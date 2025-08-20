¿Cuántas veces puede JB Pritzker buscar la reelección en Illinois y qué ocurrirá en 2026?

El gobernador JB Pritzker confirmó que irá por un tercer mandato en Illinois en las elecciones de 2026 y lo hará con Christian Mitchell como compañero de fórmula. En la Tierra de Lincoln no existen restricciones en cuanto al número de períodos que un mandatario estatal puede cumplir, a diferencia de otros cargos políticos que sí tienen topes.

¿Cuántos mandatos consecutivos puede tener un gobernador de Illinois?

De acuerdo a NBC Chicago, Illinois forma parte de los 13 estados de EE.UU. que no fijan límites para el cargo de gobernador. En 2009 se intentó impulsar una legislación que estableciera un máximo de dos mandatos, pero la propuesta nunca prosperó en el Congreso estatal.

JB Pritzker será candidato: su rivalidad con Trump entre los motivos de su tercer mandato en Illinois

De esa manera, el marco legal permite se presentarse de manera indefinida a la reelección. El caso más destacado es el del republicano James R. Thompson, quien gobernó durante 14 años, entre 1976 y 1991. Ningún demócrata consiguió hasta ahora tres mandatos consecutivos. Por lo que, si Pritzker gana en 2026, marcaría un hito histórico para su partido en la Tierra de Lincoln.

Pritzker: el anuncio de la campaña 2026

El demócrata comunicó su decisión el 26 de junio a través de un video grabado en Chestnut. Allí aseguró que “Illinois está en el centro de la lucha”. En su mensaje habló de:

Defender las libertades

Mejorar la asequibilidad

Garantizar la estabilidad

También criticó el rol de Washington. En el mismo anuncio, el mandatario vinculó su candidatura a un enfrentamiento directo con Donald Trump. El gobernador aseguró que no permitirá que el presidente “destruya lo que se construyó en Illinois” y prometió proteger los avances alcanzados en sus dos gestiones.

En su mensaje de campaña, el gobernador vinculó directamente su candidatura con un enfrentamiento político contra Donald Trump X @GovPritzker

Los estados sin límites de mandato en EE.UU.

Además de Illinois, otros estados permiten la reelección indefinida de sus gobernadores:

Connecticut

Idaho

Iowa

Massachusetts

Minnesota

New Hampshire

New York

Texas

Utah

Vermont

Washington

Wisconsin

En esos casos, la continuidad depende exclusivamente de la voluntad popular en cada elección. Este marco institucional los diferencia de los estados que limitan la reelección y abre la posibilidad de que un gobernador permanezca en funciones durante más de una década.

Pritzker anunció a su nuevo compañero de fórmula

Con el inicio de su campaña, Pritzker presentó a Christian Mitchell como su nuevo candidato a vicegobernador. Mitchell se desempeña actualmente como vicepresidente de Compromiso Cívico en la Universidad de Chicago y fue representante estatal durante tres mandatos.

Mitchell inició su trayectoria como organizador comunitario en el sur de Chicago. Más tarde, fue el primer director ejecutivo afroamericano del Partido Demócrata en Illinois. En el comunicado de la campaña, Pritzker destacó su liderazgo probado y su papel en temas como:

La infraestructura

La energía limpia

La seguridad pública

Además, Mitchell integró la administración del demócrata hasta 2023 y tiene experiencia en la Guardia Nacional Aérea de Illinois.

El futuro político de Pritzker: ¿candidatura presidencial?

El anuncio del gobernador reavivó las especulaciones sobre una eventual candidatura presidencial. Pritzker ganó notoriedad nacional al enfrentarse públicamente a Trump y varios analistas lo mencionan como posible contendiente a la Casa Blanca en el futuro.

Por otro lado, la actual vicegobernadora, Juliana Stratton, anunció que competirá por un escaño en el Senado de Estados Unidos, con el respaldo explícito de Pritzker. Este movimiento abrió el camino para que Mitchell asumiera el rol de compañero de fórmula en la candidatura de 2026.