Cuánto dinero se necesita ganar para vivir cómodamente en Chicago, según un nuevo reporte financiero
Dentro de un ranking de las 50 localidades más grandes de Estados Unidos, la Ciudad de los Vientos ocupó la posición 27
Vivir en una gran ciudad como Chicago ofrece muchas ventajas, desde el acceso a transporte y actividades culturales hasta oportunidades laborales, pero también implica enfrentar altos costos de vida. Un reciente reporte analizó qué tan alto debe ser el ingreso de los residentes para mantener un estilo de vida cómodo, tanto en la Ciudad de los Vientos como en otras áreas metropolitanas de EE.UU.
Cuánto hay que ganar para mantener un estilo de vida cómodo en Chicago
Según datos recientes de GOBanking Rates, disfrutar de un estilo de vida cómodo requiere ganancias mínimas que varían según la ciudad: alrededor de US$89.000 al año en las 50 ciudades más grandes de Estados Unidos y al menos US$100 mil en 26 áreas metropolitanas.
El estudio determinó el ingreso familiar necesario al analizar estas localidades en función de su población y al tomar en cuenta factores clave, como los desembolsos anuales en alimentos e hipotecas. Para calcular el costo de vida anual, se tomaron promedios de gastos en vivienda y consumo, y se duplicó el total para estimar el ingreso requerido para vivir cómodamente.
De acuerdo con el reporte, Chicago ocupa el puesto 27 en la lista. Para alcanzar el sueño americano en la ciudad, una familia necesitaría un ingreso anual de aproximadamente US$121 mil.
De ese total, el costo de vida anual se estima en US$61.000, que incluye alrededor de US$8807 en alimentos y un promedio mensual de US$1813 destinado a la hipoteca.
No obstante, el salario anual señalado en el estudio supera el ingreso promedio en Chicago, que según datos del Censo de Estados Unidos asciende a US$80.613 por año, pero no llega a la cifra para vivir cómodamente.
La brecha es más significativa en los sectores con pago por hora, donde los trabajadores del área metropolitana, así como de Naperville y Elgin, podrían percibir menos de US$21 por hora en ocupaciones de menor remuneración.
Entre estos empleos se encuentran los relacionados con la preparación y servicio de alimentos (US$17,53), el cuidado y servicios personales (US$20,10) y la limpieza y mantenimiento de edificios y terrenos (US$20,30), de acuerdo con cifras de mayo de 2024 compartidas este año por el Departamento de Trabajo.
Cuáles son las ciudades más caras para vivir cómodamente en Estados Unidos
Según el informe, las localidades que requieren los ingresos más altos se encuentran en California, donde vivir cómodamente implica contar con un salario anual superior a US$200 mil.
En primer lugar, en San José, una familia necesitaría un ingreso anual de US$319 mil para alcanzar el sueño americano, con un costo de vida total de US$160 mil, que incluye aproximadamente US$10.302 en alimentos y un promedio mensual de US$9228 en hipoteca.
San Francisco ocupa la segunda posición en el ranking, con una remuneración de US$297 mil al año, con gastos de subsistencia de US$149 mil, costos en comida de US$10.565 y una renta promedio de US$8110 mensuales.
En tercer lugar, San Diego requiere un ingreso familiar de US$242 mil, un total de manutención de US$121 mil, US$9940 en alimentos y un promedio mensual de US$6660 en hipoteca.
Cuáles son las ciudades más baratas para vivir bien en Estados Unidos
Las ciudades más baratas para vivir en Estados Unidos incluyen Detroit, en Michigan; y Memphis, en Tennessee, según el reporte. En el puesto número 49, en Detroit, una familia necesitaría un salario anual de aproximadamente US$91.000 para alcanzar el sueño americano, con un costo de vida total de US$46.000, que contempla cerca de US$8064 en alimentos y un pago hipotecario promedio mensual de US$421.
Por su parte, en último lugar, en Memphis, el ingreso familiar requerido se estima en US$89.000 al año, con un gasto de manutención anual de US$44.000, costos de US$8454 en alimentos y un promedio mensual de US$842 en hipoteca.
