Sigue la alerta por congelamiento en Nueva York, Illinois y Texas: la gran tormenta invernal que se espera en EE.UU.

El frente frío se mantiene en Estados Unidos. El Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) advirtió que una masa de aire ártico volverá a dominar amplias zonas del centro y el este del país hacia el jueves y el viernes, mientras se incrementa el riesgo de precipitaciones invernales en el sur.

Estado por estado: la advertencia del NWS

El noreste del país, que incluye al estado de Nueva York, registrará temperaturas por debajo de los niveles de congelación entre el 22 y el 23 de enero.

En Nueva York, las temperaturas podrían situarse entre 15°F (-9,4°C) y 25°F (-3,8°C) Foto de Cesar Done en Unsplash

En ese sentido, las temperaturas podrían ubicarse entre 15°F (-9,4°C) y 25°F (-3,8°C) por debajo de lo normal, según el último informe de la agencia.

Con este panorama, hay una alta probabilidad de nieve en el noreste debido a un sistema invernal en desarrollo, aunque su trayectoria, intensidad y el momento de mayor impacto aún son inciertos

¿Cómo estará el clima en Illinois?

El Medio Oeste también enfrentará un frío intenso bajo la influencia directa del aire ártico. En Illinois y estados vecinos, se esperan temperaturas persistentemente bajas y nevadas intermitentes, con el fenómeno de “efecto lago” concentrado en zonas a sotavento de los Grandes Lagos

El flujo de aire del noroeste favorecerá nevadas por “efecto lago”, con acumulaciones localmente más significativas en sectores a sotavento de los Grandes Lagos.

¿Nevará en Texas en los próximos días?

En el sur, Texas aparece como uno de los focos de atención para los próximos días: un sistema de baja presión podría favorecer el choque entre aire húmedo del Golfo de México y la masa de aire ártico, lo que incrementa el riesgo de precipitaciones invernales.

De confirmarse este escenario, podrían registrarse episodios de nieve, hielo o lluvia congelante que compliquen la circulación y las actividades cotidianas.

Los meteorólogos recomiendan seguir de cerca las actualizaciones oficiales, ya que el timing, la trayectoria y la intensidad final del sistema todavía no están definidos.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.