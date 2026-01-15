Avanza una nueva ola de frío en Chicago: cuánta nieve se espera en Illinois para las próximas horas

Un nuevo frente frío atraviesa Illinois. El Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) informó que, durante la tercera semana de enero, las temperaturas se mantendrán por debajo del punto de congelación. Además, se esperan ventiscas con ráfagas de hasta 35 mph (56 km/h).

El pronóstico del clima en Illinois

Las temperaturas en el estado comenzaron a descender hacia los 20 °F (-6 °C) durante la mañana del 14 de enero. “Definitivamente, hará mucho más frío el miércoles”, dijo Alicia Roman, del equipo de tormentas de NBC 5.

Las temperaturas descendieron hasta los 20 °F (-6 °C) en la mañana del 14 de enero

De acuerdo con el NWS Chicago, se espera que las máximas se mantengan en los 20°F (-6°C) el jueves 15 de enero y alcancen los 30°F (-1,1°C) al día siguiente.

Con este pronóstico, la agencia emitió advertencias por ráfagas de nieve intensas y repentinas para los condados de Cook y Lake.

Asimismo, pronosticó una pulgada de nieve para este 14 de enero, seguida de otra ronda de nieve generalizada el jueves 15 por la noche, lo que sumaría hasta dos pulgadas adicionales.

“Un patrón invernal prevalecerá al menos hasta principios de la próxima semana, con probabilidad regular de nieve, vientos racheados del noroeste y bajas temperaturas”, señaló NWS Chicago desde su cuenta de X.

Las máximas de temperaturas alcanzarán los 27 °F (0.5°C) durante la tercera semana de enero

Para el fin de semana, la agencia meteorológica espera que las temperaturas caigan por debajo de los niveles de congelación. Específicamente entre los 19,4 °F y 10,4 °F (-7 °C y -12 °C).

Ventiscas y poca visibilidad en Illinois

Además de las nevadas en algunos puntos de Illinois, el NWS advirtió sobre ráfagas de hasta 34.7 mph (56 km/h), lo que podría generar condiciones white out (visibilidad nula en español), debido a la nieve que vuela y se desplaza, haciendo que el transporte sea “potencialmente mortal”.

“Fuertes vientos del noroeste con ráfagas superiores a 56 km/h provocarán una considerable acumulación de nieve detrás de la borrasca, especialmente en zonas abiertas”, detalló el organismo.

Asimismo, advirtieron que las peores condiciones de viaje ocurrirían entre las 17 hs y las 8 hs (horario local) del día siguiente, por lo que recomendaron alterar planes de viaje en carretera por las superficies resbaladizas.

Además de las nevadas en algunos puntos de Illinois, el NWS advirtió sobre ráfagas de hasta 34.7 mph (56 km/h)

“La nieve por efecto lago aumentará en intensidad esta tarde y noche, con pronósticos de entre 15 y 30 cm. También habrá vientos y ventiscas, lo que provocará condiciones peligrosas para viajar", dijo el NWS.

Las condiciones meteorológicas en otros estados

Más allá de Illinois, gran parte de Estados Unidos se mantiene con temperaturas por debajo del promedio. De acuerdo con un informe del NWS, el noroeste de Indiana está afectado por nieve de efecto lago, con acumulaciones previstas de 6 a 12 pulgadas en condados como La Porte.

En Michigan se esperan nevadas intensas, sobre todo en el condado de Berrien. El sureste de Wisconsin, por su parte, ha experimentado ráfagas de nieve y carreteras resbaladizas.