidad económica”.
Asimismo, advierte que este portal renovará la mente, la energía y la forma de vivir del ser humano. “El que trabaje, que gane; el que progrese, que viva bien. Entre más sepas, más vales. Capacítate, aprende y desarrolla tu potencial para tener el gobierno y la vida que mereces”, expresó como conclusión.
Otras noticias de Mhoni Vidente
El mensaje de las cartas. Horóscopo de Mhoni Vidente: las predicciones para cada signo en la semana del 10 al 14 de noviembre
Abundancia y crecimiento. Mhoni Vidente revela cuáles son los signos con más suerte en noviembre y qué depara para el día espejo 11/11
El arcángel protector. Horóscopo semanal de Mhoni Vidente: las predicciones para cada signo del 3 al 7 de noviembre
- 1
Horóscopo de Mhoni Vidente: las predicciones para cada signo en la semana del 10 al 14 de noviembre
- 2
El escandaloso motivo por el que Miss Chile podría ser descalificada de Miss Universo 2025
- 3
De Nueva York a Texas: el mapa de la nieve en EE.UU. y hacia dónde se dirige la ola de frío en los próximos días
- 4
Para frenar al ICE en Florida: las siete palabras en español que pueden salvar a un migrante de la deportación