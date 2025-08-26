La contundente respuesta de JB Pritzker “a Trump y su administración” frente a la amenaza de intervenir Chicago

El gobernador de Illinois, JB Pritzker, protagonizó este lunes 25 de agosto una encendida conferencia de prensa en el centro de Chicago , donde respondió de manera categórica a la posibilidad de que el presidente Donald Trump ordene el despliegue de la Guardia Nacional en esa ciudad. Frente a la presión de la Casa Blanca, el mandatario estatal demócrata arremetió: “Señor presidente, no venga a Chicago”.

La advertencia de Pritzker a Trump desde Chicago

Pritzker eligió un escenario simbólico para sus palabras: el río Chicago, a pocos metros de la Trump Tower, donde reunió a funcionarios estatales, municipales y senadores federales. Allí, denunció que cualquier intento de enviar tropas a la Ciudad de los Vientos constituiría un acto de injerencia que violaría la autonomía de Illinois.

Pritzker denunció que cualquier intento de enviar tropas constituiría un acto de injerencia que violaría la autonomía de Illinois KAMIL KRZACZYNSKI� - AFP�

El gobernador sostuvo que “este es exactamente el tipo de abuso de poder contra el cual advirtieron los fundadores de la nación”, al recordar que el federalismo fue diseñado con un sistema de contrapesos para evitar que un presidente actúe sin límites.

Asimismo, subrayó que la situación de Chicago no configura ninguna emergencia que justifique la llegada de soldados y acusó a Trump de querer utilizar a esa ciudad como un escenario político.

En tanto, acusó al presidente de Estados Unidos de “traicionar con sus declaraciones un deterioro de sus facultades mentales, impropias del cargo que ocupa”. Esa frase marcó el tono de una confrontación que ya lleva varios días y que escaló tras las insinuaciones de Trump de “entrar a Chicago” con la Guardia Nacional.

La advertencia de JB Pritzker a Donald Trump en redes sociales X @GovPritzker

En una publicación en sus redes sociales este lunes, había alertado: “A Donald Trump y su administración: si lastiman a mi pueblo, nada me impedirá —ni el tiempo ni las circunstancias políticas— asegurarme de que ustedes enfrenten la Justicia conforme a nuestro Estado de derecho constitucional".

La amenaza de Trump a Chicago y la escalada del conflicto

Trump insistió durante el fin de semana en que Chicago es “un campo de batalla” y que, de no intervenir, el crimen se desbordará. El viernes 22 de agosto había planteado abiertamente la opción de enviar la Guardia Nacional, como hizo en el pasado en Los Ángeles o en Washington D.C., y hasta aseguró que “lo correcto sería entrar de inmediato”.

Trump insistió durante el fin de semana que Chicago es "un campo de batalla" y que de no intervenir "el crimen se desbordará" Alex Brandon - AP

Sin embargo, este lunes 25 moderó su postura: “Podemos esperar, podemos entrar, quizá sea lo que debemos hacer”. Luego redobló las críticas personales contra Pritzker, a quien definió como un “desastre” y un “tipo corrupto”, además de burlarse de su peso.

La Casa Blanca reforzó esa posición al difundir un boletín con titulares de noticias locales para sostener que Chicago se mantiene como una de las ciudades con más homicidios absolutos del país norteamericano.

No obstante, como publicó el Chicago Tribune, los datos de la policía reflejaron una baja del 36% en los tiroteos y de 31% en los homicidios respecto al pico de 2021.

El gobernador aseguró que el despliegue de tropas es injustificado e ilegal X/@GovPritzker

Pritzker, Johnson y los líderes locales de Illinois se oponen a la intervención de Trump

Pritzker no estuvo solo en su rechazo. A su lado se ubicó el alcalde Brandon Johnson, quien afirmó que Chicago es blanco de Trump “por lo que representamos: una ciudad pro-trabajadores, proinmigración y pro-sindicatos”.

Además, acusó al presidente de ejercer “terrorismo” al intentar intimidar a los habitantes con la amenaza de tropas y pidió a la población mantener las protestas de manera pacífica.

También participaron los dos senadores federales de Illinois, Richard “Dick” Durbin y Tammy Duckworth, además de dirigentes comunitarios, sindicales y empresarios, todos con un mensaje unificado: no se aceptará una ocupación militar.

Johnson remarcó que los avances recientes en seguridad responden a la gestión local y a programas de empleo juvenil y prevención de la violencia, no a medidas de fuerza.