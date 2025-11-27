Cuánto cuesta la licencia de conducir para migrantes en Illinois y qué documentos piden

Los migrantes que deseen obtener una licencia de conducir en Illinois deben cumplir una serie de requisitos regulados por el Departamento de Estado y abonar la tarifa correspondiente. Desde mediados de 2024, los extranjeros sin documentación legal en Estados Unidos pueden acceder a un permiso de manejo estándar.

Cuánto cuesta la licencia de conducir para inmigrantes en Illinois

La solicitud de una licencia de conducir estándar en Illinois tiene un precio de 30 dólares, aunque varía en función de la edad del peticionario. Los migrantes deben realizar el trámite en una oficina del Departamento de Vehículos Motorizados (DMV, por sus siglas en inglés) si se trata de la primera vez.

Los migrantes en Illinois pueden solicitar una licencia de conducir si cumplen con ciertos requisitos Archivo

La tabla de tarifas para solicitar el permiso de manejo en el Estado de la Pradera consta de:

Para personas de 18 a 20 años : US$5.

: US$5. De 21 a 68 años : US$30.

: US$30. De 69 a 80 años : US$5.

: US$5. De 81 a 86 años : US$2.

: US$2. Mayores de 87 años: gratuito.

Por otra parte, la oficina del secretario de Estado de Illinois, Alexi Giannoulias, indicó que la transferencia de otro estado de la licencia de conducir comercial (CDL, por sus siglas en inglés) tiene un costo básico de US$60.

Para migrantes: documentos requeridos para la licencia de conducir en Illinois

Los extranjeros deben presentar una serie de documentos ante la oficina del DMV correspondiente, siempre con cita previa en la primera ocasión. Para solicitar una licencia de conducir estándar se requiere:

Prueba de identidad : como la green card o tarjeta de residencia permanente, el documento de autorización de empleo (EAD, por sus siglas en inglés) o un pasaporte, que cuente con el nombre y apellido completos del peticionario, la fecha de nacimiento y la firma.

: como la green card o tarjeta de residencia permanente, el documento de autorización de empleo (EAD, por sus siglas en inglés) o un pasaporte, que cuente con el nombre y apellido completos del peticionario, la fecha de nacimiento y la firma. Evidencia de posesión de un seguro de automóvil .

. Prueba de residencia en Illinois : como facturas de servicios públicos o extractos bancarios, así como que indique que el solicitante vivió en el estado por al menos un año.

: como facturas de servicios públicos o extractos bancarios, así como que indique que el solicitante vivió en el estado por al menos un año. Número del Seguro Social .

. Exámenes: se deben superar las pruebas escritas, de visión y de manejo.

Las autoridades emiten un permiso temporal que presenta una duración de 90 días, mientras se espera que llegue la tarjeta permanente, que también sirve como identificación estatal.

¿En Illinois se puede obtener una licencia para migrantes indocumentados?

El gobernador demócrata, J.B. Pritzker, aprobó la ley HB 2882 el 1º de julio de 2024 que permite acceder a los migrantes no ciudadanos a una licencia de conducir, ya sean indocumentados o no elegibles, para poseer un número del Seguro Social.

Estos permisos son válidos durante cuatro años o por el período de permanencia legal en EE.UU. del titular, lo que finalice antes.

