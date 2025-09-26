Cuándo entra en vigor el nuevo cambio de hora en Illinois

El próximo cambio de hora en Illinois ya tiene fecha oficial: el domingo 2 de noviembre de 2025. A las dos de la madrugada, los residentes verán cómo sus relojes se atrasarán 60 minutos, lo que marca el fin del horario de verano y el inicio del estándar o de invierno en gran parte del país.

Fecha y detalles del próximo cambio de hora en Illinois

Los residentes del Estado de la Pradera deben ajustar sus relojes por segunda vez en el año, esta vez para regresar al horario estándar.

El de verano, Daylight Saving Time, comenzó el pasado 9 de marzo y concluirá el primer domingo de noviembre.

El cambio de horario le agregará una hora de sueño a los residentes de Illinois Pexels

El pequeño ajuste hará que los ciudadanos puedan sumar una hora más de sueño y mantenerlo de esa manera hasta el 8 de marzo de 2026, cuando vuelva a cambiar.

Aunque es una práctica que se repite año a año en Illinois, cada estado tiene la potestad de mantener la hora estándar.

De esta manera, los relojes análogos, que funcionan con un mecanismo de agujas en el formato de 12 horas, deberán actualizarse manualmente. En tanto que los digitales, smartwatches y teléfonos celulares, vienen configurados para cambiar automáticamente sin necesidad de hacer nada.

El debate para eliminar el cambio de hora en Illinois

Illinois, al igual que otros estados, a través de la Resolución de la Cámara de Representantes presentada en enero de este año, expresó su postura a favor de instituir permanentemente el horario de verano. De esta manera, se eliminaría el cambio de hora bianual, pero toda legislación tendría que ser aprobada por el Congreso al tratarse de una ley federal.

El cambio de horario en EE.UU. será este 2 de noviembre Pexels / Tima Miroshnichenko

El estado se amparó en “la evidencia moderna” y la “investigación científica” que favorecería el DST durante todo el año. Los argumentos presentados en la resolución se centran en la salud pública, la seguridad y la conveniencia para el comercio y la vida diaria.

Para ello, citaron a los estudios que aseguran que el cambio de horario dos veces al año interfiere con el ritmo circadiano del cuerpo, lo que afecta los ciclos de sueño, los niveles de estrés y la somnolencia durante el día.

Por otro lado, explicaron que la institución permanente del DST podría salvar hasta 366 vidas debido a una reducción en los accidentes automovilísticos. Finalmente, explicaron que la uniformidad horaria se volvería esencial para el comercio interestatal.

La postura de Donald Trump sobre el cambio de horario

En consonancia con los distintos estados como Illinois, el presidente Donald Trump se mostró crítico con los cambios de hora. En marzo, previo al inicio del DST, instó en sus redes sociales al Congreso debería aprobar una ley para mantener más luz al final del día y eliminar los ajustes bianuales.

Trump instó al Congreso a que no existan más los cambios de horario

Según el mandatario, este cambio presente desde 1966 supone un “gran inconveniente” y se trata de un “evento muy costos para el Gobierno”: También destacó que su propuesta resulta “muy popular” entre los ciudadanos que no quieren cambiar el horario durante el año.

Qué estados no participan del cambio de horario

El Departamento de Transporte de Estados Unidos (DOT, por sus siglas en inglés) supervisa las zonas horarias, pero permite que algunos territorios se eximan del cambio. Actualmente, no participan del horario de verano:

Hawái

Samoa Americana

Islas Marianas del Norte

Puerto Rico

Guam

Islas Vírgenes

La mayor parte del estado de Arizona