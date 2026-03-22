Es mexicana y con 36 años se mudó de Chicago para trabajar 16 horas a la semana: “Solo se vive una vez”

Una mujer de 36 años dejó Chicago y se mudó a Valencia, España, en mayo de 2025. La decisión le permitió trabajar solo 16 horas semanales y reorganizar su estilo de vida. Según relató la educadora financiera y creadora de contenido Gigi González, el cambio se volvió posible gracias a la reducción de gastos tras la mudanza y a una estrategia financiera que llevaba años en desarrollo.

Cómo es su nueva rutina laboral de 16 horas semanales

En una entrevista publicada por CNBC Make It, González explicó que estableció un horario laboral limitado a cuatro días por semana. Trabaja de lunes a jueves entre las 14 hs y las 18 hs, mientras que los viernes quedan reservados para actividades personales.

La visa de nómada digital de España le permitió establecerse en Valencia junto a su esposo

La educadora financiera comentó que ese día lo dedica a tareas cotidianas. “Los viernes son mi día de recados”, dijo. También detalló que aprovecha esa jornada para ir al dentista, llevar a su perro a la peluquería o realizar otros trámites.

González justificó su decisión con una idea clara: “Solo se vive una vez. Hay que vivir bien”.

Hace un año su situación era diferente. En ese momento trabajaba cerca de 40 horas semanales mientras dirigía su negocio.

Tras el traslado a España, la reducción del costo de vida le permitió limitar su actividad laboral a unas 16 horas por semana, aunque en algunos períodos llega a trabajar hasta 20 horas.

El plan que comenzó años antes de mudarse a España

La decisión de vivir en el extranjero surgió en 2019. González contó que durante una jornada de orientación profesional en una escuela secundaria aconsejó a los estudiantes estudiar fuera del país si tenían la oportunidad.

Después de repetir ese consejo en varias presentaciones, dijo que sintió que ella misma debía intentar esa experiencia. Por ese motivo, comenzó a ahorrar con el objetivo de tomarse un año sabático.

Durante los dos años siguientes, reunió alrededor de US$20.000 para ese proyecto. Sin embargo, la pandemia de Covid-19 alteró sus planes.

En abril de 2021 utilizó esos ahorros para crear su propio emprendimiento, The First Gen Mentor, donde ofrece educación financiera a estudiantes de primera generación y jóvenes profesionales de color. Con el tiempo comprendió que su negocio podía funcionar de manera remota y retomó la idea de mudarse al extranjero junto a su esposo.

Antes de mudarse, la pareja vendió muebles y redujo gastos para fortalecer su ahorro Instagram de gigithefirstgenmentor

La mudanza a Valencia y su visa de nómada digital

Después de investigar distintos destinos, la pareja eligió España. González aseguró que el idioma no representaba una barrera porque el español fue su primera lengua.

Además, el país europeo lanzó en 2023 una visa para nómadas digitales que permite a trabajadores independientes y profesionales remotos residir allí mientras generan ingresos en el extranjero.

La empresaria obtuvo su visa en abril de 2025 e incluyó a su esposo como dependiente. Él trabaja en operaciones para una empresa internacional y consiguió un traslado a la filial española.

El permiso otorga tres años de residencia. Durante ese período, González planea solicitar la ciudadanía española, algo posible tras dos años de residencia debido a su nacionalidad mexicana.

La pareja también realizó ajustes financieros antes de mudarse. Entre julio de 2024 y abril de 2025 ambos ahorraron mediante la venta de muebles y la reducción de gastos impulsivos.

González indicó que ese proceso no lo vivió como una “privación económica” sino como “presupuestar hacia un propósito mayor” de mudarse al extranjero.

Al comprobar que su negocio podía operar de forma remota, retomó el proyecto de mudarse al extranjero Instagram de gigithefirstgenmentor

El ahorro y las inversiones que permitieron reducir el trabajo

Otro factor clave fue la planificación financiera previa. Durante la pandemia, González destinó hasta el 35% de sus ingresos a cuentas de jubilación.

Según detalló, ese esfuerzo le permitió acumular más de US$220 mil en ahorros para retiro.

La influencer sostuvo que esa suma es suficiente para que su cartera continúe en crecimiento mediante interés compuesto hasta los 65 años. Por esa razón, afirmó que ya no necesita destinar más dinero a ese objetivo.

“Eso significa que tengo suficiente en mis inversiones ahora y todavía puedo jubilarme a los 65 años sin agregar otro dólar”, explicó.

Con la jubilación cubierta, señaló que solo necesita generar ingresos para cubrir sus gastos actuales. Incluso sostuvo que podría dedicarse a otro trabajo si quisiera. “Si un día quiero dejar mi negocio y trabajar como barista o camarera, puedo hacerlo”, comentó.

Las diferencias de costos entre Chicago y Valencia

El traslado también cambió su estructura de gastos. El costo de vida en España es menor que en Estados Unidos.

El alquiler de su antiguo apartamento en el centro de Chicago era de US$3700 por mes por una vivienda de dos habitaciones y dos baños.

El costo de vida en Chicago vs Valencia (imagen ilustrativa generada con IA) Imagen generada con IA

En Valencia, la pareja paga 1900 euros mensuales (alrededor de US$2200) por un departamento de dos habitaciones y un baño y medio. El seguro médico también representa un ahorro significativo:

En Estados Unidos pagaban más de US$400 mensuales por un plan con deducible alto.

En Valencia pagan cerca de US$200 al mes por un seguro privado sin copagos ni deducibles.

La mujer describió ese cambio como sorprendente desde la perspectiva de un estadounidense. “No lo pienso dos veces antes de ir al médico por algo porque no hay copagos; ya está pagado”, manifestó.

Sin embargo, algunos gastos aumentaron. La gestión fiscal de su negocio ahora requiere equipos contables en dos países.

La asesoría tributaria que antes le costaba unos US$350 al mes ahora ronda los US$700 mensuales.

El consejo que da a quienes quieren vivir en el extranjero

Para González muchas personas se sienten atraídas por la idea de vivir en Europa, pero abandonan el plan cuando descubren los pasos necesarios.

Según argumentó, el proceso requiere preparación y claridad sobre los objetivos personales. Ante esto, recomendó analizar las razones para mudarse y organizar las finanzas para lograrlo.

A su vez, precisó que su motivación provino de experiencias personales, como viajes al extranjero y programas televisivos sobre viviendas internacionales.