Illinois y Nueva York en alerta por fuerte tormenta invernal: el mapa de las nevadas en EE.UU.

Un escenario meteorológico extremo domina el panorama en Estados Unidos este jueves 22 de enero. El pronóstico contempla una combinación peligrosa de aire ártico, tormentas invernales prolongadas, episodios de nieve intensa, hielo y ráfagas de viento.

Aire ártico extremo y frío potencialmente mortal en Estados Unidos

Una masa de aire ártico excepcionalmente fría y seca se desplazará este jueves desde las Grandes Llanuras hacia el este y el sur de EE.UU. Esto extenderá temperaturas extremas a una vasta región que abarca desde el norte de ese país hasta el valle del Mississippi, Illinois en el Medio oeste y zonas del Atlántico medio y el estado de Nueva York.

Una masa de aire ártico excepcionalmente fría provocará que las sensaciones térmicas (wind chill) se desplomen hasta los -55°F (-48°C) en el Alto Medio Oeste y las Grandes Llanuras NWS

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés), este pulso gélido avanzará acompañado por vientos persistentes que intensifican de forma notable la sensación térmica.

En los estados del norte de las Grandes Llanuras, los valores podrían descender por debajo de -50°F (-45°C). En tanto, las condiciones bajo cero se expandirán hacia el sureste, hasta alcanzar sectores del Atlántico medio, el valle medio del Mississippi y las Llanuras del sur.

Este contexto elevará de manera considerable el riesgo de hipotermia y congelación para cualquier persona expuesta al aire libre sin protección adecuada. Las autoridades remarcaron que incluso breves períodos en el exterior pueden resultar peligrosos, especialmente para personas mayores, niños y quienes no cuentan con refugio calefaccionado.

Tormenta invernal mayor: nieve y hielo en expansión

En paralelo al avance del aire ártico, un sistema invernal de gran magnitud comenzará a consolidarse este jueves, con impacto directo a partir del viernes y durante todo el fin de semana. Este evento, catalogado como de larga duración, se desplazará desde las Altas Llanuras del sur y las Montañas Rocosas hacia el noreste del país norteamericano.

Se espera una franja de nieve intensa que se extenderá desde el norte de Texas y Oklahoma hasta el corredor de la I-95 NWS

La interacción entre el aire extremadamente frío en superficie, un frente activo y una perturbación en niveles medios procedente del norte de México dará lugar a una combinación compleja de fenómenos invernales. Se esperan nevadas significativas al norte del eje principal del sistema, mientras que al sur dominarán el hielo y el aguanieve.

Según AccuWeather, más de dos docenas de estados se verán afectados por este episodio, con un alcance que podría involucrar a más de 150 millones de personas. El meteorólogo senior Alex Sosnowski advirtió que la magnitud del evento podría provocar interrupciones prolongadas en el suministro eléctrico y severas complicaciones en el transporte terrestre y aéreo.

El impacto crítico del clima invernal en las Llanuras del sur y el valle del Misisipi

Las áreas más vulnerables este viernes se concentrarán en sectores de Texas, Oklahoma y el valle inferior del Mississippi, donde se prevén acumulaciones significativas de hielo.

El NWS anticipó lluvias heladas que llevarán aparejadas la posibilidad de generar capas de hielo lo suficientemente espesas como para derribar árboles y líneas eléctricas, lo que dejará a comunidades enteras sin suministro durante días.

Meteorólogos de AccuWeather advierten que cientos de miles de personas podrían perder el suministro eléctrico y la calefacción durante varios días M. Knijnenburg - Shutterstock

AccuWeather advirtió que incluso regiones poco equipadas para afrontar condiciones invernales podrían enfrentar calles y carreteras totalmente bloqueadas. En estos sectores, la acumulación de hielo dificultará o impedirá las tareas de limpieza, especialmente donde los recursos para derretir hielo son limitados.

Jonathan Porter, meteorólogo jefe de AccuWeather, señaló que “potencialmente cientos de miles de personas podrían quedarse sin electricidad y calefacción durante varios días”, una situación crítica en medio de temperaturas persistentemente bajo cero.