Cuánto cuesta la licencia de conducir para migrantes en Illinois y qué documentos piden
El gobernador estatal, JB Pritzker, aprobó una ley que permite obtener este permiso a extranjeros sin documentación en EE.UU.
- 3 minutos de lectura'
Los migrantes que deseen obtener una licencia de conducir en Illinois deben cumplir una serie de requisitos regulados por el Departamento de Estado y abonar la tarifa correspondiente. Desde mediados de 2024, los extranjeros sin documentación legal en Estados Unidos pueden acceder a un permiso de manejo estándar.
Cuánto cuesta la licencia de conducir para inmigrantes en Illinois
La solicitud de una licencia de conducir estándar en Illinois tiene un precio de 30 dólares, aunque varía en función de la edad del peticionario. Los migrantes deben realizar el trámite en una oficina del Departamento de Vehículos Motorizados (DMV, por sus siglas en inglés) si se trata de la primera vez.
La tabla de tarifas para solicitar el permiso de manejo en el Estado de la Pradera consta de:
- Para personas de 18 a 20 años: US$5.
- De 21 a 68 años: US$30.
- De 69 a 80 años: US$5.
- De 81 a 86 años: US$2.
- Mayores de 87 años: gratuito.
Por otra parte, la oficina del secretario de Estado de Illinois, Alexi Giannoulias, indicó que la transferencia de otro estado de la licencia de conducir comercial (CDL, por sus siglas en inglés) tiene un costo básico de US$60.
Para migrantes: documentos requeridos para la licencia de conducir en Illinois
Los extranjeros deben presentar una serie de documentos ante la oficina del DMV correspondiente, siempre con cita previa en la primera ocasión. Para solicitar una licencia de conducir estándar se requiere:
- Prueba de identidad: como la green card o tarjeta de residencia permanente, el documento de autorización de empleo (EAD, por sus siglas en inglés) o un pasaporte, que cuente con el nombre y apellido completos del peticionario, la fecha de nacimiento y la firma.
- Evidencia de posesión de un seguro de automóvil.
- Prueba de residencia en Illinois: como facturas de servicios públicos o extractos bancarios, así como que indique que el solicitante vivió en el estado por al menos un año.
- Número del Seguro Social.
- Exámenes: se deben superar las pruebas escritas, de visión y de manejo.
Las autoridades emiten un permiso temporal que presenta una duración de 90 días, mientras se espera que llegue la tarjeta permanente, que también sirve como identificación estatal.
¿En Illinois se puede obtener una licencia para migrantes indocumentados?
El gobernador demócrata, J.B. Pritzker, aprobó la ley HB 2882 el 1º de julio de 2024 que permite acceder a los migrantes no ciudadanos a una licencia de conducir, ya sean indocumentados o no elegibles, para poseer un número del Seguro Social.
Estos permisos son válidos durante cuatro años o por el período de permanencia legal en EE.UU. del titular, lo que finalice antes.
Los solicitantes deben proporcionar cierta documentación al Departamento de Estado estatal, como:
- Presencia legal en EE.UU.: un documento autorizado del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis, por sus siglas en inglés). Un ejemplo es el formulario I-94, registro de entrada/salida de ese país.
- Residencia en Illinois: desde hace al menos 12 meses.
- Evidencia de que no se es elegible para un número de Seguro Social.
- Prueba de identidad: como el pasaporte extranjero o la tarjeta consular.
