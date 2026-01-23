Alerta por tormenta invernal: cuántas pulgadas de nieve caerán en Illinois durante las próximas horas

Una combinación de aire ártico extremo y un sistema invernal de gran escala comienza a definir un escenario climático complejo para Illinois en las próximas horas y durante el fin de semana. El avance de frentes polares, el refuerzo del frío intenso y la posible interacción con humedad proveniente del sur configuran un panorama en el que la nieve volverá a ser protagonista, con acumulaciones que podrían variar de manera significativa según la región.

Clima en el norte de Illinois: frío extremo y nieve ligera a moderada

En el norte del estado, el Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) en Chicago/Romeoville detalló que un nuevo frente ártico avanza durante este jueves y da inicio a un período prolongado de frío peligroso que se extenderá hasta el fin de semana.

En el norte de Illinois, las probabilidades de acumulaciones de nieve serán mayores el sábado y el domingo NWS

Durante las próximas horas, se esperan vientos sostenidos con ráfagas frecuentes de 25 a 35 millas por hora (40 a 56 km/h), con picos aislados cercanos a 40 millas por hora (64 km/h). Esto contribuye a sensaciones térmicas extremadamente bajas, especialmente durante la noche y la madrugada del viernes.

En cuanto al manto blanco, el panorama inmediato incluye la posibilidad de chaparrones aislados y ráfagas de nieve ligera asociadas al pasaje frontal. Estas precipitaciones no dejarían grandes acumulaciones, con apenas una cobertura muy localizada y reducciones temporales de visibilidad.

Sin embargo, el foco se desplaza hacia el período comprendido entre el sábado y el domingo, cuando aumenta la probabilidad de un evento de nieve más prolongado.

El área del norte de Illinois se encuentra en el borde septentrional de una tormenta invernal de gran escala que afectará a buena parte del este del país norteamericano. Los modelos analizados por la oficina de Chicago muestran discrepancias en la extensión norte de la precipitación, aunque la tendencia reciente apunta a un desplazamiento hacia el norte del área de nieve.

De concretarse este escenario, podrían registrarse acumulaciones apreciables, con nieve de baja densidad debido a la relación nieve-agua, tal como coinciden el NWS local y el Weather Prediction Center nacional.

Clima en el lago Michigan y su efecto en las nevadas sobre Illinois

Un elemento adicional para el noreste de Illinois es la posible intensificación de la nieve por efecto lago. El contraste entre el aire ártico y las aguas relativamente más cálidas del lago Michigan puede generar bandas de nieve que, aunque de alcance limitado, son capaces de producir acumulaciones localmente mayores.

El pronóstico señala que este escenario podría desarrollarse entre la noche del viernes y el sábado, con especial atención en sectores del noreste del estado.

El pronóstico del tiempo para el centro de Illinois: probabilidad de nevadas el sábado y el domingo NWS

La incertidumbre radica en la ubicación exacta y persistencia de estas bandas. En caso de desplazarse tierra adentro, podrían sumar pulgadas adicionales a los totales generales, lo que complicaría aún más las condiciones de circulación durante el fin de semana.

Clima en el centro y sur de Illinois: el mayor potencial de acumulación

El escenario más significativo en términos de nieve se perfila para el centro y sudeste de Illinois. De acuerdo con el NWS Lincoln, una masa de aire ártico muy intensa se instalará sobre la región y comenzará a interactuar con humedad proveniente del Golfo de México a partir del viernes.

Esta combinación será propicia para el desarrollo de una tormenta invernal relevante, con una franja amplia de ascenso atmosférico que favorecerá precipitaciones persistentes.

El centro y sur de Illinois es donde más probabilidades de nieve hay para los próximos días NWS

Las áreas ubicadas aproximadamente al sur de la Interestatal 70 concentran el mayor riesgo de acumulaciones importantes. El pronóstico indica una probabilidad del 50% de superar las cinco pulgadas (13 centímetros) de nieve en estos sectores, motivo por el cual se mantiene vigente una Vigilancia de Tormenta Invernal desde la mañana del sábado hasta la mañana del domingo.

Los valores medios sugieren que podrían registrarse entre seis y siete pulgadas (15 a 18 centímetros) al sur de I-70, mientras que acumulaciones cercanas a dos pulgadas (cinco centímetros) podrían extenderse hacia el norte, hasta alcanzar zonas como Galesburg.