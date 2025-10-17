JB Pritzker defiende a Brandon Johnson y sospecha de las verdaderas intenciones de Trump en Chicago

Donald Trump acusó al gobernador de Illinois, JB Pritzker, de “dirigir una operación pésima” y de “permitir que maten gente en su ciudad”. Este viernes, el mandatario estatal respondió que las declaraciones del presidente se basan en “mentiras” y defendió la gestión local de Brandon Johnson en seguridad.

JB Pritzker acusó a Trump de difundir “mentiras” y destacó la baja del delito en Chicago

“Sabes, tiene la plataforma más grande de EE.UU., la presidencia, y simplemente dice cosas”, sostuvo JB Pritzker en una reciente entrevista con Politico. “Es propaganda, repito, no es cierto, pero lo repite una y otra vez, esperando que la gente le crea”, agregó. Además, señaló que la narrativa de “zona de guerra” no describe a la ciudad.

La tensión entre Trump y el gobernador de Illinois, JB Pritzker, crece por la seguridad en Chicago (Foto de SCOTT OLSON / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images vía AFP) SCOTT OLSON - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

El gobernador sostuvo que Chicago redujo de forma notable la delincuencia. Aseguró que “casi todas las estadísticas de delitos violentos se han reducido en dos dígitos” y que “la tasa de homicidios se ha reducido a la mitad” en los últimos años.

A su vez, los asesinatos descendieron más de 30% frente a 2024 y los tiroteos cayeron casi 40%, con 1200 personas heridas de bala y al menos 274 homicidios.

JB Pritzker defendió el modelo de seguridad con fuerzas policiales civiles en Illinois

Asimismo, JB Pritzker defendió el enfoque de seguridad con fuerzas civiles. “Lo más importante, es que lo que el presidente no entiende es que la policía civil es la forma de combatir la delincuencia”. El demócrata indicó que la jurisdicción aumentó el personal de la Policía Estatal y que invirtió en prevención de la violencia.

El gobernador de Illinois, JB Pritzker, respondió a los cuestionamientos de Trump y dijo que el presidente solo dice "mentiras" (AP Foto/Kiichiro Sato) Kiichiro Sato - AP

También señaló recortes federales en recursos clave. Según el funcionario estatal, el gobierno de Trump habría reducido el número de agentes del FBI, la ATF y la DEA disponibles en la ciudad y recortado financiamiento. “Por favor, dennos apoyo policial civil del FBI, la ATF y la DEA para que podamos interceptar armas y drogas y perseguir a los pandilleros”, pidió a la administración federal.

Las críticas del gobernador también apuntaron contra la descripción apocalíptica de Chicago. En ese sentido, destacó que la ciudad atravesó “la mejor temporada turística” de su historia reciente y que Condé Nast Traveler la nombró “la mejor ciudad grande de EE.UU.” por noveno año.

La Guardia Nacional, el ICE y el riesgo de “militarizar” las ciudades durante las votaciones

En lo que respecta al despliegue de la Guardia Nacional y el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en Illinois, ordenado por Trump, el gobernador calificó la medida como inconstitucional y alejada del uso histórico de esas tropas. En esa línea, remarcó que un tribunal evalúa el alcance de esa federalización.

JB Pritzker defendió la gestión del alcalde Johnson en materia de seguridad X @GovPritzker

Por otro lado, JB Pritzker alertó sobre un supuesto avance hacia la intimidación electoral. “Creo que no está muy lejos de que (el presidente) ofrezca y proporcione militares para proteger los lugares de votación en todo EE.UU., pero particularmente en los estados y ciudades demócratas, con la idea de que podrían confiscar las urnas si creen que hay fraude en las elecciones”, advirtió.

Las críticas de Donald Trump y JD Vance contra Pritzker y el alcalde Brandon Johnson

Los cuestionamientos de JB Pritzker se dan luego de que Trump afirmara que el gobernador y el alcalde Brandon Johnson “deberían estar en la cárcel”. El vicepresidente JD Vance sostuvo también que ambos debían “sufrir algunas consecuencias”. El mandatario estatal, por su parte, respondió que esa retórica no se ajusta a la tradición democrática. “No temo por mí”, señaló, y sumó: “Temo por la gente de Illinois y por la gente de EE.UU. con la actitud de este presidente”.