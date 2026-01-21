Sigue la alerta por congelamiento en Nueva York, Illinois y Texas: la gran tormenta invernal que se espera en EE.UU.
Los pronósticos prevén nieve, frío extremo y precipitaciones en estos estados
- 2 minutos de lectura'
El frente frío se mantiene en Estados Unidos. El Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) advirtió que una masa de aire ártico volverá a dominar amplias zonas del centro y el este del país hacia el jueves y el viernes, mientras se incrementa el riesgo de precipitaciones invernales en el sur.
Estado por estado: la advertencia del NWS
El noreste del país, que incluye al estado de Nueva York, registrará temperaturas por debajo de los niveles de congelación entre el 22 y el 23 de enero.
- En ese sentido, las temperaturas podrían ubicarse entre 15°F (-9,4°C) y 25°F (-3,8°C) por debajo de lo normal, según el último informe de la agencia.
Con este panorama, hay una alta probabilidad de nieve en el noreste debido a un sistema invernal en desarrollo, aunque su trayectoria, intensidad y el momento de mayor impacto aún son inciertos
¿Cómo estará el clima en Illinois?
El Medio Oeste también enfrentará un frío intenso bajo la influencia directa del aire ártico. En Illinois y estados vecinos, se esperan temperaturas persistentemente bajas y nevadas intermitentes, con el fenómeno de “efecto lago” concentrado en zonas a sotavento de los Grandes Lagos
El flujo de aire del noroeste favorecerá nevadas por “efecto lago”, con acumulaciones localmente más significativas en sectores a sotavento de los Grandes Lagos.
¿Nevará en Texas en los próximos días?
En el sur, Texas aparece como uno de los focos de atención para los próximos días: un sistema de baja presión podría favorecer el choque entre aire húmedo del Golfo de México y la masa de aire ártico, lo que incrementa el riesgo de precipitaciones invernales.
De confirmarse este escenario, podrían registrarse episodios de nieve, hielo o lluvia congelante que compliquen la circulación y las actividades cotidianas.
Los meteorólogos recomiendan seguir de cerca las actualizaciones oficiales, ya que el timing, la trayectoria y la intensidad final del sistema todavía no están definidos.
Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.
