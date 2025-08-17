El artista de Chicago que hace “retratos terribles” por cinco dólares y es un éxito total: “No quiero mejorar”

Jacob Ryan Reno, un joven de 26 años, ha captado la atención en Chicago, Illinois, con su particular estilo artístico. La popularidad de sus retratos no se debe al hiperrealismo, sino a la “terrible” calidad de sus obras, que se han vuelto virales en redes sociales.

Es de Chicago y se volvió famoso por sus terribles retratos

Todos los domingos, Jacob Ryan Reno va al mercado de agricultores en Logan Square y acomoda una mesa con plumas y cartulinas. Su letrero, escrito con pintura acrílica azul, dice: “Retratos terribles por cinco dólares en cinco terribles minutos”.

Reno disfruta tanto de hablar con la gente que muchas veces los atiende por más de cinco minutos (Instagram/@terrible.portraits)

Reno no tiene formación profesional relacionada con el dibujo, pero su falta de preparación no lo detuvo de convertirse en una celebridad local. De acuerdo con el medio Block Club Chicago, en tres meses el joven artista ya había creado casi 500 retratos.

“Creo que la gente busca hacer algo divertido y que no se tome demasiado en serio. Aunque yo sí me lo tomo increíblemente en serio”, explicó el joven.

Para esta estrella local de Chicago, cambiar su estilo o refinarlo está fuera de la discusión. “Bueno, soy un artista terrible. Y no tengo intención de mejorar”, aseguró.

De acuerdo con Jacob Ryan Reno, algunas personas le han preguntado si dibuja mal a propósito, pero él aseguró que no, que da lo mejor de sí mismo en cada uno de sus retratos.

Reno le contó a Block Club Chicago que comenzó a ofrecer sus servicios como artista en mayo de 2025. En su cuenta de Instagram, el joven anunció a finales de ese mes que la actividad que comenzó como un experimento se convertiría en un trabajo oficial.

“Este alegre y audaz acto de estupidez ha sido increíblemente gratificante. Estoy muy agradecido por la acogida que ha tenido hasta ahora y por toda la gente divertida que he podido conocer al hacerlo”, escribió Reno en la publicación. “¡Salud! ¡Por muchos más momentos terribles compartidos!”, agregó.

Cómo los retratos pasaron de ser una broma a un trabajo

Jacob Ryan Reno le contó a The Washington Post que todo comenzó en 2018, durante una fiesta. Él y una amiga pensaron que sería divertido dibujarse el uno al otro en cinco minutos. Cuando ella vio el retrato de Reno, primero se molestó, pero después ambos estallaron en risas. Ese momento hizo que el joven pensara que había algo valioso en sus dibujos.

Reno nunca avisa en sus redes sociales cuándo dibujará en otros lugares, como cuando lo invitan a bares (Instagram/@terrible.portraits)

En 2025, el joven renunció a su trabajo en medios de comunicación porque esa profesión “no se alineaba con sus valores”. Al mismo tiempo, redescubrió el retrato que hizo de su amiga en la fiesta y empezó a ir a la plaza en Logan Square para ofrecer su servicio de dibujo.

El artista se sorprendió por la respuesta tan positiva que recibió de su comunidad, sobre todo porque le preocupaba que la gente se enojara o se sintiera mal por sus retratos terribles.

Las risas que provoca en sus clientes han sido tan efectivas que las personas ahora lo contratan para dibujar en eventos privados, como fiestas de cumpleaños e inauguraciones de casas, según Block Club Chicago.

La verdadera intención detrás de los “retratos terribles”

Jacob Ryan Reno es empleado en un restaurante y además es DJ. Para él, dibujar no es un trabajo, sino un performance y un servicio que ofrece para los demás.

El artista también dibuja retratos de mascotas (Instagram/@terrible.portraits)

Según The Washington Post, el joven continuó con este proyecto porque disfruta conversar con sus vecinos para conocerlos mejor. Además, este ejercicio le ayuda a acercarse más a su comunidad.

Reno le reveló a Block Club Chicago que su único objetivo con la venta de sus “retratos terribles” es hacer sonreír a los demás.

“Lo más gratificante para mí es saber que mis obras están en casa de alguien y que sonríen al verlas”, compartió Jacob Ryan Reno. “Me encanta cuando me envían fotos de mi arte en un hermoso marco, en su baño o en algún otro lugar, y reconozco que un momento que capturé ahora vive en el espacio de alguien”, cerró.