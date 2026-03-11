Elecciones en Illinois 2026: cuáles son las propuestas que estarán en las boletas de los votantes

El próximo martes 17 de marzo tendrán lugar en Illinois las elecciones primarias, que definirán los candidatos para los comicios de noviembre. Al margen de los principales representantes, los votantes también acudirán a las urnas para decidir sobre una amplia variedad de referéndums municipales y de cada condado que afectan directamente a sus comunidades.

Cuáles son las propuestas que estarán en las boletas de las elecciones en Illinois 2026

En los comicios de la próxima semana, algunas de las propuestas más importantes incluyen solicitudes de financiamiento mediante bonos para la construcción de escuelas, la reparación de calles y la creación de centros recreativos. Además, varias localidades evaluarán la implementación de límites de mandato para sus funcionarios públicos y cambios en las normativas de seguridad vial o zonificación.

Los votantes en Illinois deberán decidir sobre el futuro de importantes propuestas que pueden afectar su vida diaria Freepik

Entre todos los referéndums, los votantes decidirán el futuro de las propuestas incluidas en la siguiente lista por condado:

Condado de Cook : en Berwyn, se decidirá si limitan a tres los mandatos consecutivos para cargos municipales (alcalde, tesorero, secretario y concejal). En Dolton se propone un máximo de cuatro períodos, y Niles también tiene medidas al respecto. En Burnham se busca reducir la velocidad de 40 a 30 mph (64 a 48 km/h) en Torrence Avenue para proteger a los peatones. En Franklin Park se proponen multas por manipular cajas de cebo para roedores. El Distrito de Protección contra Incendios Tri-State busca emitir bonos por 38,1 millones de dólares.

: en se decidirá si limitan a tres los mandatos consecutivos para cargos municipales (alcalde, tesorero, secretario y concejal). En se propone un máximo de cuatro períodos, y también tiene medidas al respecto. En se busca reducir la velocidad de 40 a 30 mph (64 a 48 km/h) en Torrence Avenue para proteger a los peatones. En se proponen multas por manipular cajas de cebo para roedores. El busca emitir bonos por 38,1 millones de dólares. Condado de DuPage : Naperville propone US$120 millones para un nuevo centro de actividades en el Frontier Sports Complex y la mejora de senderos. Milton Township busca un impuesto para equipos viales, mientras que Wood Dale aborda la habilitación de la cría de gallinas en zonas residenciales.

: propone US$120 millones para un nuevo centro de actividades en el Frontier Sports Complex y la mejora de senderos. busca un impuesto para equipos viales, mientras que aborda la habilitación de la cría de gallinas en zonas residenciales. Condado de Lake : el Distrito Escolar 109 de Deerfield solicita US$87,8 millones para la construcción, reemplazo y reparación de varias escuelas. En Cuba y Shields Townships , se consulta sobre el uso de fondos privados (programa federal) para gastos académicos como tutorías y matrículas. Arden Shore South y Fox Lake proponen nuevos impuestos para financiar sus departamentos de bomberos y pensiones.

: el solicita US$87,8 millones para la construcción, reemplazo y reparación de varias escuelas. En , se consulta sobre el uso de fondos privados (programa federal) para gastos académicos como tutorías y matrículas. y proponen nuevos impuestos para financiar sus departamentos de bomberos y pensiones. Condado de Will : en Monee Township , se aborda un recargo del 3% al impuesto sobre la renta para millonarios con el fin de reducir los impuestos a la propiedad y mejorar el financiamiento educativo. Crest Hill considera abolir el servicio civil, y Troy Township busca autorizar contratos de recolección de basura.

: en , se aborda un recargo del 3% al impuesto sobre la renta para millonarios con el fin de reducir los impuestos a la propiedad y mejorar el financiamiento educativo. considera abolir el servicio civil, y busca autorizar contratos de recolección de basura. Condados de Kane y Kendall : el Distrito 115 de Yorkville propone usar US$275,1 millones para construir dos nuevas escuelas y ampliar la preparatoria local. Geneva apunta a financiar una nueva estación de policía con US$59,4 millones. Elgin explora una asociación con Elgin Community College para senderos peatonales.

: el propone usar US$275,1 millones para construir dos nuevas escuelas y ampliar la preparatoria local. apunta a financiar una nueva estación de policía con US$59,4 millones. explora una asociación con Elgin Community College para senderos peatonales. Condado de DeKalb : en Hinckley, se propone aumentar la tasa límite para el distrito de protección contra incendios de la comunidad.

: en Hinckley, se propone aumentar la tasa límite para el distrito de protección contra incendios de la comunidad. Condado de Grundy : se discute la adopción del Crédito Fiscal para Becas Federales para utilizar fondos privados en este sector.

: se discute la adopción del Crédito Fiscal para Becas Federales para utilizar fondos privados en este sector. Condado de LaSalle: se propone crear un Distrito Rural de Protección contra Incendios en Leonore.

Además de estas propuestas destacadas, los electores pueden consultar la lista completa de referéndums en el sitio web oficial de la Junta Electoral de Illinois.

En las elecciones primarias de Illinois, JB Pritzker no tendrá competencia Freepik / AP

Los candidatos que elegirán los votantes en las elecciones de Illinois en 2026

El estado celebrará las elecciones primarias el 17 de marzo y las generales el 3 de noviembre, según informa Ballotpedia. En estos comicios, los cargos sobre los que elegirán los votantes son:

Cargos ejecutivos

Gobernador

Vicegobernador

Fiscal General

Secretario de Estado

Contralor

Tesorero

Cargos legislativos

Senador de Estados Unidos

Representantes de EE.UU.

Senadores estatales

Representantes estatales

Cargos judiciales

Jueces de cortes de apelación

Además, en Illinois también se elegirán miembros de las juntas escolares en el estado.

Qué dicen las encuestas sobre las elecciones primarias de Illinois en 2026 para gobernador

JB Pritzker no tendrá competencia en las elecciones primarias, por lo que se presentará directamente en noviembre, la atención se centra ahora en el Partido Republicano. Las últimas encuestas, recopiladas por New York Times, muestran una ventaja parcial de Darren Bailey.

El sondeo de Emerson College, que se realizó entre el 3 y 5 de enero y contó con una muestra de 1000 posibles votantes, colocó al exsenador con un 34% de la intención de voto. Detrás suyo se ubicó Ted Dabrowski, con un 8%, lo que marca una ventaja de 26 puntos porcentuales.

El candidato republicano Darren Bailey criticó duramente la gestión de Pritzker en Illinois

A pesar del apoyo que obtuvo Bailey, es importante remarcar que el 46% de los votantes republicanos se mostró aún indeciso. Los candidatos deberán convencer a estos electores para imponerse en los próximos comicios.

Además, la encuesta también evaluó la mirada de los consultados con respecto a la gestión del demócrata. Estos fueron los porcentajes:

50,6 % aprueba.

41,5% desaprueba.

7,9% no tiene una opinión formada.

Del total de encuestados, el 44,5% que se identificó como demócrata, un 34,5% como republicano y un 21% como independiente.