Cuándo llegará a Illinois el tren navideño de Chicago y qué artistas se presentarán

Una de las tradiciones más populares de Estados Unidos, el tren navideño que recorre varios estados del país, comenzó su temporada 2025. En Chicago, como en otros destinos, incluirá presentaciones musicales.

Tren navideño de Chicago pasará por Illinois en su recorrido 2025

El tren navideño de Canadian Pacific Kansas City 2025 (CPKC, por sus siglas en inglés), realizará su tradicional recorrido anual del 19 de noviembre al 21 de diciembre, según el comunicado oficial.

El tren navideño hará una parada en Illinois como parte de su recorrido en el mes de diciembre (CPKC)

Esta será la edición número 27 en que el tren reparta alegría al mismo tiempo que recolecta alimentos y recauda fondos para combatir la inseguridad alimentaria en el país.

Keith Creel, presidente y director ejecutivo del tren, indicó que este año el CPKC llegará a más comunidades del país por primera vez, por lo que están muy emocionados del recorrido para esta temporada navideña.

“Es increíble ver cómo las comunidades se unen cada año para celebrar las fiestas y, al mismo tiempo, apoyar a los bancos de alimentos locales. Nos enorgullece apoyar con el espíritu navideño a personas que sufren inseguridad alimentaria”, dijo en el comunicado.

El tren navideño inició su recorrido el miércoles 19 de noviembre en Quebec, Canadá, para llegar a su primera parada en Estados unidos el 22 de noviembre en Hermione, Maine, para continuar por diversas ciudades como Chicago, Illinois.

En el caso de Illinois, tendrá dos paradas a lo largo de esta temporada 27. La primera fue el pasado 23 de noviembre, cuando se detuvo en South side of Ruby Street Railway Crossing, North of Franklin Avenue, en donde se presentaron Smash Mouth y JJ Wilde.

La siguiente y última parada en el estado será el próximo 9 de diciembre:

En Gurnee : el tren se detendrá en el 4460 Old Grand Avenue desde las 17.15 hasta las 17.40 hs, en donde American Authors y Pynk Beard darán un espectáculo a todos los asistentes del lugar.

: el tren se detendrá en el 4460 Old Grand Avenue desde las 17.15 hasta las 17.40 hs, en donde American Authors y Pynk Beard darán un espectáculo a todos los asistentes del lugar. Sturtevant, Wisconsin : estará en el 9900 East Exploration de las 19.00 a las 19.30 hs, con actuaciones de American Authors y Pynk Beard.

: estará en el 9900 East Exploration de las 19.00 a las 19.30 hs, con actuaciones de American Authors y Pynk Beard. Caledonia, Wisconsin: estará en el Cruce ferroviario de 5 1/2 Mile Road, desde las 20.15 a las 20.45 hs, con el show musical de American Authors y Pynk Beard.

Por último, el 10 de diciembre el tren navideño estará en Wauwatosa, Wisconsin, en el cruce ferroviario de Harwood Avenue de 16.15 a 16.45 hs, también con American Authors y Pynk Beard para el espectáculo musical.

Además de Illinois y el área de Chicago, el tren hará diversas paradas en Wisconsin y Minnesota, incluidos Wisconsin Dells, La Crosse, Oconomowoc, Winona, Minneapolis, St. Paul; junto con estados como Texas, Luisiana, Nueva York, Misuri y Dakota del Norte.

Cambios del tren navideño en 2025

Para este año, el tren navideño recorrerá más puntos que en otras ediciones. Entre los cambios, la empresa anunció que luego de 23 años, el equipo de Holiday Express será retirado, por lo que el tren Rudy aparecerá como parte de la decoración a manera de homenaje.

Para este 2025 habrá más de 190 shows musicales del tren navideño en 2025 (CPKC)

No obstante, CPKC señaló que se continuará con el apoyo a todas las comunidades que visitaba Holiday Express, ahora a través del programa del tren navideño, donde también se darán shows musicales.

Cuáles son los artistas que formarán parte del tren navideño 2025

Durante este año, el tren navideño dará más de 190 presentaciones musicales en vivo a lo largo de todo su recorrido por Canadá y Estados Unidos. Los artistas dan sus espectáculos de manera gratuita desde el escenario del tren.

El tren navideño recorrerá más lugares en 2025, desde el inicio de su trayecto en Canadá y por Estados Unidos (CPKC)

Para 2025, los artistas invitados son:

American Authors

Barenaked Ladies

Brittany Kennet

Dylan Marlowe

Emily Ann Roberts

Jade Eagleson

JJ Wilde

LANCO

Pink Beard

Smash Mouth

Teigen Gayse

Tierra Kennedy

Tyler Shaw