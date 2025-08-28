La tensión entre Trump y Pritzker escala: el ICE pide usar una base naval cerca de Chicago para sus operativos

La confrontación entre Donald Trump y JB Pritzker sumó un nuevo capítulo con el pedido del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) para utilizar una base naval próxima a Chicago como centro logístico de sus operativos. La solicitud reavivó el conflicto entre el presidente de Estados Unidos y el gobernador de Illinois, en un contexto de creciente tensión por el posible despliegue de tropas en la tercera ciudad más poblada de ese país.

El pedido del ICE para usar una base naval cerca de Chicago y la respuesta del Pentágono

Funcionarios de Defensa confirmaron que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) transmitió una petición para acceder a la Estación Naval Great Lakes, ubicada al norte de Chicago. El objetivo sería disponer de “instalaciones, infraestructura y apoyo logístico” para las operaciones del ICE, de acuerdo con lo informado por The Washington Post.

Kristi Noem adelantó que Chicago recibirá pronto un "equipo de asalto" del ICE enfocado en "arrestar y expulsar a lo peor de lo peor" Archivo

Aunque la solicitud ya llegó a las autoridades militares, la decisión final depende del secretario de Defensa, Pete Hegseth. Desde su asunción en enero pasado, el funcionario mostró disposición a cooperar con el DHS en proyectos que incluyen el uso de bases militares para construir centros de detención de inmigrantes, según el medio citado. No obstante, en este caso aún no existe una resolución definitiva.

El pedido generó alarma porque coincide con los planes de la administración Trump de incrementar drásticamente los arrestos de indocumentados. El propio vicejefe de Gabinete, Stephen Miller, presionó para que se concreten 3000 detenciones diarias, una meta que desató críticas de juristas, autoridades locales y organizaciones de derechos humanos.

La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, adelantó esta semana que Chicago recibirá pronto un “equipo de asalto” del ICE. En declaraciones a NewsNation, defendió la estrategia al afirmar que los agentes están enfocados en “arrestar y expulsar a lo peor de lo peor, incluidos pandilleros, asesinos, pedófilos y violadores que aterrorizaron comunidades estadounidenses”.

La presión de Donald Trump sobre Chicago y la posibilidad de enviar tropas

La posibilidad de utilizar la base naval no es la única medida sobre la mesa. The Washington Post reveló que el Pentágono analizó durante semanas planes para enviar tropas a Chicago, con opciones que van desde unos pocos miles de efectivos de la Guardia Nacional hasta la participación de soldados en actividad.

El Pentágono analizó durante semanas planes para enviar tropas a Chicago Mark Schiefelbein - AP

Por su parte, Trump dejó en claro que, con o sin el visto bueno de Pritzker, está dispuesto a ordenar la presencia militar en la ciudad. “Soy el presidente de Estados Unidos. Si creo que nuestro país está en peligro, y lo está en estas ciudades, puedo hacerlo”, enfatizó.

La respuesta del gobernador demócrata fue inmediata. “No, Donald. No puedes hacer lo que quieres”, escribió en sus redes sociales. Además, cuestionó que la Casa Blanca no mantuvo contacto con las autoridades locales y acusó a Trump de “querer marchar por encima de la Policía de Chicago”.

Elizabeth Goitein, directora del programa de Libertad y Seguridad Nacional del Brennan Center, explicó al The Washington Post que el recurso legal que permitió desplegar tropas en Los Ángeles meses atrás se basó en la existencia de un “peligro de rebelión”. Sin embargo, recalcó que en Chicago no existe tal escenario y que la violencia callejera no constituye un argumento válido para justificar la intervención militar.

Pritzker desafió a Trump: “No venga a Chicago”

El lunes 25 de agosto, Pritzker encabezó una conferencia de prensa en el centro de la ciudad, a orillas del río Chicago y a metros de la Trump Tower. Rodeado por funcionarios estatales, legisladores federales y el alcalde Brandon Johnson, el gobernador lanzó un mensaje directo: “Señor presidente, no venga a Chicago”.

"Señor presidente, no venga a Chicago", sostuvo Pritzker y calificó el posible despliegue como abuso de poder KAMIL KRZACZYNSKI� - AFP�

El mandatario estatal sostuvo que el envío de tropas violaría la autonomía de Illinois y sería un acto de abuso de poder. “Este es exactamente el tipo de atropello contra el cual advirtieron los fundadores de la nación”, remarcó, al recordar que el federalismo fue diseñado para impedir que un presidente actúe sin contrapesos.

En ese mismo tono, acusó a Trump de usar la ciudad como un “escenario político” y de reflejar un deterioro de sus capacidades mentales “impropias del cargo que ocupa”.