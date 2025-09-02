Continúan las amenazas de Trump contra Chicago y JB Pritzker contraataca en Illinois

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió el envío de efectivos de la Guardia Nacional a Chicago, luego de realizar estos operativos en áreas de Los Ángeles, California, y Washington D.C. El gobernador de Illinois, J.B. Pritzker, revelará sus próximos movimientos.

Qué dijo Donald Trump sobre Chicago y por qué la ciudad es su próximo objetivo

El mandatario republicano incrementó sus esfuerzos sobre el control migratorio desde que regresó a la Casa Blanca en enero pasado, con mayor presencia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en todo ese país. El líder estatal demócrata protagonizó varios cruces con el presidente sobre las políticas implementadas y se posicionó a favor de defender los derechos de la comunidad migrante del territorio.

Donald Trump amenazó con intervenir en Chicago Truth Social

Trump advirtió que intervendría en la localidad del Estado de la Pradera, tal como lo hizo anteriormente en Los Ángeles y Washington D.C., para combatir la inseguridad que aseguró que persiste en esas ciudades. “Chicago es, por mucho, la peor y más peligrosa ciudad del mundo”, aseveró en una publicación de Truth Social el 2 de septiembre.

“Al menos 54 personas fueron baleadas en Chicago durante el fin de semana y ocho personas murieron. Los dos últimos fines de semana fueron similares”, añadió.

El presidente estadounidense apuntó contra el gobernador de Illinois, con quien protagonizó diversos cruces a lo largo de sus mandatos. “Pritzker necesita ayuda urgente, pero aún no lo sabe”, puntualizó.

Y siguió: “Resolveré el problema de la delincuencia rápidamente, como hice en Washington D.C. Chicago volverá a ser segura, y pronto. ¡Hagamos que EE.UU. vuelva a ser grande!”.

Por su parte, el líder estatal demócrata anunció que dará una conferencia de prensa este martes a las 15 horas (hora local), para analizar los informes de que podrían desplegarse tropas federales en la ciudad.

Pritzker rechazó el envío de tropas federales a Chicago

La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, advirtió en diálogo con Face the Nation el fin de semana que la administración federal tiene la intención de reforzar los operativos y recursos en la ciudad de Illinois.

En el mismo medio, el gobernador del estado manifestó su posición sobre estas iniciativas de la Casa Blanca, que ya tuvieron sus efectos en California y Washington D.C. “Cualquier tipo de tropas en las calles de una ciudad estadounidense no tiene cabida a menos que haya una insurrección, una verdadera emergencia, y no la hay”, aseveró.

Pritzker señaló que, en caso de que Trump evaluara el envío de efectivos de la Guardia Nacional a Chicago, debería consultarle al gobernador previamente. “No ha llamado a nadie de mi administración ni a mí, así que está claro que están planeando esto en secreto”, dijo.

El gobernador de Illinois acusó a Trump de retirar fondos para la seguridad

Pritzker reconoció la problemática de la inseguridad en Chicago, pero señaló que la administración federal “quitó fondos federales para esos programas que son tan importantes” para el territorio.

En ese sentido, señaló: “Trump está siguiendo el mismo manual que otros regímenes autoritarios, lo que incluye frustrar a los medios, crear caos que requiera una interdicción militar”.

Pritzker advirtió que el envío de tropas federales por parte de Trump sería un "ataque contra el pueblo estadounidense" Captura/Face the Nation

“Él [por Trump] nunca habla de dónde ocurre la mayor parte de la delincuencia violenta, que es en los estados republicanos”, aseveró. E indicó que, con respecto al apoyo de efectivos del FBI o la ATF (Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos), están dispuestos a trabajar cooperar. “Nos encantaría más ayuda”, expresó.

Pero, en referencia al envío de la Guardia Nacional, puntualizó: “Poner tropas en las calles de la ciudad de Chicago va a causar más problemas de los que él entiende. Es un ataque al pueblo estadounidense por parte del presidente de EE.UU.”.