Cuándo entra en vigor el nuevo cambio de hora en Nueva York y Nueva Jersey

El próximo cambio de hora en Nueva York y Nueva Jersey ya tiene fecha definida: el domingo 2 de noviembre de 2025. Ese día, a las 2 hs de la madrugada, los relojes deberán atrasarse una hora, lo que marcará el fin del horario de verano y el inicio del estándar o de invierno en gran parte del país norteamericano.

Cambio horario en Nueva Jersey y Nueva York: cuándo se ajustan los relojes

Los residentes de ambos estados deben ajustar sus relojes dos veces al año, en este caso, para regresar al horario estándar. El horario de verano en Estados Unidos comenzó el 9 de marzo y se terminará el primer domingo de noviembre.

El horario de verano terminará el próximo 2 de noviembre Canva

Este ajuste permitirá a los ciudadanos de Nueva York y Nueva Jersey dormir un poco más y mantenerlo de esta forma hasta el 8 de marzo de 2026. Aunque es una práctica generalizada en Estados Unidos, cada estado tiene la facultad de administrar su adhesión al horario de verano, lo que genera excepciones en algunas regiones.

Los relojes digitales o smartwatches, al igual que los teléfonos celulares, vienen configurados para cambiar de manera automática. Mientras que los relojes análogos, que funcionan con un mecanismo de agujas en un formato de 12 horas, deberán actualizarse manualmente.

Historia del horario de verano en Estados Unidos

La primera modificación se llevó a cabo en 1918, más precisamente durante la Primera Guerra Mundial. Esta ley fue impulsada y derogada al año siguiente, por ser bastante controversial, según el sitio oficial de la Oficina de Estadísticas de Transporte (BTS, por sus siglas en inglés).

Luego, durante la Segunda Guerra Mundial, 1945, fue introducido nuevamente, hasta el final del conflicto, para ahorrar energía. Más adelante, en 1966, el Congreso aprobó el “Uniform Time Act”, que estableció un horario de verano uniforme en todo el país norteamericano, aunque los estados podían participar o no de la medida.

El cambio de horario este domingo dará una hora más de sueño a las personas Pexels

Finalmente, la última modificación sobre el tema se introdujo en 2007, cuando quedó establecido el adelanto en la segunda semana de marzo y se basa en la Ley de Política Energética de 2005.

Qué lugares de Estados Unidos no participan del cambio de hora

El Departamento de Transporte de Estados Unidos (DOT, por sus siglas en inglés) es el encargado de supervisar los husos del país norteamericano, aunque cada estado puede eximirse de modificarlo. Actualmente, no participan del horario de verano:

Hawái

Samoa Americana

Islas Marianas del Norte

Puerto Rico

Guam

Islas Vírgenes

La mayor parte del estado de Arizona

La postura de Donald Trump sobre el horario de verano

El presidente Donald Trump se ha mostrado crítico con el sistema de cambios de hora. En su red social Truth Social, insistió en marzo de 2025 en que el Congreso debería aprobar una ley para mantener más luz al final del día y eliminar los ajustes bianuales.

Trump defiende el horario de verano (Truth Social @realDonaldTrump)

Según Trump, esta práctica es “un gran inconveniente” y además representa “un evento muy costoso para el gobierno”. También aseguró que su propuesta resulta “muy popular” entre los ciudadanos, que prefieren estabilidad en el horario durante todo el año.