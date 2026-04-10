Avanza una ley en Chicago que protegería a compradores por cupones digitales que no funcionan en supermercados

En la ciudad de Chicago, en el estado de Illinois, avanza un proyecto de ley que protegería a compradores en los supermercados que intentan utilizar cupones digitales que no funcionan. La propuesta busca regular el uso de estas promociones para garantizar que todos los consumidores tengan acceso a los mismos beneficios.

El proyecto de ley que avanza en Chicago y protegería a compradores en supermercados

Presentada por la demócrata Janet Yang Rohr, la HB 45 apunta a regular cómo los supermercados ofrecen cupones de descuento digitales. El objetivo principal de la medida es proteger a los consumidores que podrían verse en desventaja por la digitalización de las ofertas.

Si la ley entra en vigor, los supermercados de Chicago que ofrezcan descuentos digitales deberán colocar cupones en papel en sus tiendas Freepik

Las medidas más importantes del proyecto son:

Equidad en los cupones: cualquier tienda de comestibles que ofrezca descuentos digitales debe poner a disposición de los consumidores una versión en papel correspondiente y de igual valor .

cualquier tienda de comestibles que ofrezca debe poner a disposición de los consumidores una . Accesibilidad física: estos cupones de papel deben estar fácilmente accesibles en el mostrador de servicio de la tienda.

estos cupones de papel deben estar de la tienda. Mecanismos de canje: los supermercados minoristas deben asegurar que los beneficios de las promociones digitales se entreguen a cualquier consumidor elegible que cumpla con los términos.

La HB 45 identifica como promoción digital a aquella que el establecimiento publica, ofrece, entrega o canjea a través de una aplicación móvil o de computadora que sea de su propiedad.

La frustración de los compradores de Chicago al utilizar los cupones digitales

La propuesta surge luego de que los legisladores conocieran el descontento de los clientes. A mediados de 2025, NBC News realizó una encuesta en la que consultó a más de 1500 personas.

Como resultado, el 92% afirmó haber tenido problemas para canjear cupones digitales de supermercado. Además, el informe indicó:

El 80% solicitó un ajuste de precio cuando no se aplicaron los cupones.

solicitó un ajuste de precio cuando no se aplicaron los cupones. El 76% recibió con éxito la modificación del valor de los productos.

Muchas personas aseguraron haber tenido dificultades para canjear los cupones digitales en supermercados de Chicago Freepik

Un cliente entrevistado por el medio indicó que uno de los problemas más frecuentes corresponde a que intenta utilizar descuentos que finalmente no se aplican. "Llegas a la caja y el cupón aún no se ha aplicado. Así que tus arándanos cuestan 4,99 dólares en lugar de US$1,99″, contó.

Otra participante de la encuesta, identificada como Teresa, señaló que quienes se ven más perjudicadas por estas fallas son “las personas mayores que no dominan la tecnología y quienes no pueden permitirse un teléfono inteligente”.

Según la representante estatal, este es uno de los objetivos centrales de la medida. Además, en una publicación de Instagram, Yang Rohr indicó que varios ciudadanos le comentaron “lo difícil que es navegar por las aplicaciones de la tienda, encontrar el artículo anunciado y recortar digitalmente el cupón”.

Sanciones a los supermercados en Chicago y el futuro del proyecto de ley

El incumplimiento de las disposiciones introducidas en el proyecto HB 45 se consideraría una práctica ilegal bajo la Ley de Fraude al Consumidor y Prácticas Comerciales Engañosas.

Si se concreta la medida, las personas afectadas podrían iniciar acciones legales para obtener medidas cautelares y recuperar costos y honorarios de abogados.

Asimismo, la propuesta establece que no se impondrán multas a un establecimiento a menos que se le otorgue un plazo de 15 días después de recibir una notificación para corregir la violación y no lo cumpla.

La ley de Chicago que protegería a compradores que utilizan cupones digitales

El proyecto de ley fue colocado el 8 de abril en el calendario para su tercera lectura, tras un debate corto. En el proceso legislativo de Illinois, esta fase corresponde a la etapa final, en la que se debate y se vota el proyecto.