Buenas noticias en Illinois: el cambio de iPhone que impacta en las licencias y el ID desde este 19 de noviembre

A partir de este miércoles 19 de noviembre, Illinois suma un avance tecnológico que modifica la forma en que millones de residentes podrán presentar su documentación estatal. Desde ahora, las licencias de conducir y los ID estatales podrán guardarse directamente en Apple Wallet, tanto en iPhone como en Apple Watch.

Illinois habilita licencias digitales en Apple Wallet: cómo funciona y quiénes pueden usarlo

Se trata de una innovación impulsada por la Secretaría de Estado de Illinois y celebrada por Apple, que promete agilizar trámites y mejorar la experiencia en aeropuertos, comercios y plataformas digitales.

La nueva Illinois ID para celulares iPhone

“Tu ID puede estar directamente en tu iPhone, lista para usar en aeropuertos, restaurantes y bares en todo el estado”, dijo el secretario de Estado, Alexi Giannoulias, al anunciar el cambio.

Con esta implementación, Illinois pasa a integrar el reducido grupo de 12 estados y Puerto Rico que ya permiten almacenar identificaciones oficiales dentro del Apple Wallet.

La novedad habilita el uso de la licencia o el ID en persona, en línea y en apps, incluso en controles de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA, por sus siglas en inglés) ubicados en más de 250 aeropuertos del país norteamericano, como O’Hare, Midway y Lambert.

Apple destacó el avance y remarcó que estos documentos digitales “acercan a los usuarios a reemplazar la cartera física con un Wallet digital seguro y privado”, según dijo Jennifer Bailey, vicepresidenta de Apple Pay y Apple Wallet.

De todos modos, las autoridades de Illinois aclararon que la nueva función no reemplaza la tarjeta física: los residentes deberán seguir con sus identificaciones tradicionales consigo.

TSA avala el uso del ID digital en Illinois: seguridad y verificación paso a paso

El despliegue de esta nueva tecnología cuenta con el respaldo de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA, por sus siglas en inglés), que considera que este mecanismo mejora la verificación de identidad, reduce puntos de contacto y refuerza la seguridad en los aeropuertos.

El director federal de seguridad de la agencia en Illinois, Jim Spriggs, anticipó que esperan una mayor adopción por parte de los viajeros a medida que la herramienta se vuelva habitual, destacó Univision.

Apple, por su parte, remarcó que las credenciales almacenadas utilizan cifrado avanzado. La compañía explicó que ni ellos ni el estado pueden ver cuándo o dónde se usa la identificación digital, dado que el historial queda guardado solo en el propio dispositivo del usuario.

Cómo agregar tu licencia de Illinois al Apple Wallet: guía paso a paso

El procedimiento está completamente integrado a la aplicación móvil. Para cargar la licencia o el ID, el usuario debe tocar el botón Agregar (+), seleccionar “Driver’s License or State ID” y seguir los pasos:

Escanear la identificación física

Tomarse una selfie y realizar movimientos faciales para la verificación

Una vez aprobada la identidad por el estado, el documento queda disponible en el Wallet

La presentación en persona también es simple: basta con seleccionar la identificación y acercar el dispositivo a un lector compatible; luego, la autenticación se completa con Face ID o Touch ID. En sitios web y aplicaciones, la opción será “Verificar con Apple Wallet” o “Continuar con Apple Wallet”.

Illinois lanza verificador móvil para comercios y prepara expansión a Google Wallet

Sumado a esta novedad, Illinois lanzó Mobile ID Verifier, una app gratuita que permitirá a los comercios verificar edades de manera más rápida y segura, especialmente en la venta de alcohol.

Illinois lanzó un programa especial para que comerciantes puedan verificar la edad de sus clientes, especialmente en la venta de alcohol

El objetivo es agilizar operaciones, reducir filas y reforzar la privacidad de los consumidores. Al igual que las identificaciones, esta herramienta también está disponible desde este miércoles 19 de noviembre en la App Store.

Giannoulias adelantó que el programa seguirá expandiéndose: “el Mobile ID llegará pronto a Google Wallet y Samsung Wallet”, para que más residentes puedan acceder a esta tecnología, independientemente del dispositivo que utilicen.