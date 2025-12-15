¿Sigue la tormenta invernal en Illinois? Cuánta nieve ha caído en las últimas horas y qué se espera esta semana

La tormenta invernal que afectó a gran parte de Illinois durante el fin de semana dejó un escenario marcado por acumulaciones significativas de nieve, frío intenso y complicaciones para circular. El Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) adelantó que continuarán las bajas temperaturas en la región.

Reportes de nieve en Illinois en las últimas 36 horas: dónde hubo más acumulación

Los datos de acumulación recopilados durante las últimas 36 horas por el NWS reflejan la magnitud del evento invernal que impactó principalmente en el centro de Illinois.

Reportes de nieve en las últimas 36 horas en Illinois NWS

Decenas de localidades informaron espesores considerables, con varios registros que superaron las seis pulgadas (15,2 centímetros) y alcanzaron o superaron las siete pulgadas (17,8 centímetros) de nieve, lo que consolidó un manto profundo en amplias zonas.

Entre los mayores valores reportados se destacaron mediciones en el centro del estado, donde localidades cercanas a aeropuertos regionales y áreas rurales mostraron acumulaciones especialmente elevadas. En algunos puntos, los registros oscilaron entre siete y 7,5 pulgadas (17,8 a 19 centímetros).

Los reportes más relevantes incluyeron:

Más de siete pulgadas (más de 17,8 centímetros) de nieve en sectores del centro de Illinois , como áreas cercanas a Bryant .

(más de 17,8 centímetros) de nieve en sectores del , como áreas cercanas a . Acumulaciones generalizadas de entre cinco y 6,5 pulgadas (12,7 a 16,5 centímetros) en ciudades como Champaign, Decatur, Urbana, Danville, Fisher y Newman .

(12,7 a 16,5 centímetros) en ciudades como . Valores cercanos a las cuatro o cinco pulgadas (10,2 a 12,7 centímetros) en localidades como Jacksonville, Washington, Lincoln, Morton y Galesburg.

Pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional para Chicago: qué se espera del clima

El pronóstico elaborado por la oficina del NWS en Chicago/Romeoville describió un inicio de semana con impactos residuales de la tormenta, más asociados al viento y a la nieve ya acumulada que a la posibilidad de nuevas precipitaciones.

Según el organismo, las condiciones atmosféricas mantendrán el potencial de complicaciones en rutas abiertas, sobre todo en sectores del sur del área metropolitana de Chicago.

Las temperaturas de la semana proyectadas para Chicago NWS

Durante la mañana, los vientos del suroeste se intensificarán de manera intermitente, con ráfagas que podrán alcanzar entre 20 y 30 millas por hora (32 a 48 km/h). Esta situación favorecerá la voladura y el desplazamiento de la nieve suelta, especialmente en zonas rurales y caminos expuestos.

Estos son los puntos más destacados del pronóstico para el norte de Illinois:

Vientos del suroeste con ráfagas fuertes durante la mañana, con potencial de nieve levantada por el viento en áreas abiertas.

Condiciones de manejo resbaladizas, principalmente al sur de una línea que se extiende entre Streator, Kankakee y Rensselaer.

Una moderación gradual de las temperaturas a partir del martes, con máximas que se ubicarán cerca o apenas por encima del punto de congelación, es decir, alrededor de 32°F (0°C).

De cara al martes, el pronóstico indicó que el aumento de la presencia del sol y el flujo persistente del suroeste ayudarán a que las temperaturas asciendan hacia valores más templados.

En sectores con menor cobertura de nieve, los registros térmicos incluso se acercarán a los 40°F (4°C), mientras que en áreas con acumulaciones más profundas el incremento será más limitado. Aun así, no se esperan nuevas nevadas en el corto plazo para el área de Chicago.

Pronóstico del tiempo para el centro de Illinois

La oficina del NWS en Lincoln detalló un panorama particularmente crudo para el centro de Illinois, con énfasis en el frío extremo y el efecto del viento sobre la nieve acumulada. Según el informe, el comienzo del día estuvo marcado por temperaturas bajas.

Las temperaturas esperadas en el centro de Illinois durante la semana NWS

En ciudades del este y centro del estado, como Decatur, Champaign, Paris y Danville, los termómetros descendieron hasta valores de entre -10°F y -15°F (-23°C a -26°C).

Este desplome térmico respondió a una combinación de cielos despejados, vientos débiles durante la noche del domingo y un manto de nieve profundo que favoreció una fuerte pérdida de calor. El propio NWS calificó este episodio como “un arranque de invierno notablemente intenso” para esta etapa de la temporada.

Para el transcurso del martes, el pronóstico indicó que:

El frío persistirá durante la mañana, con sensaciones térmicas bajo cero debido a la combinación de bajas temperaturas y viento.

Existirá una probabilidad de entre 20% y 40% de nieve levantada por el viento en las primeras horas, especialmente con ráfagas de 25 a 30 millas por hora (40 a 48 km/h).

A medida que avance el día y las temperaturas asciendan hacia valores de entre 20 y 30°F (-7°C a -1°C), el riesgo de visibilidad reducida disminuirá de forma gradual.

Las máximas quedarán mayormente por debajo del punto de congelación, es decir, por debajo de 32°F (0°C).

El informe también proyectó un cambio significativo hacia el jueves, cuando un sistema más activo llevará precipitaciones en forma de lluvia, vientos intensos y un nuevo descenso térmico posterior.

De acuerdo con el NWS de Lincoln, las probabilidades de lluvias ese día se ubicarán entre el 60% y el 90%, con ráfagas que podrían superar las 40 millas por hora (64 km/h). Luego del pasaje del frente frío, las temperaturas caerán con rapidez y devolverán condiciones plenamente invernales al centro de Illinois.