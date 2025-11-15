Digital ID en tu celular: la nueva identificación que la TSA aceptará en más de 250 aeropuertos de EE.UU.

Apple lanzó la herramienta Digital ID en Estados Unidos, que se podrá agregar a Apple Wallet para que los usuarios creen su propia identificación con la información de su pasaporte estadounidense. A partir del 12 de noviembre, se acepta en su versión beta en los puntos de control de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA, por sus siglas en inglés) de más de 250 aeropuertos de EE.UU.

Todo lo que debes saber sobre Digital ID de Apple

En un comunicado, la marca estadounidense presentó su nueva función: Digital ID. La herramienta aparece como una novedosa forma para que los usuarios creen su identificación con los datos de su pasaporte, con la seguridad de su iPhone o Apple Watch.

¿Cómo se podrá usar la Digital ID para viajar en EE.UU.?

La empresa aseguró que la TSA permitirá que la Digital ID sea utilizada en más de 250 aeropuertos de EE.UU. solo para los vuelos nacionales. “En el futuro, se sumarán otros casos de aceptación de esta identificación”, indicó la agencia.

Los usuarios pueden crear y presentar esta identificación digital incluso si no tienen una licencia de conducir o identificación estatal que cumpla con los requisitos de Real ID. Es importante aclarar que esta nueva función no sustituye al pasaporte físico ni sirve para viajes internacionales.

“Hemos visto lo mucho que les gusta a los usuarios tener su identificación directamente en sus dispositivos. La Digital ID ofrece esta opción segura y práctica a aún más usuarios en todo el país, ya que ahora pueden añadir una identificación a Wallet utilizando la información de su pasaporte estadounidense”, explicó Jennifer Bailey, vicepresidenta de Apple Pay y Apple Wallet.

La TSA permitirá el uso del Digital ID de Apple solo en vuelos nacionales Apple

Cómo agregar la Digital ID a Apple Wallet en EE.UU.

Según explicó Apple, para crear su nueva Digital ID, los usuarios deben pulsar el botón “Añadir (+)” en la parte superior de la pantalla de Wallet en su iPhone y seleccionar “Permiso de conducir o Documentos de identidad”.

Luego, hay que apretar en “Identificación digital” y continuar con las instrucciones en pantalla para iniciar el proceso de configuración y verificación.

Los usuarios tendrán que utilizar su dispositivo para escanear la página con la foto de su pasaporte físico. A su vez, se les pedirá que lean el chip integrado en el revés de la documentación, y así garantizar la autenticidad de los datos.

Se les solicitará tomarse una selfi para su revisión y realizar una serie de movimientos faciales y de cabeza durante el proceso de configuración.

Una vez finalizado este procedimiento, su identificación digital se añade a la cartera digital (Apple Wallet).

Apple le pedirá al usuario tomarse una selfie para crear su Digital ID Apple

Cómo usar la Digital ID en Apple Wallet y sus beneficios

Para usar la Digital ID correctamente desde Apple Wallet, se debe pulsar dos veces el botón lateral -o el de inicio- para acceder al menú y seleccionar “Identificación digital”. Una vez allí, deberán acercar su iPhone o Apple Watch a un lector de identidad, revisar la información solicitada y usar Face ID o Touch ID para la autenticación.

La empresa prometió que, en el futuro, esta herramienta podrá ser utilizada en establecimientos y organizaciones seleccionadas adicionales de forma presencial, así como también en aplicaciones y en línea.

Apple brindó consejos de cómo crear y usar el Digital ID en Estados Unidos Apple

Los beneficios más importantes de usar la Digital ID son: