“¿Justo antes del Mundial?”: el descargo de Pritzker contra el jefe del DHS ante posible cierre de aeropuertos

A dos meses del inicio del Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá, el jefe del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), Markwayne Mullin, anticipó la posibilidad de cerrar los aeropuertos de determinadas ciudades antes del máximo torneo de fútbol internacional. Sus declaraciones atrajeron las críticas del gobernador de Illinois, JB Pritzker, quien en un descargo a través de sus redes sociales cuestionó la medida y advirtió que podría arruinar la economía de EE.UU.

JB Pritzker critica propuesta que afectaría vuelos internacionales en ciudades santuario de EE.UU.

En una de sus primeras medidas desde que fue designado para el cargo, el secretario de Seguridad Nacional evalúa cerrar los aeropuertos de las ciudades santuario de Estados Unidos, incluido el Internacional O’Hare de Chicago, informó Chicago Business.

JB Pritzker cuestionó la posible medida del jefe del DHS, quien insinuó que podría cerrar los aeropuertos de las ciudades santuario Archivo

La medida, comunicada en una entrevista reciente, fue recibida con sorpresa por el gobernador de Illinois, quien, a través de un mensaje en X, enfatizó las implicaciones que podría tener. “¿Justo antes de la Copa del Mundo?“, expresó en primer lugar JB Pritzker, quien este año buscará la reelección en los comicios estatales.

En esa línea, remarcó luego el impacto de la medida en materia económica. “Si tu primer movimiento es intentar cerrar los aeropuertos más concurridos de Estados Unidos, realmente estás empezando con todo —bloqueando la industria turística y arruinando nuestra economía“, advirtió.

Las críticas del gobernador JB Pritzker a la administración Trump

Cierre de aeropuertos: la medida que evalúa el jefe del DHS en EE.UU.

Las tensiones entre el gobierno federal y las jurisdicciones administradas por demócratas continúan en aumento. En declaraciones realizadas el lunes en una entrevista con Fox News, Mullin sopesó si las ciudades que limitan la cooperación con las autoridades federales de inmigración deberían recibir a viajeros internacionales.

“Si son ciudades santuario, ¿deberían realmente procesar los trámites aduaneros dentro de su ciudad?“, inquirió en primer lugar.

En esa línea, luego expresó que quizá debería ”analizar cuidadosamente" el caso de las ciudades que “reciben vuelos internacionales” pero no colaboran con las autoridades de inmigración.

A su vez, el director del DHS insinuó que el gobierno federal podría verse obligado a “priorizar” qué jurisdicciones reciben recursos. “Necesitamos centrarnos en las ciudades que quieran trabajar con nosotros”, argumentó.

Sin embargo, Mullin puso paños fríos a la situación en sus siguientes palabras. “Vamos a empezar a tener esas conversaciones. Como dije, esto es solo algo que estoy pensando. No es algo que necesariamente vaya a hacer”, indicó.

En caso de efectuarse, la medida podría paralizar los viajes aéreos internacionales y el comercio en los principales aeropuertos de los estados demócratas. Esto se produciría a dos meses de la Copa Mundial de la FIFA, que comenzará a principios de junio.

Además de Chicago, otras ciudades importantes consideradas como “santuario” incluyen a Nueva York, Los Ángeles, San Francisco, Seattle, Denver y Filadelfia, detalló Reuters. Todas estas urbes, a excepción de Denver, albergan partidos del Mundial 2026.

La posibilidad del cierre de aeropuertos en medio del escándalo con el DHS

Los recintos de Estados Unidos que reciben cada día miles de pasajeros estuvieron en el centro de la polémica en los últimos meses. Esto se debió a la falta de financiación del DHS, que provocó que muchos empleados de la Administración de Seguridad en los Aeropuertos (TSA, por sus siglas en inglés) trabajaran sin paga. Esto también ocasionó retrasos en las filas y los controles de pasajeros.

Las declaraciones de Mullin surgen mientras la desavenencia continúa en el Congreso. En su entrevista, mencionó la “continua negativa” de los demócratas a llegar a un acuerdo para otorgar fondos al DHS.

Recientemente, el presidente Donald Trump emitió una orden ejecutiva para asegurar el pago de los salarios de los trabajadores de la TSA. No obstante, muchos empleados afirman que no es suficiente para cubrir facturas acumuladas.

La posible medida del jefe del DHS surge en medio de la controversia por la falta de pago a los empleados de la TSA que garantizan la seguridad en los aeropuertos AP

En diálogo con CNN, algunos empleados indicaron que recibieron una parte del pago retroactivo que se les adeudaba. “La gente tiene que priorizar qué medicamentos recetados compra y a qué miembros de la familia les da prioridad antes de adquirir los suyos”, señaló Antoinette Wade, funcionaria de la TSA y presidenta de AFGE 1047, el sindicato que representa a los trabajadores en Louisiana y Mississippi.

Cuando el Congreso regrese a Washington la próxima semana, se espera que la Cámara de Representantes considere una medida de financiamiento parcial. Por el momento, no está claro cuándo los legisladores llegarán a un acuerdo sobre el presupuesto federal.