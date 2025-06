El desafío de JB Pritzker a Trump por los migrantes: “Si vienen por Illinois, tendrán que pasar por mí”

El gobernador de Illinois, JB Pritzker, desafió las políticas antiinmigración de la administración Trump y defendió las leyes santuario de su estado. El líder demócrata advirtió que no permitirá que Tom Homan, el zar de la frontera, y los agentes federales, intimiden a los migrantes en su territorio.

El enfrentamiento entre Pritzker y la administración Trump

Durante una tensa audiencia en el Congreso, Pritzker criticó las amenazas de Trump contra los mandatarios estatales demócratas. La discusión incluyó la posibilidad de detenciones por sus políticas migratorias estatales, luego de que el presidente de EE.UU. dijera que arrestaría al gobernador de California si fuera Tom Homan.

JB Pritzker advirtió que no dejará que Tom Homan arreste libremente a los habitantes de Illinois

Según NBC Chicago, Pritzker declaró que enfrentaría cualquier intento de detención: “Tengo el deber más alto de proteger a la gente de mi estado y si Tom Homan intentara arrestarme, puedo decir, ante todo, que puede intentarlo”.

“También puedo decir que me interpondré en el camino de Homan si quiere ir contra personas que no merecen vivir con miedo en sus comunidades, que no merecen ser amenazadas ni aterrorizadas. Prefiero que venga y me arreste a mí antes que hacerle eso a la gente de mi estado”, agregó contra el zar fronterizo de Trump.

Su equipo replicó la frase en X con el mensaje: “Si vienen por los habitantes de Illinois, tendrán que pasar por mí”. El día posterior a la victoria electoral de Trump en noviembre de 2024, Pritzker había prometido que resistiría las políticas de la nueva administración en varios frentes, especialmente en lo relacionado con inmigración y los derechos LGBTQ.

JB Pritzker: críticas a la política migratoria de Trump y la defensa de Illinois

Pritzker denunció que las redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) generan temor en la población. El mandatario estatal dijo que “Trump está atacando a gente que no es el problema (...) Vayamos contra quienes realmente lo son”, dijo, según ABC Chicago 7.

Además, el gobernador cuestionó el uso de tropas federales en ciudades como Los Ángeles y afirmó que esas medidas interrumpen la labor policial y “tienen un efecto inflamatorio”. También citó la Ley TRUST, que impide a las autoridades locales colaborar con el ICE en casos sin orden judicial.

JB Pritzker dijo que no fue al Congreso para formar parte de un circo político

“Illinois cumple la ley, pero quiero ser claro. Esperamos que el gobierno federal también cumpla la ley. No vamos a participar en abusos de poder”, declaró Pritzker, quien rechazó la posibilidad de que su estado viole órdenes judiciales, ignore la Constitución o impida protestas pacíficas.

Tensión en el Congreso entre republicanos y demócratas

La audiencia en el Congreso de Estados Unidos estuvo marcada por acusaciones cruzadas entre republicanos y demócratas. El presidente del comité, James Comer, acusó a los gobernadores de proteger criminales. Junto a Pritzker se encontraban los mandatarios estatales de Minnesotta, Tim Walz, y Nueva York, Kathy Hochul.

Además, Pritzker fue cuestionado por Brandon Gill, un congresista de Texas, sobre el uso de baños según identidad de género. En su respuesta, el gobernador lo acusó de fomentar “un circo político”.

Por su parte, la congresista demócrata por Chicago, Delia Ramírez, dijo que la audiencia no fue más que “una cacería de brujas” contra los gobernadores que “manejan estados exitosos”.

Con la vista puesta en las elecciones de 2028 y la ausencia de un claro líder demócrata, Pritzker cuidó sus palabras en el Congreso. Sin embargo, su presencia consolidó su perfil nacional como posible candidato presidencial, de acuerdo a ABC Chicago 7.

Políticas santuario: ¿qué pasará en Illinois?

A pesar de las críticas, no se esperan cambios en las protecciones a migrantes en Illinois. En ese sentido, Pritzker mantendrá las leyes estatales que limitan la cooperación con deportaciones.

De todas maneras, el gobernador señaló que las autoridades cumplirán con la ley siempre que exista una orden judicial: “Los criminales violentos no tienen lugar aquí, sean o no indocumentados”.

Luego, una vez finalizada la audiencia, el gobernador de Illinois declaró que la citación “fue una demostración de lo mal que realmente funciona el Congreso controlado por los republicanos”.

“Una vez más, no se logró nada, todo un día repitiendo cosas que, sinceramente, en su mayoría eran falsas. ¿Diría que fue una pérdida de tiempo? Creo que todo este Congreso controlado por los republicanos es una pérdida“, concluyó Pritzker.