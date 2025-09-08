Redadas del ICE en Chicago: cuándo serían los operativos contra inmigrantes indocumentados en Illinois

Las amenazas de Donald Trump sobre el envío de efectivos de la Guardia Nacional a Chicago puso en alerta a la comunidad migrante. En tanto, se anticipó que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE.UU. (ICE, por sus siglas en inglés) realizaría redadas en la ciudad de Illinois muy pronto.

Operativos antiinmigrantes en Chicago: la comunidad suspendió festivales por temor a las detenciones

En los últimos días, se llevaron a cabo las cancelaciones de ciertas festividades clave en la localidad, como la Independencia de México, en medio de la incertidumbre sobre los avances de la agencia federal en los arrestos y deportaciones de extranjeros. El escenario afronta la advertencia de la intervención del presidente estadounidense y la evaluación del uso de una base naval como centro de operaciones en el territorio.

President Trump Makes Announcements, Sep. 5, 2025 https://t.co/iZyJcd7Cld — The White House (@WhiteHouse) September 5, 2025

“Van a ver un aumento de operaciones en Chicago, absolutamente”, explicó el zar fronterizo Tom Homan en declaraciones previas al 1º de septiembre, cuando se celebró el Labor Day. También señaló el incremento de los operativos en ciudades como Nueva York, Los Ángeles o Portland.

El funcionario calificó estas zonas como “áreas problemáticas” debido a sus políticas santuario y señaló que “representan una amenaza para la seguridad pública”.

Por su parte, Trump advirtió que la administración federal decidiría el envío de tropas “en uno o dos días”, según remarcó CNN.

Además, luego de la modificación del nombre del Departamento de Defensa (DOD, por sus siglas en inglés), el mandatario republicano compartió una publicación en tono satírico en su perfil de Truth Social el sábado pasado. “Me encanta el olor de las deportaciones por la mañana… Chicago a punto de descubrir por qué se llama Departamento de Guerra“, escribió.

El meme subido por Trump en Truth Social que señaló a Chicago y mencionó las deportaciones de migrantes truthsocial.com/@realDonaldTrump

Áreas de Chicago que se preparan para los operativos migratorios

La población migrante de áreas de Chicago como Lower West Side, Pilsen o Wauconda se mantiene en alerta. En el último pueblo, las autoridades anunciaron el viernes pasado que el icónico Festival de la Herencia se suspendió este año por “las preocupaciones relacionadas con la inmigración”.

A su vez, las iglesias y organizaciones en defensa de los derechos de los migrantes idearon estrategias de protección para la comunidad, como el despliegue de voluntarios que proporcionen información a la población vulnerable.

JB Pritzker compartió un folleto informativo de derechos de los migrantes en Illinois X/@GovPritzker

En su perfil de X, el gobernador de Illinois, J.B. Prizker, compartió un folleto con información para ese sector: “Conoce tus derechos”, señaló, junto a una imagen de una orden judicial por la que el ICE puede ingresar a los hogares.

La resistencia de Chicago frente a las amenazas de Trump

En medio de la posibilidad de que la administración federal utilice la base naval de los Grandes Lagos como centro de comando para el ICE y de que el presidente ordene la llegada de efectivos nacionales a la ciudad, las autoridades locales y estatales expresaron su oposición.

El gobernador de Illinois respondió a las amenazas de Trump sobre Chicago X/@GovPritzker

Pritzker expresó en su perfil de X el 6 de septiembre su postura. “El presidente de EE.UU. amenaza con declarar una guerra a una ciudad estadounidense. Esto no es una broma. Trump no es un dictador, es un hombre temeroso”, señaló.

Y concluyó: "Illinois no se dejará intimidar por un aspirante a dictador“.