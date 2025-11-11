Portal 11/11: Mhoni Vidente revela a los signos tocados por la riqueza y la abundancia en este día

Este 11 de noviembre (onceavo mes del año) se considera especial para la astrología y los horóscopos, razón por la que Mhoni Vidente, la famosa pitonisa, reveló cuáles serán los signos beneficiados en este día. De acuerdo con la cubana, gozarán de riqueza y abundancia gracias al portal que se abre.

11/11: el portal que trae abundancia y riqueza para estos signos

En un video publicado en su canal oficial de YouTube, la tarotista compartió sus predicciones para el 11/11, día en que, señala, se presenta una bendición por una línea de energía cósmica.

Mhoni Vidente reveló las predicciones del día 11 de noviembre

Estos son los signos beneficiados por el portal de hoy, 11 de noviembre:

Escorpio : vive una etapa de reinvención , deja el pasado atrás y crece económicamente . “Está aprendiendo a controlar sus impulsos, dejar la exageración y el drama, entender que la vida es práctica y que debe construir patrimonio y estabilidad”, precisa. Será bendecido por el portal de la abundancia .

: vive una etapa de , deja el pasado atrás y . “Está aprendiendo a controlar sus impulsos, dejar la exageración y el drama, entender que la vida es práctica y que debe construir patrimonio y estabilidad”, precisa. . Acuario : es trabajador, incansable, carismático y deportista. “Su sonrisa es su mejor atributo. Es coqueto por naturaleza, pero no infiel. Constantemente busca su propio negocio, el éxito y el reconocimiento de los demás”, indica la vidente. Estará bendecido en las líneas de riqueza, abundancia y estabilidad.

: es trabajador, incansable, carismático y deportista. “Su sonrisa es su mejor atributo. Es coqueto por naturaleza, pero no infiel. Constantemente busca su propio negocio, el éxito y el reconocimiento de los demás”, indica la vidente. Estará bendecido en las líneas de Aries: lo tocará la riqueza . Es dominante, controlador, con liderazgo natural . “Le gusta hacer todo a prisa, pero debe aprender a controlar su mal temperamento y pensar antes de actuar. Si lo logra, vivirá mejor, resolverá sus problemas y avanzará hacia la abundancia ”, explica. Tendrá tres golpes de suerte en cuestiones de lotería, una nueva casa o coche.

. Es . “Le gusta hacer todo a prisa, pero debe aprender a controlar su mal temperamento y pensar antes de actuar. Si lo logra, vivirá mejor, resolverá sus problemas y ”, explica. Tendrá en cuestiones de lotería, una nueva casa o coche. Cáncer : es carismático, protector, buen administrador, comunicador y excelente padre o hijo. “Su error suele ser en el amor: trata a la pareja como hijo o hija. Debe buscar una relación para crecer, no para cargar”, advierte la pitonisa. Abrirá puertas de abundancia , recibirá oportunidades laborales del extranjero o arreglará papeles de visa, migración o cambio de residencia.

: es y excelente padre o hijo. “Su suele ser en el amor: trata a la pareja como hijo o hija. Debe buscar una relación para crecer, no para cargar”, advierte la pitonisa. Abrirá puertas de , recibirá del extranjero o arreglará papeles de visa, o cambio de residencia. Libra: justiciero, equilibrado y paciente. “Es constante, buen maestro, comunicador y administrador. Tendrá sorpresas en el amor, posibles matrimonios o uniones estables, además de crecimiento económico y fortalecimiento patrimonial”.

Mhoni Vidente indica que estos signos estarán tocados por la riqueza y la abundancia el 11 del 11. Se les recomienda comprar los números 11, 23 o 40, usar el color rojo o blanco, hacer el ritual de la vela blanca, pedir tres deseos y regalar 11 monedas.

“Este día también se debe usar perfume, cortarse el cabello o amarrar un listón rojo en el tobillo izquierdo con tres nudos para atrapar la energía de la riqueza y mantenerla por 11 años”, recomendó.

Qué pasa el 11/11: ritual

La tarotista explica que el día 11/11 es en el “que todas las energías de la riqueza, la abundancia y la estabilidad van a estar reinando completamente en el mundo entero”. Un portal que se da después de casi 999 años gracias a factores como: la alineación de siete planetas en este 2025, a los eclipses solares y lunares del mismo mes y al meteorito 3i Atlas.

Mhoni Vidente reveló las predicciones para los signos bendecidos por el 11/11 Captura de pantalla Youtube Mhoni Vidente

A forma de ritual para este día, aconseja regalar 11 monedas o darlas de limosna en cualquier iglesia. “Hazlo con fe y verás cómo la vida te cambia: tendrás más ingresos y estabilidad económica”.

Asimismo, advierte que este portal renovará la mente, la energía y la forma de vivir del ser humano. “El que trabaje, que gane; el que progrese, que viva bien. Entre más sepas, más vales. Capacítate, aprende y desarrolla tu potencial para tener el gobierno y la vida que mereces”, expresó como conclusión.