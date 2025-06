Así es la mansión que JB Pritzker tiene en Chicago: dos propiedades en una por menos de US$20 millones

JB Pritzker, actual gobernador del estado de Illinois, tiene una residencia junto a su esposa MK Pritzker en una de las zonas más exclusivas de Chicago: el vecindario de Gold Coast. Esta histórica área de la ciudad es conocida por sus mansiones de época, arquitectura refinada y una de las mayores concentraciones de riqueza del país. Allí, la familia posee una casa de gran escala que combina elementos tradicionales con detalles contemporáneos.

La mansión icónica en Gold Coast

De acuerdo con Chicago Sun Times, la casa principal que ocupan desde 2006 fue adquirida por US$14,5 millones. Es una estructura de tres plantas que suma más de 1180 metros cuadrados habitables, además de una cochera doble de dos niveles. Según registros oficiales obtenidos por el medio estadounidense, los Pritzker invirtieron entre US$11 y US$25 millones adicionales en trabajos de renovación.

El imperio inmobiliario del gobernador de Illinois incluye una mansión en la exclusiva zona residencial de Gold Coast Foto Google Maps

Años después, cuando la propiedad adyacente, una residencia más pequeña construida en 1894, salió al mercado, la compraron por US$3,7 millones. Esta adquisición no solo amplió su espacio privado, sino que también les permitió conservar el estilo arquitectónico del entorno.

De Gold Coast a la Torre No. 9 de Walton

La influencia inmobiliaria del gobernador de Illinois no se limita a Gold Coast. En 2024, trascendió que JB Pritzker fue el comprador de dos pisos completos en el lujoso edificio No. 9 de Walton, una torre residencial ubicada en Near North Side, Chicago. Las unidades fueron adquiridas por US$19 millones a través de una compañía de responsabilidad limitada constituida en Delaware, llamada Chicago Skyline Properties LLC, según informó Chicago Tribune.

Este edificio ha captado la atención por ser una residencia frecuente de empresarios multimillonarios. Las unidades que compró Pritzker suman 1393 metros cuadrados en total y ocupan los pisos 37 y 38. Ambas cuentan con terrazas privadas, acceso a áreas comunes de alto nivel y una piscina en el último piso.

De rivales a socios inmobiliarios

Estos condominios fueron vendidos por Ken Griffin, uno de los principales rivales políticos de Pritzker. Griffin las había comprado por US$34 millones en 2017. La reciente venta representa una pérdida de casi el 45% para el fundador del fondo Citadel, quien se mudó de Illinois a Florida luego de mantener tensiones con la administración estatal.

De acuerdo con Chicago Tribune, Griffin invirtió millones de dólares para intentar frenar la reelección de Pritzker y oponerse a su plan de reforma fiscal. Pese a esas diferencias, la transacción se concretó y se convirtió en una de las más caras del mercado inmobiliario residencial de la ciudad durante 2024.

En sus últimas adquisiciones inmobiliarias, JB Pritzker logró comprar dos condominios en la Torre No. 9 de Walton a su rival político Ken Griffin Imagen compuesta

La residencia histórica del gobernador de Illinois en Springfield

Además de sus inmuebles en Chicago, el mandatario estatal y su familia ocupan la mansión del gobernador de Illinois, ubicada en Springfield. Este edificio histórico funciona como residencia oficial y como museo, según se detalla en su sitio web.

Fue construido en 1855 y está considerado la tercera mansión ejecutiva más antigua de Estados Unidos aun en uso. Se encuentra en pleno centro de la capital estatal y ha sido habitada por gobernadores de Illinois por más de 160 años.

La histórica mansión del gobernador de Illinois está ubicada en Springfield Foto Oficina del Gobernador de Illinois

Durante el mandato de Pritzker, la residencia fue renovada y modernizada, para conservar su valor patrimonial. Se trata de una propiedad que combina su uso institucional con la función de museo, abierta al público mediante visitas guiadas. Refleja distintos estilos arquitectónicos y ha sido testigo de múltiples etapas políticas en la historia del estado.

A pesar de que la familia Pritzker combina su vida entre sus residencias, Chicago continúa siendo el punto de encuentro entre la vida personal, el liderazgo político y el capital económico del gobernador.