Dónde entregan comida gratis en Chicago durante la semana del 23 al 28 de febrero de 2026
En varios puntos de la ciudad se entregarán alimentos y productos básicos para apoyar a personas en situación de vulnerabilidad
- 4 minutos de lectura'
En Chicago se pueden encontrar diversas organizaciones sin fines de lucro que entregan apoyos alimentarios a aquellas personas en situación de vulnerabilidad. Una de ellas es el Greater Chicago Food Depository, que durante la última semana de febrero de 2026 entregará comidas y cajas de despensa de forma gratuita en diversos puntos de la ciudad.
¿Dónde conseguir comida gratis en Chicago del 23 al 28 de febrero de 2026?
Desde el sitio oficial de la organización Greater Chicago Food Depository se puede acceder al mapa interactivo para consultar los puntos en los que harán la entrega de alimentos gratuitos.
Son más de 60 puntos donde se puede acceder a alimentos frescos, por lo que solo es necesario ingresar la ciudad o el código ZIP cercano al domicilio. En automático aparecerá un listado con las ubicaciones y los horarios en los que se puede asistir.
También se pueden ubicar despensas de alimentos, comedores comunitarios, refugios o distribuciones móviles. La organización recomienda usar los filtros del mapa para consultar los horarios y de esa manera asegurar la atención.
Algunos de los principales lugares donde se realizarán entregas son los siguientes:
• Chicago Lights | 126 E Chestnut St | Chicago, IL 60611
• Meals Ministry | 126 E Chestnut St | Chicago, IL 60611
• St Matthew Child Advocate | 1000 N Orleans St | Chicago, IL 60610
• LaSalle Neighbors | 1111 N Wells St STE 301 | Chicago, IL 60610
• Breaking Bread Ministries | 1111 N Wells St Ste 500 | Chicago, IL 60610
• Our Lady of the Holy Family | 1334 W Flournoy St | Chicago, IL 60607
• Chicago Temple Corps Community Center | 1 N Ogden Ave | Chicago, IL 60607
• First Baptist Congregational Church of Chicago | 1613 W Washington Blvd | Chicago, IL 60612
• Northwestern University Settlement Association | 1400 W Augusta Blvd | Chicago, IL 60622
• Life Changers International Church | 1337 W 15th Street | Chicago, IL 60608
Comida gratis: quiénes pueden recibir este apoyo
Este programa está dirigido a toda la comunidad. La mayoría de los programas asociados atienden a personas de todas las edades, aunque algunos están enfocados únicamente en niños o adultos mayores.
Cabe señalar que no se hace ningún tipo de distinción. No es necesario ser ciudadano estadounidense ni contar con residencia permanente (Green Card) para recibir la ayuda alimentaria, según explica la organización en su sitio web oficial.
Requisitos para recibir alimentos en Chicago
Por lo general, el Greater Chicago Food Depository no solicita documentos de identidad para entregar las despensas. En casos de servicios adicionales, podría pedir comprobantes para verificar que el beneficiario resida en el área de atención y llevar un mejor control del número de visitas mensuales.
Los voluntarios podrían solicitar información personal básica, la cual no será compartida con terceros. La mayoría de los programas solo registra el número de visitantes en cada concurrencia.
El banco de alimentos recomienda a quienes no cuentan con automóvil llevar una carretilla o una bolsa resistente para transportar los productos a casa.
¿Qué tipo de alimentos y productos se entregarán en las despensas?
La organización señala que cada programa ofrece alimentos distintos, pero generalmente se entrega una mezcla de productos frescos y empaquetados. En las despensas suelen distribuir alimentos y productos de la canasta básica como frutas, vegetales, arroz, pasta, frijoles, sopas, leche, huevos, carne y una variedad de enlatados.
En varios lugares no se entregan cajas prearmadas, ya que la dinámica funciona como si fuera un mercado. Las personas pueden elegir qué alimentos llevar a casa en lugar de recibir una bolsa preempacada.
Encontrá las guías de servicio con tips de los expertos sobre cómo actuar frente a problemas cotidianos: Adicciones, violencia, abuso, tecnología, depresión, suicidio, apuestas online, bullying, transtornos de la conducta alimentaria y más.
- 1
Dos importantes automotrices se alían para crear un auto “económico”
- 2
Interrogantes de una reforma laboral nublada de sospechas
- 3
Atentado en Gendarmería. A quién estaba dirigido el paquete bomba que provocó tres heridos
- 4
Boca está desconcertado y el 0-0 con Racing hace que el ciclo de Ubeda esté más cerca de consumirse