Qué es la Ley de Borrón y Cuenta Nueva firmada por JB Pritzker en Illinois que impacta en las personas con antecedentes

El gobernador JB Pritzker promulgó la HB 1836, conocida como Ley de Borrón y Cuenta Nueva, que establece un sistema automático para el sellado de ciertos antecedentes penales no violentos en Illinois. La norma modifica de manera estructural el acceso a registros criminales y busca reducir barreras laborales, educativas y habitacionales para millones de personas.

Qué establece la Ley HB 1836 de Illinois y a quiénes alcanza

Hasta ahora, el sellado de antecedentes en Illinois dependía de trámites individuales, peticiones judiciales, costos legales y procesos distintos en cada uno de los 102 condados del estado.

Ese esquema, según las autoridades, dejaba fuera a muchas personas que cumplían con los requisitos legales, pero no lograban completar el procedimiento.

La nueva ley bipartidista firmada por JB Pritzker busca facilitar la reinserción laboral de aquellas personas con antecedentes penales no violentos

“Durante demasiado tiempo, hemos estado cerrando las puertas a los habitantes de Illinois que regresan a casa tras cumplir condena por delitos no violentos”, señaló Pritzker en un comunicado oficial.

“Esta legislación bipartidista busca empoderar a las personas elegibles que buscan una segunda oportunidad para tomar sus propias decisiones sobre su futuro”, aseguró.

La Ley de Borrón y Cuenta Nueva introduce un cambio central: el sellado automático de ciertos antecedentes, sin que la persona tenga que presentar una solicitud ante un tribunal.

El objetivo, según lo declarado por el gobernador, es evitar que los registros antiguos funcionen como un obstáculo permanente una vez cumplida la sentencia.

En ese contexto, la normativa crea un mecanismo estatal que identifica de oficio qué registros cumplen con los requisitos para ser sellados. Esto incluye:

Arrestos que no terminaron en cargos

Casos desestimados

Absoluciones

Determinadas condenas por delitos no violentos

El sellado implica que los registros dejan de ser accesibles para el público y para empresas privadas que realizan verificaciones de antecedentes.

Sin embargo, no supone la eliminación total del historial, ya que las fuerzas del orden, los tribunales y los fiscales conservan acceso completo a la información.

La nueva ley establece mecanismos para que los antecedentes penales de determinados casos dejen de ser accesibles para el público o empresas privadas

Qué antecedentes no pueden sellarse con la nueva ley de Illinois

La ley no amplía el tipo de delitos que pueden sellarse respecto de la legislación vigente. Por el contrario, mantiene una lista clara de exclusiones que no podrán beneficiarse del proceso automático.

Quedan fuera las condenas por delitos violentos y graves, como:

Homicidio

Delitos sexuales

Violencia doméstica

Acecho

Violaciones de órdenes de protección

Delitos que requieren registro público obligatorio, como los vinculados a agresores sexuales o incendiarios

Además, no son elegibles los delitos de tránsito graves, como conducir bajo los efectos del alcohol o la conducción temeraria, salvo excepciones muy específicas.

Tampoco califican aquellos relacionados con el maltrato animal ni casos en los que exista una condena excluida dentro del mismo expediente judicial.

La HB 1836 establece que si una persona tiene cargos pendientes, se encuentra cumpliendo una sentencia activa o no ha superado el período de espera correspondiente, sus registros no podrán ser sellados de manera automática.

La nueva normativa excluye los delitos violentos y graves

Cuándo entra en vigencia la nueva ley de Illinois y cómo será la implementación

Aunque la normativa fue promulgada el 16 de enero de 2026, su aplicación no será inmediata. El texto legal prevé una implementación gradual para permitir que las agencias estatales adapten sus sistemas tecnológicos y administrativos.

El sellado automático para violaciones municipales y delitos menores de menor gravedad comenzará en enero de 2028.

En el caso de la mayoría de los registros restantes, el proceso general se activará a partir del 1° de enero de 2029.

La normativa también fija plazos escalonados para registros más antiguos:

Los antecedentes generados entre 2005 y 2029 deberán estar sellados para 2030 .

. Los comprendidos entre 1990 y 2005, para 2031 .

. Los anteriores a 1990, para 2032.

Para coordinar esta transición, se creó el Grupo de Trabajo de Borrón y Cuenta Nueva, un organismo de supervisión que funcionará durante cinco años y reportará anualmente a la Asamblea General de Illinois.

La implementación del sistema automático recae en gran parte sobre la Policía Estatal de Illinois, que deberá modernizar su Sistema de Información de Antecedentes Penales. Este será el encargado de identificar qué registros cumplen los criterios legales.

Una vez detectados, la información será enviada electrónicamente a los secretarios de los tribunales de circuito en los 102 condados. Estos funcionarios procederán al sellado formal de los registros y notificarán a las agencias que realizaron los arrestos.