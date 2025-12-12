Estos son los candidatos favoritos para ganar el Super Bowl 2026

El Super Bowl es uno de los eventos deportivos más importantes en Estados Unidos y el próximo 8 de febrero de 2026 se llevará a cabo en el Levi’s Stadium en Santa Clara, California. La NFL compartió una lista con los 10 mejores equipos que podrían convertirse en los próximos ganadores del gran partido.

Equipos con las mayores probabilidades de ganar el Super Bowl 2026

Personajes como Bill Belichick y Tom Brady confirmaron que el “verdadero futbol” comienza a jugarse en Estados Unidos después del Día de Acción de Gracias, por lo que a estas alturas de la temporada ya se puede saber cuáles son los equipos favoritos rumbo a The Big Game, de acuerdo con la NFL.

Los Eagles de Filadelfia se perfilan como uno de los equipos favoritos de la NFL para ganar el próximo Super Bowl 2026 (Archivo-AP Foto/Matt Slocum) Matt Slocum - AP

Las formaciones que tienen más posibilidades de ganar el Super Bowl LX son 10, que se perfilan como favoritas, pese a que durante esta temporada no han existido equipos predominantes.

Los equipos que podrían destacar en el próximo Supertazón, de acuerdo a con su desempeño hasta el momento, son:

Los Angeles Rams

San Francisco 49ers

Buffalo Bills

New England Patriots

Seattle Seahawks

Denver Broncos

Green Bay Packers

Philadelphia Eagles

Chicago Bears

Kansas City Chiefs

Los primeros lugares tienen mayores posibilidades de ganar el Super Bowl, mientras que los últimos son considerados candidatos con menos probabilidad.

Qué equipo ganará el Super Bowl 2026, según la IA

Las herramientas de inteligencia artificial tienen a sus propios favoritos para ganar y son:

ChatGPT

Esta plataforma perfila a los Philadelphia Eagles como sus preferidos para llevarse el trofeo, ya que vienen de ganar el Super Bowl, mantienen un núcleo fuerte y son de los preferidos de las casas de apuestas.

Algunos otros de los favoritos para esta IA son los Baltimore Ravens, por su roster talentoso y su potencial defensivo y ofensivo, así como los Buffalo Bills, por su ofensiva potente, y su buen balance general.

A estas alturas de la temporada, los Baltimore Ravens se perfilan como uno de los equipos favoritos para ganar el Supertazón 2026 (FB/Baltimore Ravens)

Gemini

Para esta herramienta, el Super Bowl LX tiene tres favoritos hasta el momento, si se toma en cuenta a los momios de apuestas. Estos equipos son los Baltimore Ravens, los Buffalo Bills y los Philadelphia Eagles. Al igual que ChatGPT, aunque en diferente orden.

Otros nombres que podrían destacar en el próximo evento deportivo son los Kansas City Chiefs, Detroit Lions, estos últimos irán en busca de su primer título y se perfilan como un contendiente fuerte y serio.

Meta AI

Para esta inteligencia artificial es imposible predecir cuál será el equipo ganador, aunque sí considera dentro de su lista de favoritos a los Patriots de Nueva Inglaterra, Steelers de Pittsburgh, Cowboys de Dallas, Chiefs de Kansas City, Ravens de Baltimore y los 49ers de San Francisco.

Aunque menciona que la imprevisibilidad del torneo es lo que le brinda más emoción al gran juego, en el que cualquier formación podría obtener el título.

Los 49ers de San Francisco serán los anfitriones de la final de la NFL el próximo 8 de febrero de 2026 (FB/San Francisco 49ers)

Todo lo que se sabe del Super Bowl 2026

La próxima edición del Super Bowl se celebrará en el Levi’s Stadium en Santa Clara, California, con el equipo de los 49ers de San Francisco como anfitriones el 8 de febrero de 2026.

La NFL confirmó en septiembre de este año que el artista encargado del show de medio tiempo será el puertorriqueño Bad Bunny, artista de fama internacional y ganador de tres premios Grammy.

Aunque tras el anuncio se desató una gran controversia, e incluso se recolectaron más de 100 mil firmas en change.org para pedir que se retirara al intérprete latino de este espectáculo, con el argumento de que el Super Bowl debería honrar la cultura estadounidense, la liga no tiene planes de retirarle el puesto de artista principal para la edición 2026.