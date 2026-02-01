Buenas noticias en Illinois: el anuncio de JB Pritzker que beneficiará el acceso a la salud de millones en el estado

El estado de Illinois presentó una nueva iniciativa destinada a reforzar el acceso a la salud reproductiva en un contexto nacional marcado por fuertes restricciones en otras jurisdicciones de Estados Unidos. En específico, el gobernador JB Pritzker anunció la creación de un fondo que busca sostener y fortalecer la atención médica en todo el estado, tanto para residentes como para personas que viajan desde otras regiones del país.

Los detalles del fondo de Illinois para sostener la atención médica que presentó JB Pritzker

El gobernador Pritzker comunicó la creación del Prairie State Access Fund, una iniciativa desarrollada en asociación con la organización benéfica Michael Reese Health Trust.

JB Pritzker criticó las política de salud reproductiva de la administración Trump Evan Vucci - AP

El fondo tiene como objetivo reforzar el ecosistema de salud reproductiva en Illinois mediante apoyo directo a organizaciones que ya trabajan en la prestación de estos servicios.

El Prairie State Access Fund canaliza aportes de donantes hacia organizaciones que protegen y amplían estas necesidades específicas. El esquema prioriza el financiamiento flexible, lo que permite cubrir necesidades urgentes y responder con rapidez ante picos de demanda.

Nuevas críticas de Pritzker contra Trump

Durante la presentación de este nuevo fondo, que incluyó a miembros de la comunidad filantrópica, líderes en salud y autoridades estatales, Pritzker criticó las políticas impulsadas desde el gobierno federal y defendió el rol del Estado.

“La administración Trump lidera un ataque total contra el aborto y la atención de afirmación de género, pero Illinois no permitirá que eso ocurra aquí”, expresó el gobernador, de acuerdo a un comunicado.

En esa misma línea, continuó: “El Prairie State Access Fund es un ejemplo de una verdadera alianza entre los sectores público y privado para construir un ecosistema de salud reproductiva más conectado y con mayores recursos”.

Por último, concluyó: “Illinois confía en que las mujeres tomen sus propias decisiones médicas”.

Illinois es uno de los estados con más derechos reproductivos de EE.UU. ANDREW CABALLERO-REYNOLDS� - AFP�

Por su parte, el director del Departamento de Salud Pública, Sameer Vohra, subrayó que “bajo el liderazgo del gobernador Pritzker, Illinois se convirtió en un referente nacional en la protección del acceso a los servicios de salud reproductiva”.

Illinois, uno de los estados de EE.UU. con mayor protección para las mujeres etapa reproductiva

Illinois figura entre los pocos estados del Medio Oeste con acceso amplio a servicios integrales de salud reproductiva. El Guttmacher Institute actualizó recientemente su clasificación y ubicó al Estado de la Pradera en la categoría “muy protector”, en función de sus políticas de aborto y niveles de accesibilidad.

Los datos del instituto también señalaron que, durante 2024, proveedores de Illinois atendieron el 23% de todas las interrupciones de embarazo en Estados Unidos a pacientes que viajaron desde otras jurisdicciones. Esta situación incrementó la presión sobre clínicas, profesionales de la salud y organizaciones de apoyo en todo el territorio.

Picos de demanda en Illinois: las razones detrás del fondo de JB Pritzker

Desde el gobierno estatal remarcaron que los programas públicos son esenciales para la salud reproductiva, pero advirtieron que no alcanzan para cubrir todos los desafíos.

El fondo de Illinois tiene como objetivo cubrir toda la demanda en el a´rea de salud reproductiva J. Scott Applewhite - AP

En ese sentido, Elizabeth Whitehorn, directora del Departamento de Atención Médica y Servicios para Familias de Illinois, alertó: “A medida que crece la demanda de atención de salud reproductiva, Medicaid y los programas públicos siguen siendo esenciales, pero no pueden cubrir todas las necesidades por sí solos”.