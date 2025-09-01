Noem vs. Pritzker: tras el choque con Illinois, el DHS no descarta llevar los operativos del ICE a “cualquier ciudad”

La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, encendió la disputa con Illinois y puso a Chicago bajo la lupa. Este domingo afirmó que “no se descarta nada” sobre la posible expansión de los operativos de inmigración con participación de la Guardia Nacional en esa ciudad. En ese sentido, sostuvo que el gobierno busca “perseguir a los peores de los peores” en todo el país norteamericano, con el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) como punta de lanza.

DHS y operativos del ICE: planes de expansión de redadas migratorias en EE.UU.

Noem dijo que ya existen “operaciones en curso con ICE en Chicago y en todo Illinois y otros estados”, y adelantó que el DHS “tiene la intención de agregar más recursos a esas operaciones”. En la entrevista con CBS, evitó detalles por razones de seguridad y reiteró el enfoque en quienes cometen asesinatos, violaciones y tráfico de drogas y personas.

La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, dijo que la presencia de la Guardia Nacional en Chicago depende del presidente (AP Foto/Alex Brandon) Alex Brandon - AP

Ante la posibilidad de repetir el esquema usado en Los Ángeles, la funcionaria federal señaló que la presencia de la Guardia Nacional depende de la decisión del jefe de Estado. “Eso siempre es prerrogativa del presidente Trump y su decisión”, expresó, tal como consignó CBS News. Así, aseguró que la respuesta federal evitó un cuadro peor en esa ciudad.

JB Pritzker rechaza despliegue del ICE y Guardia Nacional en Chicago por ilegal

El gobernador JB Pritzker rechazó un eventual despliegue militar en Chicago. Calificó la medida como “antiestadounidense” y advirtió que la llevaría a los tribunales. Según ABC News, argumentó un límite legal claro: “Posse Comitatus no permite que las tropas estadounidenses entren en ciudades estadounidenses para combatir la delincuencia o participar en la aplicación de la ley. Ese no es su trabajo”.

JB Pritzker advirtió que llevará la medida a los tribunales, en caso de concretarse (AP Photo/Mark Black) Mark Black� - FR171635 AP�

El mandatario estatal también cuestionó el enfoque federal por sus efectos en comunidades con residentes de larga data. “Tenemos personas que han vivido, sí, en el estado de Illinois y en la ciudad de Chicago durante décadas, trabajando aquí y pagando impuestos”, dijo. “Son miembros respetuosos de la ley de nuestras comunidades, amigos, vecinos, ¿y por qué los arrestamos? ¿Por qué los hacemos desaparecer?”

Chicago bajo la lupa de Trump después de los operativos en Washington DC y Los Ángeles

La decisión de la administración Trump se da en un contexto de despliegue de fuerzas federales y de la Guardia Nacional en Washington DC y un operativo previo en Los Ángeles, California. Desde la Casa Blanca, Trump sostuvo: “Haremos que nuestras ciudades sean sumamente seguras”, y marcó una posible secuencia: “Creo que Chicago será la siguiente y luego ayudaremos con Nueva York”.

Autoridades locales señalaron que no cursaron pedidos de asistencia y que no existe una emergencia que habilite un envío de tropas. Por su parte, el alcalde de Chicago, Brandon Johnson, definió un desembarco militar como “descoordinado, innecesario y erróneo”.

Trump desplegó a la Guardia Nacional en Washington DC, en una de sus medidas de política migratoria más osadas desde que asumió su segundo mandato (AP Foto/José Luis Magaña) Jose Luis Magana - FR159526 AP

El gobierno de Illinois sostuvo que no existió una solicitud formal de apoyo militar. Pritzker acusó al presidente de “infundir miedo” y de “crear caos” y Johnson adelantó que usará “todas las herramientas” legales para frenar un desembarco que, a su juicio, rompería la coordinación con fuerzas locales y dañaría la confianza vecinal.

Violencia en Chicago: cifras de homicidios y debate entre DHS y autoridades locales

Noem defendió la intervención con datos: “Durante 13 años consecutivos, Chicago tuvo más asesinatos que cualquier otra ciudad estadounidense. De hecho, tan solo el año pasado, en 2024, tuvo el triple de asesinatos que Los Ángeles, cinco veces más que Nueva York”.

Por su parte, el gobierno local defendió su estrategia y citó una baja de homicidios respecto de 2021. Sostuvo que una intervención militar “socavaría” el trabajo de reducción de violencia y que la ciudad evalúa acciones legales con el estado y el condado.

Pritzker y Johnson denunciaron una “extralimitación federal inconstitucional”. A su vez, el alcalde calificó una posible intervención como la “violación más flagrante” de la constitución en el siglo XXI. Trump, por su parte, replicó: “La gente de Chicago está gritando para que vengamos”.