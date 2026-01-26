Cuánta nieve ha caído en Illinois durante las últimas horas de tormenta invernal: al borde de la congelación

La tormenta invernal que atravesó Illinois en las últimas horas dejó acumulaciones de nieve de diversa intensidad, según la zona del estado. Desde registros mínimos en el norte hasta verdaderos inmensos mantos blancos en el sur de la jurisdicción.

Un temporal de nieve que dejó una huella desigual en todo Illinois

La tormenta invernal no se manifestó de manera homogénea. De acuerdo con los reportes de nieve recopilados por el Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) durante las últimas 24 horas, Illinois quedó dividido en franjas bien marcadas.

Snow covers the Cloud Gate sculpture in Millennium Park after a winter storm, Friday, Jan. 12, 2024, in Chicago. (AP Photo/Erin Hooley) Erin Hooley - AP

El sur y el sureste concentraron los mayores volúmenes de precipitación sólida, mientras que el centro y, sobre todo, el norte registraron acumulaciones mucho más modestas. Esta diferencia responde tanto a la trayectoria del sistema como a la persistencia del aire ártico que favoreció la acumulación en algunas áreas y limitó el desarrollo en otras.

En términos generales, los valores más altos se ubicaron por encima de las 12 pulgadas (30 centímetros), un nivel que generó complicaciones serias en rutas, accesos rurales y servicios básicos. Al mismo tiempo, la capital y el área metropolitana de Chicago quedaron lejos de esos números, aunque no exentas de inconvenientes, sobre todo por el frío posterior al evento.

Dónde están las mayores acumulaciones de nieve en Illinois

Los registros oficiales muestran que el epicentro de la nevada se situó en el sur de Illinois. Allí, varias localidades superaron con holgura las 13 pulgadas (33 centímetros), lo que consolidó uno de los episodios más intensos de la temporada.

Oblong, Illinois, superó las 14,2 pulgadas de nieve acumulada Charlie Riedel� - AP�

Entre los valores más destacados se encuentran:

Oblong , con un máximo reportado de 14,2 pulgadas (36 centímetros) durante la mañana del domingo, además de otros registros cercanos a las 13,4 pulgadas (34 centímetros) horas después.

, con un máximo reportado de (36 centímetros) durante la mañana del domingo, además de otros registros cercanos a las 13,4 pulgadas (34 centímetros) horas después. Zonas cercanas a Claremont y Johnston City , donde se midieron 14 pulgadas (36 centímetros).

, donde se midieron (36 centímetros). Olney y Elkville , con acumulaciones de 13,8 y 13,3 pulgadas (35 y 34 centímetros), respectivamente.

, con acumulaciones de (35 y 34 centímetros), respectivamente. Albion, McLeansboro, Benton, Tamaroa y Fairfield, todas con valores en torno a las 13 pulgadas (33 centímetros).

Chicago y alrededores: nieve más moderada, pero frío más severo

El panorama cambió al llegar al noreste de Illinois y al área de Chicago. Allí, la tormenta perdió intensidad, aunque dejó cifras nada despreciables. En distintos puntos de la ciudad y sus suburbios se reportaron acumulaciones que oscilaron entre ocho y 10,5 pulgadas (20 a 27 centímetros) en algunos sectores, mientras que otros barrios quedaron bastante por debajo de ese rango.

Algunos ejemplos relevantes incluyen:

El Chicago Loop y zonas cercanas , con valores de de hasta 10,5 (27 centímetros).

, con valores de de hasta 10,5 (27 centímetros). Barrios como Avondale, Bridgeport, Lincoln Square y Edgewater , donde las cifras se movieron entre cuatro y nueve pulgadas (10 a 23 centímetros).

, donde las cifras se movieron entre cuatro y nueve pulgadas (10 a 23 centímetros). Suburbios del norte como Evanston y Glenview, con registros cercanos a las ocho y 8,8 pulgadas (20 y 22 centímetros), respectivamente.

En algunos puntos de Chicago, la nieve acumulada superó las 10 pulgadas SCOTT OLSON - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Cómo continuará el clima en Illinois

El pronóstico indica que, tras este episodio, Illinois atravesará varios días fríos y mayormente secos. Sin embargo, el NWS Chicago señaló que existe una leve probabilidad de nevadas ligeras al noreste de la Interestatal 90 durante la noche del lunes, asociadas a un sistema rápido tipo “clipper”.

Más adelante en la semana, los meteorólogos advirtieron sobre la posibilidad de nieve por efecto lago entre el jueves por la noche y el sábado, un fenómeno que dependerá de la evolución del hielo en el Lago Michigan y de la intensidad del aire frío entrante.