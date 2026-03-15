Buenas noticias para mexicanos en Chicago: dónde está el camión del Consulado del 17 al 21 de marzo

El Consulado de México sobre ruedas, una iniciativa que pretende ofrecer asistencia para los extranjeros que residen en Estados Unidos, pasará por el área de Calumet City, en Chicago, del 17 al 21 de marzo. Durante este período, el personal ayudará a los peticionarios con varios trámites, como la expedición de pasaportes, registros consulares y actas de nacimiento, y brindará servicios legales para migrantes.

Dónde está el camión del Consulado mexicano en Chicago del 17 al 21 de marzo

En la próxima semana, del 17 al 21 de marzo, el camión del Consulado de México se ubicará en el gimnasio de la iglesia San Andres-Jesus Shepard of Souls Parish, erigida en 786 Lincoln Ave, Calumet City, Illinois, 60409, según informaron las autoridades en Instagram.

El camión del Consulado mexicano estará en Calume, Chicago, del 17 al 21 de marzo

Durante esta jornada, se podrán realizar los siguientes trámites y recibir diversos apoyos:

Documentación: expedición de pasaportes, matrícula consular, actas de nacimiento y credencial mexicana para votar.

expedición de pasaportes, matrícula consular, actas de nacimiento y credencial mexicana para votar. Asesoría legal: orientación en temas migratorios, civiles, laborales, penales y de derechos humanos.

orientación en temas migratorios, civiles, laborales, penales y de derechos humanos. Servicios Comunitarios: el departamento de comunidades ofrecerá asistencia gratuita en áreas de salud, finanzas y educación.

En la semana previa a su paso por Calumet, el camión ofrece servicios en Maywood. Las autoridades recordaron que la atención al público es solo con citas, las cuales son gratuitas y se pueden solicitar de una manera sencilla.

Cómo agendar una cita para el camión del Consulado en Chicago del 17 al 21 de marzo

Para programar una cita y ser atendido en el camión del Consulado en Chicago, en Illinois, la próxima semana, los peticionarios pueden utilizar tres vías oficiales:

En línea : ingresar a la página web oficial y completar los campos del formulario con la información requerida (llave MX para mexicanos o correo electrónico y datos personales).

: ingresar a la página web oficial y completar los campos del formulario con la información requerida (llave MX para mexicanos o correo electrónico y datos personales). Teléfono o WhatsApp: comunicarse con el número 1(424) 309-0009 para obtener más información.

comunicarse con el número 1(424) 309-0009 para obtener más información. Correo electrónico: en caso de emergencia, los mexicanos pueden escribir a la dirección conchicago@sre.gob.mx.

El camión del consulado mexicano ofrecerá servicios de asistencia legal para los extranjeros que residen en Chicago, EE.UU. @consulmexboise

En el anuncio, los funcionarios remarcaron que las personas deben estar atentas a las estafas. "No se deje engañar por gestores, incluyendo quienes envían mensajes privados en redes sociales vendiendo citas. Al hacer citas con terceros, está poniendo en riesgo sus datos personales. Por favor denuncie esta actividad ilegal“, indicaron.

Asimismo, el personal ofrece ayuda con casos de inmigración en situaciones críticas. De esta manera, pueden comunicarse con:

Departamento de Protección: número de emergencia 1-888-755-5511 , disponible para casos de detención migratoria, localización de familiares en proceso de deportación o entrega de medicamentos.

número de emergencia , disponible para casos de detención migratoria, localización de familiares en proceso de deportación o entrega de medicamentos. CIAM (Centro de Información y Asistencia a Personas Mexicanas): teléfono 520-623-7874 , con atención las 24 horas para orientar sobre abusos, fraudes o localización de familiares en EE.UU. y Canadá.

teléfono , con atención las 24 horas para orientar sobre abusos, fraudes o localización de familiares en EE.UU. y Canadá. Notificación Consular: se insta a los connacionales a notificar al consulado de inmediato en caso de ser detenidos.

Para concluir, resaltaron que el Consulado no realiza ningún cobro por teléfono ni en línea.

El Consulado mexicano brinda atención a los connacionales con distintos trámites, pero es necesario llevar los documentos solicitados @ consulmexboise

Camión del Consulado en Chicago del 17 al 21 de marzo: qué documentos llevar

La lista de documentos que los mexicanos deben presentar en su cita depende específicamente del trámite que van a realizar: