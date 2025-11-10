Últimas actualizaciones sobre las cancelaciones de vuelos en Illinois y las clases en Chicago tras las nevadas

El inicio de la semana llegó con serias complicaciones en Chicago y en varias zonas de Illinois a causa de una intensa tormenta de nieve que se desató durante la madrugada. El fenómeno, conocido como nevada por efecto lago, afectó tanto a los aeropuertos como a las escuelas del área metropolitana y obligó a suspender clases y cancelar centenares de vuelos.

Los vuelos cancelados en el Aeropuerto O’Hare y en el Midway de Chicago

El fuerte temporal tuvo un gran impacto en las operaciones aéreas de Chicago. Sin ir más lejos, en las últimas 24 horas, más de 450 vuelos fueron cancelados en los aeropuertos O’Hare y Midway.

Se registraron vuelos cancelados en en los aeropuertos O’Hare y Midway Alberto Pezzali - AP

Según los registros en tiempo real de Departamento de Aviación de Chicago (CDA, por sus siglas en inglés), hasta las 8 hs de este lunes, O’Hare reportaba 287 cancelaciones y un retraso promedio de 29 minutos, mientras que Midway contabilizaba 132 suspensiones y demoras de 15 minutos.

Las autoridades aeroportuarias señalaron que las esperas podrían extenderse más allá del fin de la nevada, dada la necesidad de limpieza de pistas y el reacomodamiento de los vuelos.

Esta situación se suma a las demoras producidas por el cierre del gobierno, que provoca una ausencia masiva de personal en 40 aeropuertos importantes de todo Estados Unidos, incluidos O’Hare y Midway.

Escuelas cerradas: el pronóstico para los próximos días en Illinois y Chicago

Como medida preventiva al fuerte temporal invernal, según informó Fox News, varios distritos escolares del área de Chicago suspendieron las clases presenciales o pasaron al sistema de educación virtual.

Las autoridades educativas señalaron que buscan garantizar la seguridad de los estudiantes y del personal docente durante el temporal.

Una persona anda en bicicleta durante una nevada en Chicago Rich Hein/Chicago Sun-Times - AP

El panorama comenzará a mejorar en las próximas horas. El pronóstico indica que este lunes, Día de los Veteranos, se mantendrá mayormente nublado, con posibilidad de algunas nevadas leves y temperaturas cercanas a los 40°F (4°C).

El miércoles 12 de noviembre, se espera sol y máximas en torno a los 45°F (7°C), mientras que el jueves, el cielo estará despejado con temperaturas cercanas a los 50°F (10°C).

Para el fin de semana, los meteorólogos prevén un marcado ascenso térmico, con aire más templado y posibilidad de superar los 60°F (15°C) el domingo, cuando podrían registrarse lluvias aisladas.

Carreteras peligrosas en Illinois por las fuertes nevadas

Las cuadrillas de limpieza trabajaron durante toda la noche para mitigar los efectos de la tormenta. Más de 250 camiones esparcidores de sal fueron desplegados en las principales rutas de Chicago y en DuSable Lake Shore Drive.

Sin embargo, la intensidad del fenómeno dificultó el avance. “Los equipos tendrán problemas para mantenerse al día con la rápida acumulación de nieve”, advirtieron las autoridades locales, que recomendaron evitar los desplazamientos no esenciales.

Personas caminan por las calles de Chicago en medio de una fuerte nevada SCOTT OLSON - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Hacia las 5 hs, el NWS redujo la advertencia de tormenta invernal a un aviso de clima invernal para el centro del condado de Cook, debido a que se esperaba una menor acumulación de nieve en el área metropolitana. Las zonas con mayor impacto fueron el noroeste de Indiana, el condado de Kankakee y el de Lake, en Illinois.

Nieve intensa y vientos fuertes desde la madrugada en Illinois y Chicago

Desde las primeras horas de este lunes 10 de noviembre, el Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) advirtió que las condiciones en las rutas serían “peligrosas durante toda la mañana” debido a la caída de nieve a un ritmo que, por momentos, superó las dos pulgadas (cinco centímetros) por hora.

Aunque los reportes de acumulación eran aún escasos al amanecer, un residente al norte de Valparaíso informó que hasta las 0.30 hs, se habían acumulado 9,5 pulgadas (24 centímetros) de nieve. En algunas zonas también se registró la caída de graupel, un tipo de precipitación granulada que aparece durante las ráfagas más intensas.

Las autoridades advirtieron sobre las condiciones en las rutas Foto Facebook Illinois State Police Troop 6

El viento complicó aún más el panorama: se registraron ráfagas de hasta 58 millas por hora (93 km/h) en el área costera. Hacia media mañana, las autoridades estimaban que el sistema habría dejado entre seis a 12 pulgadas (15 a 30 centímetros) de nieve en buena parte de la región, con menores acumulaciones en los condados del oeste.