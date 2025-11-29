Cuándo se depositan los pagos SNAP en Illinois en diciembre 2025

Los pagos del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, por sus siglas en inglés) volverán a la normalidad en diciembre, después de haber sido pausados por el cierre gubernamental. Cerca de 1.9 millones de habitantes en Illinois recurren a este apoyo económico para comprar alimentos. Sin embargo, con las nuevas reglas del programa, es posible que algunas personas pierdan el beneficio.

Cuándo se depositarán los pagos del SNAP de diciembre en Illinois

El Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA, por sus siglas en inglés) es la agencia de gobierno encargada de administrar los depósitos del SNAP. De acuerdo con el cronograma del USDA, los cupones del SNAP se entregarán en Illinois según la fecha en la cual el hogar fue aceptado dentro del programa.

El Departamento de Servicios Humanos de Illinois anunció que los beneficios del SNAP volverán a entregarse a los 1,9 millones de habitantes que son parte del programa (Facebook/Illinois Department of Human Services)

Para las personas que se inscribieron a partir del 23 de octubre de 2017 : los pagos se enviarán entre el día 1° y el 10 de diciembre , según el mes previamente establecido por el último dígito del número en la identificación del Jefe del Hogar (Head of Household, en inglés).

: los pagos se enviarán , según el mes previamente establecido por el en la (Head of Household, en inglés). Para las personas que se inscribieron antes del 23 de octubre de 2017: se conservarán las fechas acordadas con anterioridad, las cuales abarcarán los días 1°, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 17 y 20 de diciembre.

El dinero llegará de forma automática a las tarjetas Illinois Link, también conocidas como EBT (transferencia electrónica de beneficios). Este mismo plástico también se utiliza en otros programas de asistencia ofrecidos por el gobierno, como señaló el Departamento de Servicios Humanos de Illinois (IDHS).

Por qué los beneficios del SNAP no se entregaron en noviembre

Los pagos del SNAP en Illinois volverán a entregarse después de haber sido pausados en noviembre por el cierre de gobierno. Como señaló Newsweek, el cierre de gobierno se extendió durante 43 días y el USDA anunció que durante ese periodo no se depositaría la asistencia económica porque no había fondos suficientes para hacerlo.

El cierre de gobierno ocurrió por un desacuerdo entre los Partidos Demócrata y Republicano sobre el presupuesto para el sector de la salud (Pexels/cottonbro studio)

El 12 de noviembre, el presidente Donald Trump firmó una ley que dio por terminado el cierre de gobierno. Con esa medida, se notificó que los pagos del SNAP en Illinois, así como en el resto del país, se iban a reanudar en diciembre.

Los cambios en el SNAP por los que se podrían perder los beneficios

Los criterios de elegibilidad para inscribirse en el SNAP fueron modificados después de que Donald Trump aprobara una nueva ley el 4 de julio de 2025. El IDHS explicó que uno de los cambios más significativos se aplicó en los requisitos laborales.

En la página del IDHS se pueden consultar los nuevos requisitos del SNAP tanto en inglés como en español (Illinois Department of Human Services)

Según el IDHS, la legislación ahora exige que todas las personas que tengan entre 18 y 64 años trabajen o realicen un voluntariado durante al menos 80 horas al mes. O, en su defecto, tendrán que participar en una capacitación para recibir la asistencia económica.

Esta regla cuenta con algunas excepciones, como las personas embarazadas, los individuos que tienen una discapacidad que les impide trabajar y los familiares a cargo de un menor de 14 años, por mencionar algunos ejemplos.

El IDHS señaló que antes los veteranos, las personas sin hogar y los individuos que vivieron en hogares de acogida no tenían que cumplir con ese requerimiento, pero ahora tendrán que hacerlo para ser aceptados en el SNAP.

Otro de los cambios que afectará a los habitantes de Illinois es el referente a la edad. Antes, la edad máxima de los requisitos laborales era de 54 años y abarcaba a cualquier familiar que tuviera un dependiente menor de 18 años. Como informó el IDHS, el rango máximo de edad aumentó a los 64 años y el de los menores se movió a los 14 años.

El departamento también señaló que varios inmigrantes ya no podrán acceder a este beneficio mensual. Entre ellos se encuentran: