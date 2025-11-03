Buenas noticias en Estados Unidos: ¿renovarán el pago de los cupones SNAP en noviembre 2025?

El cierre del gobierno de Estados Unidos derivó en el riesgo de la entrega de los cupones del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, por sus siglas en inglés), que reciben casi 42 millones de beneficiarios. Luego de que la administración de Donald Trump anunciara que no se entregarían este mes, advirtieron que los pagos podrían reactivarse la primera semana de noviembre.

Qué pasará con los cupones de SNAP en noviembre de 2025

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, anticipó que los beneficios SNAP podrían entregarse el miércoles 5 de noviembre en Estados Unidos, dado que el presidente Trump estaría valorando cómo cubrir los pagos de asistencia alimentaria en medio del cierre del gobierno.

En diálogo con State of the Union de CNN el domingo, Bessent advirtió que “hay un proceso que debe seguirse” para la asignación de los fondos federales para los beneficios de SNAP, bajo un análisis de la administración.

"El presidente quiere asegurarse de que la gente reciba sus beneficios alimentarios“, aseveró ante Jake Tapper. El conductor le consultó si esta iniciativa estaría preparada para el miércoles y el funcionario respondió: “Sí, podría ser”. Y añadió: “Y cinco senadores demócratas podrían cruzar la barrera partidista y reabrir el gobierno para el miércoles”.

El secretario del Tesoro añadió que la reapertura del gobierno sería el camino más fácil para reactivar los pagos de SNAP. La paralización de los fondos federales se inició el primer minuto del 1º de octubre, ante la falta de acuerdo en el Senado.

(Archivo) El pago del beneficio de ayuda alimentaria se paralizó en el país

La orden de dos jueces federales sobre el programa SNAP

El viernes 31 de octubre, dos jueces federales dictaminaron que la administración de Trump debe continuar el funcionamiento de la ayuda alimentaria en medio del cierre gubernamental. John J. McConnell Jr., de la corte de distrito de Estados Unidos en Rhode Island, e Indira Talwani, en Massachusetts, determinaron que el gobierno debe destinar fondos de contingencia aprobados por el Congreso para financiar el beneficio.

El Departamento de Agricultura (USDA, por sus siglas en inglés) emitió un comunicado el fin de semana previo en el que indicó que “el pozo se ha secado” y que los pagos de SNAP no se emitirían por el momento durante el mes de noviembre.

El aviso del Departamento de Agricultura de EE.UU. sobre el beneficio de SNAP en noviembre usda.gov

Sin embargo, la decisión de ambos jueces puede derivar en que se destinen ciertos fondos para la ayuda. Previamente, la administración de Trump indicó que no tenía permitido utilizar alrededor de 5000 millones de dólares de un fondo de contingencia para el programa.

Funcionarios demócratas alegaron que existiría esa posibilidad, además de que debería destinarse esa cantidad a SNAP. A su vez, señalaron que habría otro fondo independiente de US$23.000 millones disponible, según remarcó AP.

La posición de Trump sobre el pago de beneficios SNAP en noviembre

A través de su perfil en Truth Social, Trump compartió una publicación sobre los pagos de SNAP el viernes pasado. “Nuestros abogados del gobierno no creen que tengamos la autoridad legal para pagar SNAP con ciertos fondos disponibles”, señaló.

Y siguió: "No quiero que los estadounidenses pasen hambre solo porque los demócratas radicales se niegan a hacer lo correcto y reabrir el gobierno". Así, el mandatario republicano señaló que instruyó a abogados para que soliciten al tribunal indicaciones para financiar legalmente el programa de ayuda alimentaria.

“Si nos da la orientación legal apropiada, será un honor para mí proporcionar los fondos”, puntualizó.