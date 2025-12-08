La ley de Illinois firmada por JB Pritzker que impacta en los medicamentos y entra en vigor el 1° de enero 2026

La Legislatura de Illinois aprobó una normativa que modifica el funcionamiento de los seguros médicos frente a los faltantes de medicamentos genéricos y que se prepara para entrar en vigor el 1° de enero de 2026. La medida, firmada por el gobernador JB Pritzker, introduce un cambio que afectará directamente a pacientes, aseguradoras y planes de salud.

Los detalles de la ley que busca enfrentar la escasez de medicamentos genéricos en Illinois

El texto aprobado por la Asamblea General incorporó una definición precisa de “no disponible”, un concepto que se convirtió en el núcleo de la norma.

Según el nuevo texto legal, un medicamento se considerará "no disponible" únicamente cuando esté definido como “Actualmente en escasez” o “Discontinuado” dentro de la base de datos de faltantes de la FDA

La normativa también detalló qué se entiende por “medicamento genérico”, al aclarar que se trata de aquel aprobado bajo una aplicación vinculada a un fármaco de referencia, lo que sigue la sección 505(j) de la Ley Federal de Alimentos, Medicamentos y Cosméticos.

Asimismo, estableció que un “medicamento recetado elegible” debe ser un producto previamente autorizado bajo la sección 355(c) del mismo marco normativo y que no esté protegido por patente.

Cómo deberán actuar los seguros de salud desde el 1° de enero con la nueva ley de Illinois

La ley establece que si un medicamento genérico o un equivalente terapéutico se encuentra “no disponible” por problemas de abastecimiento y la dosis no puede ajustarse, los seguros médicos —incluidos los planes individuales, grupales y programas de atención administrada— estarán obligados a brindar la versión de la marca correspondiente.

La cobertura que hagan los seguros médicos deberá sostenerse hasta que el genérico o su alternativa terapéutica vuelvan a estar disponibles.

La medida, que originalmente tenía fecha de implementación el 1° de enero de 2025, fue modificada durante el proceso legislativo y el texto final dispuso que comenzará a aplicarse únicamente a las pólizas “enmendadas, entregadas, emitidas o renovadas después del 1° de enero de 2026”.

El objetivo de este cambio fue dar más tiempo a aseguradoras y organizaciones de atención administrada para readecuar contratos, operaciones internas y sistemas de autorización, ya que la cobertura transitoria de medicamentos de marca en momentos de escasez implica costos y procedimientos adicionales.

El problema creciente de los medicamentos faltantes en Illinois

El debate que derivó en esta normativa surgió de un contexto nacional complejo en materia de acceso a medicamentos.

La proliferación de faltantes temporales y discontinuaciones obligó a los estados a considerar qué mecanismos podían adoptar para reducir el impacto en los pacientes, según explica la ley.

En ese sentido, Illinois optó por intervenir directamente en la relación entre aseguradoras, prestadores y afiliados cuando un producto genérico estuviera ausente del mercado.

La cobertura del medicamento de marca que hagan los seguros médicos deberá sostenerse hasta que el genérico o su alternativa terapéutica vuelvan a estar disponibles en el mercado

La definición detallada de conceptos como “medicamento elegible”, “genérico” e “indisponible”, sumada a la obligación explícita para todos los planes de salud, forma parte de una estrategia para evitar que los pacientes queden sin tratamiento o se vean obligados a costear medicamentos de marca por su cuenta.

Además, la vinculación del concepto de escasez a la base de datos de la FDA ofrece un parámetro objetivo y verificable.