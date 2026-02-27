Solo por un día en marzo: Miami permitirá tramitar el pasaporte de EE.UU. sin cita previa

Miami, Florida, tendrá un nuevo evento donde se podrá solicitar el pasaporte de Estados Unidos sin cita previa. La iniciativa está coordinada por el Buró de Asuntos Consulares del Departamento de Estado y estará disponible por un día.

Los detalles de la feria en Miami para solicitar el pasaporte

La feria está dirigida a aquellos que tramitan el documento por primera vez mediante el formulario DS-11. El evento será el 12 de marzo de 10 a 14 (hora local) en la Westchester Regional Library, ubicada en 9445 Coral Way, Miami, FL 33165.

Durante marzo, el Departamento de Estado (DOS, por sus siglas en inglés) tiene previstos eventos similares en varias ciudades del país, incluidas otras localidades de Florida y distintos estados.

Algunas requieren cita previa, como las ferias del Distrito de Bibliotecas de Palos Verdes en California y el Estadio Eugene Levy de Rockland Community College en Nueva York.

Los requisitos para solicitar el pasaporte de EE.UU.

Para iniciar la solicitud en persona, se deben presentar cuatro documentos puntuales, según consigna el Departamento de Estado:

Formulario DS-11 (que no debes firmar hasta que lo indique el agente de aceptación).

(que no debes firmar hasta que lo indique el agente de aceptación). Prueba de ciudadanía : certificado original de naturalización.

: certificado original de naturalización. Documento de identificación con foto: licencia de conducción o ID Fotocopias de los documentos de naturalización e identidad.

licencia de conducción o ID Fotocopias de los documentos de naturalización e identidad. Fotografía válida para pasaporte.

Para obtener el pasaporte en la feria, se requiere un certificado original de naturalización Shutterstock

En caso de obtener el libro del pasaporte, la aplicación tiene un costo de US$130. La tasa de aceptación es de US$35, por lo que el trámite costaría un total de US$165.

Cómo se organizan las ferias de pasaportes

Las ferias especiales son eventos organizados que ofrecen servicios de trámite de pasaportes fuera de los horarios o ubicaciones habituales. Estos se organizan durante las tardes y fines de semana para facilitar el acceso a quienes no pueden asistir en horarios convencionales.

Los eventos ofrecen servicios de trámite de pasaportes fuera de los horarios en instalaciones de aceptación autorizadas como oficinas de correos Freepik

Estos eventos están dirigidos a quienes solicitan el pasaporte por primera vez, a menores de edad y a cualquier persona que deba realizar el trámite de forma presencial con el Formulario DS-11.

Cada feria es organizada por instalaciones de aceptación autorizadas como oficinas de correos, secretarías de tribunales (clerks of court) y bibliotecas. También pueden realizarse en lugares especiales como centros universitarios y centros comunitarios.

Cuál es el peor error que se puede cometer en la solicitud del pasaporte estadounidense

El DOS afirma que quienes soliciten su pasaporte estadounidense pueden completar el formulario DS-11 en línea y descargarlo para llenarlo a mano en la cita. No obstante, es clave no firmarlo hasta que un agente oficial lo indique en persona. Este error puede retrasar gran parte del trámite.

En caso de imprimirlo, el organismo federal recomienda tener en cuenta varias claves para una solicitud exitosa: