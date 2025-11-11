Cuánta nieve ha caído en Chicago en las últimas horas: nuevo frente de frío polar en Illinois

La nieve volvió a cubrir buena parte del área metropolitana de Chicago en las últimas horas, lo que marcó el paso de un nuevo frente frío que afectó tanto a Illinois como al noroeste de Indiana. Las acumulaciones más significativas se registraron al sur y sureste de la ciudad. Según el Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés), estas condiciones fueron consecuencia directa de una masa de aire polar que avanzó desde Minnesota, acompañada por ráfagas intensas de viento y temperaturas bajo cero.

Dónde se acumuló más nieve en el área metropolitana de Chicago

Durante las últimas 24 horas, los condados del sur de Illinois y el noroeste de Indiana fueron los más afectados por las intensas nevadas. De acuerdo con los reportes del NWS Chicago, la localidad de Cedar Lake, en Indiana, fue la más golpeada por el temporal, al acumular 12,3 pies (3,75 metros) de nieve hasta la tarde del lunes. Muy cerca, en St. John, también en Indiana, se midieron 10,5 pies (3,20 metros), mientras que en Valparaiso el espesor alcanzó los 9,5 pies (2,89 metros).

En Illinois, la zona sur del área metropolitana de Chicago también experimentó un importante volumen de nieve. En Sauk Village se acumularon 6,1 pies (1,86 metros), mientras que en las cercanías de Goodenow, Highland y Porter se registraron entre cinco y 5,8 pies (1,52 a 1,77 metros).

Hacia el norte, las cantidades comenzaron a disminuir, aunque la nevada fue igualmente visible en varios barrios de la ciudad. En West Ridge y Edgewater, dentro de Chicago, se observaron 3,5 pies (1,06 metros) de acumulación, mientras que en Evanston la cifra llegó a 3,3 pies (1 metro).

Entre otras mediciones destacadas informadas por el NWS se incluyen:

Posen, IL: tres pies (0,91 metros)

tres pies (0,91 metros) Peotone, IL: 2,7 pies (0,82 metros)

2,7 pies (0,82 metros) Hometown, IL: 2,6 pies (0,79 metros)

2,6 pies (0,79 metros) Joliet, IL: 2,1 pies (0,64 metros)

2,1 pies (0,64 metros) Elmhurst, IL: 1,5 pies (0,46 metros)

Estas cifras muestran un patrón típico de “efecto lago”, donde las áreas más cercanas al lago Míchigan y hacia el este suelen registrar mayores acumulaciones debido a la humedad adicional que el aire frío recoge sobre el agua.

Un martes con ráfagas de viento intensas y posible nevisca en Chicago

El Servicio Meteorológico Nacional de Chicago informó en su pronóstico oficial que se esperaba una probabilidad del 20% al 30% de nieve ligera o copos dispersos durante las primeras horas del día, aunque sin acumulaciones significativas. La agencia aclaró que cualquier precipitación sería breve, de pocos minutos, y que en la mayoría de los sectores apenas dejaría una capa superficial de nieve.

Las mayores acumulaciones se registraron en áreas al sureste de Chicago, lo que mostró un patrón típico de "efecto lago" donde la humedad adicional del lago Míchigan incrementa las nevadas en zonas orientales de la región NWS - NWS

El fenómeno estará acompañado por vientos del suroeste que alcanzarán ráfagas de entre 20 y 25 millas por hora (32 a 40 km/h), y que podrían llegar por momentos a 30 millas por hora (48 km/h) durante el mediodía. Estas ráfagas podrían reducir la visibilidad y hacer descender la sensación térmica, sobre todo en las zonas más abiertas y cercanas al lago.

La entidad meteorológica advirtió que los aeropuertos de Chicago, inlcuidos O’Hare (ORD) y Midway (MDW), podrían experimentar breves ventanas de nieve, con visibilidades que podrían descender temporalmente a entre dos y tres millas (3,2 a 4,8 km). No obstante, no se prevén interrupciones de gran magnitud ni acumulaciones relevantes en las pistas.

Las temperaturas se mantendrán por debajo del punto de congelación durante las primeras horas del martes, con un ascenso progresivo hacia el mediodía. Se espera que los valores máximos alcancen aproximadamente 34°F (1°C), mientras que el termómetro volverá a descender hacia la noche.

El NWS Chicago informó un 20-30% de probabilidad de nieve ligera o copos dispersos durante las primeras horas del martes NWS

Una mejora progresiva de temperaturas en Chicago

Según el reporte del NWS Chicago, a partir del miércoles comenzará una recuperación térmica en toda la región, impulsada por un flujo de aire más templado proveniente de las planicies del sur. Se prevé que las temperaturas continúen en ascenso de manera gradual hasta el fin de semana, cuando podrían alcanzar 60°F (15°C) e incluso acercarse a 70°F (21°C) en zonas del centro de Illinois.

El organismo explicó que este cambio estará asociado al desarrollo de una amplia dorsal de alta presión en niveles superiores, que desplazará el aire polar hacia el noreste. Esta configuración favorecerá condiciones más estables, con cielos parcialmente despejados y un ambiente más seco.

Sin embargo, el alivio podría ser temporal, ya que los modelos meteorológicos anticipan la llegada de un nuevo sistema frontal hacia el fin de semana, con posibilidad de lluvias a partir del sábado y domingo.