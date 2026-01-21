LA NACION

Sigue la alerta por congelamiento en Nueva York, Illinois y Texas: la gran tormenta invernal que se espera en EE.UU.

Los pronósticos prevén nieve, frío extremo y precipitaciones en estos estados

  • icono tiempo de lectura2 minutos de lectura'
LA NACION
Nueva York, Texas e Illinois se verán afectados por una masa de aire ártico y diversos sistemas de presión, según consignó en NWS
Nueva York, Texas e Illinois se verán afectados por una masa de aire ártico y diversos sistemas de presión, según consignó en NWSAssociated Press

El frente frío se mantiene en Estados Unidos. El Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) advirtió que una masa de aire ártico volverá a dominar amplias zonas del centro y el este del país hacia el jueves y el viernes, mientras se incrementa el riesgo de precipitaciones invernales en el sur.

Estado por estado: la advertencia del NWS

El noreste del país, que incluye al estado de Nueva York, registrará temperaturas por debajo de los niveles de congelación entre el 22 y el 23 de enero.

En Nueva York, las temperaturas podrían situarse entre 15°F (-9,4°C) y 25°F (-3,8°C)
En Nueva York, las temperaturas podrían situarse entre 15°F (-9,4°C) y 25°F (-3,8°C)Foto de Cesar Done en Unsplash
  • En ese sentido, las temperaturas podrían ubicarse entre 15°F (-9,4°C) y 25°F (-3,8°C) por debajo de lo normal, según el último informe de la agencia.

Con este panorama, hay una alta probabilidad de nieve en el noreste debido a un sistema invernal en desarrollo, aunque su trayectoria, intensidad y el momento de mayor impacto aún son inciertos

¿Cómo estará el clima en Illinois?

El Medio Oeste también enfrentará un frío intenso bajo la influencia directa del aire ártico. En Illinois y estados vecinos, se esperan temperaturas persistentemente bajas y nevadas intermitentes, con el fenómeno de “efecto lago” concentrado en zonas a sotavento de los Grandes Lagos

El flujo de aire del noroeste favorecerá nevadas por “efecto lago”, con acumulaciones localmente más significativas en sectores a sotavento de los Grandes Lagos.

¿Nevará en Texas en los próximos días?

En el sur, Texas aparece como uno de los focos de atención para los próximos días: un sistema de baja presión podría favorecer el choque entre aire húmedo del Golfo de México y la masa de aire ártico, lo que incrementa el riesgo de precipitaciones invernales.

De confirmarse este escenario, podrían registrarse episodios de nieve, hielo o lluvia congelante que compliquen la circulación y las actividades cotidianas.

Los meteorólogos recomiendan seguir de cerca las actualizaciones oficiales, ya que el timing, la trayectoria y la intensidad final del sistema todavía no están definidos.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.

LA NACION
Más leídas
  1. Cómo es la revolución silenciosa para que los argentinos paguen menos en otros países
    1

    La revolución silenciosa: cómo los pagos digitales está derribando las fronteras del dinero en América Latina

  2. Venden la única casa del mundo con más de 400 ventanas diseñada por uno de los arquitectos más famoso del mundo
    2

    Venden la única casa del mundo con más de 400 ventanas diseñada por uno de los arquitectos más famoso del mundo

  3. Fuerte mensaje de Paolo Rocca a sus empleados
    3

    Boom de importaciones: fuerte mensaje de Paolo Rocca a sus empleados

  4. Con 17 años, logró que las escuelas de Córdoba toquen un tema tabú
    4

    “La chica que habla de la adicción al porno”: tiene 18 años y logró que las escuelas de Córdoba trabajen un tema tabú