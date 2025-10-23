Cuándo llega a Chicago el frente frío que traerá nuevas heladas a Illinois

Continúa el frente frío en Chicago. El Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) informó que la ciudad se enfrenta a una nueva baja de temperaturas este 23 de octubre. Se prevé que esto se mantengan hasta el próximo viernes y que el fin de semana se estabilice la temperatura.

El comunicado del NWS sobre las temperaturas en Chicago

De acuerdo con el organismo, Chicago se enfrenta a “heladas generalizadas y temperaturas bajo cero" en la noche de este jueves. En ese sentido, se prevé desde 27°F (-2.7°C) hasta 37°F (2.7°C).

Se prevén 27°F (-2.7°C) y 37°F (2.7°C) en la noche de este 23 de octubre Pat Nabong - AP

Esta tendencia se mantendrá hasta el próximo 24 de octubre, con temperaturas bajas en la noche de 32°F (0°C) hasta 38°F (3.3°C). Sin embargo, se esperan condiciones generalmente secas y propias de la estación durante los próximos días.

“Se esperan heladas generalizadas y temperaturas bajo cero en la mayor parte de la zona esta noche. Posteriormente, podrían producirse nuevas heladas en algunas zonas desde el viernes por la noche hasta el sábado por la mañana. ¡Cubra o guarde las plantas en el interior para protegerlas del frío!“, informó el NWS en su cuenta de X.

Se espera un invierno más frío y nevoso en Chicago

Las bajas temperaturas de los últimos días en Chicago podrían ser el indicio de una temperada de invierno más fría en la ciudad por el fenómeno conocido como “La Mancha”.

Este evento, de acuerdo con CBS News, es una ola de calor marina que presenta temperaturas oceánicas mucho más altas de lo normal durante un período prolongado, lo que genera un impacto en los patrones climáticos.

El fenómeno de “La Mancha” provocó el tercer invierno más frío registrado en Chicago entre 2013 y 2014 con temperaturas que rozan los 18.8 grados Fahrenheit Canva

Cuando esta mancha se presenta sobre el Pacífico Norte, suele seguir una profunda depresión en la corriente en chorro, o vaguada. Este fenómeno suele dividir Estados Unidos, provocando oleadas de aire ártico y nevadas masivas en la zona de Chicago y el Alto Medio Oeste.

Entre 2013 y 2014, el fenómeno de “La Mancha” provocó el tercer invierno más frío registrado en Chicago, con temperaturas promedio de 18.8 grados Fahrenheit (-7.3°C).

Qué hacer en caso de un frente frío, según los expertos

El NWS presentó un informe con los elementos a tener en cuenta ante una baja de temperatura. En primer lugar, se debe utilizar varias capas de ropa holgada y ligera para aislar el aire atrapado entre la ropa.

Como segunda medida, hay que evitar el uso del algodón en caso de realizar una actividad física, dado que al mojarse, tarda mucho en secarse. Asimismo, se recomienda utilizar un sombrero para mantener hasta el 40% del calor corporal y cubrir la boca para proteger los pulmones del frío extremo.

Si la persona debe viajar durante la temporada, debe contar con un kit de supervivencia invernal que incluya ropa de abrigo, votas, mantas, una linterna con pilas de repuesto y barras de chocolate o cereal. El