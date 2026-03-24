El rechazo de Pritzker tras la muerte de Sheridan Gorman en Chicago a manos de un inmigrante indocumentado

La muerte de Sheridan Gorman, una estudiante estadounidense de 18 años, quedó en el centro de la agenda pública en Illinois después de que las autoridades arrestaran a un migrante venezolano como principal sospechoso del ataque. El hecho ocurrió en Chicago y generó reacciones de funcionarios estatales y del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés). La reacción de J.B. Pritzer, gobernador del estado, tampoco tardó en llegar. “El responsable debe rendir cuentas ante la ley”, escribió en un mensaje a través de sus redes sociales.

Quién era Sheridan Gorman y cómo murió en Chicago

Gorman cursaba su primer año en la Universidad Loyola Chicago y era oriunda de Yorktown Heights, Nueva York. Según la información difundida por ABC 7, la joven caminaba con amigos durante la madrugada del jueves 19 de marzo cerca de Tobey Prinz Beach, en el sector de Rogers Park, cuando fue atacada por un hombre armado.

Era oriunda de Nueva York, pero se mudó a Illinois para ir a la Universidad de Chicago GoFundMe

De acuerdo con la acusación presentada por los fiscales y retomadas por NBC Chicago, el sospechoso se encontraba oculto detrás de un faro situado en el muelle. Los investigadores sostuvieron que llevaba una máscara y un arma de fuego.

Cuando la estudiante intentó escapar, recibió un disparo. Los servicios de emergencia la declararon muerta en el lugar.

La joven tenía 18 años y se había trasladado a Chicago para comenzar sus estudios universitarios. Familiares y allegados a la víctima señalaron que Sheridan mantenía una relación muy cálida con sus seres queridos.

“Estamos profundamente decepcionados por las políticas y las deficiencias que permitieron que esta persona permaneciera en una posición que le permitió cometer este delito”, dijo la familia a Chicago Tribune.

Gorman caminaba con un grupo de amigos hacia un muelle para intentar ver la aurora boreal o el horizonte de la ciudad cuando fue atacada GoFundMe

Quién es José Medina y cuál es su situación migratoria

El detenido fue identificado como José Medina. Tiene 25 años y, según el comunicado oficial del DHS, es ciudadano venezolano en condición migratoria irregular dentro de EE.UU.

La joven tenía 18 años y se encontraba cursando el primer año de la universidad GoFundMe

La agencia indicó que Medina ingresó al país norteamericano en mayo de 2023. También señaló que fue arrestado en Chicago en junio de ese mismo año por un caso de hurto en una tienda, aunque luego recuperó la libertad.

Más tarde se emitió una orden de arresto porque no se presentó a audiencias judiciales vinculadas a ese expediente.

Actualmente enfrenta cargos de asesinato en primer grado, intento de asesinato y uso agravado de arma de fuego. De acuerdo con la información difundida, permanece hospitalizado bajo custodia porque tiene tuberculosis.

“Sheridan Gorman tenía toda la vida por delante antes de que este asesino a sangre fría decidiera acabar con ella. Fue víctima de las políticas de fronteras abiertas y de los políticos que defienden las ciudades santuario, quienes liberaron a este inmigrante ilegal dos veces antes de que cometiera este atroz asesinato”, dijo la subsecretaria interina Lauren Bis.

El rechazo de Pritzker y el debate sobre Illinois, ICE y las leyes santuario

El gobernador Pritzker expresó sus condolencias a la familia, los amigos y la comunidad universitaria de Loyola. “El asesinato de Sheridan Gorman es una tragedia, y el responsable debe rendir cuentas ante la ley con todo el peso de la misma", dijo en redes sociales.

El mensaje del gobernador J.B. Pritzker tras la muerte de Sheridan Gorman (X/@GovPritzker) X @GovPritzker

El caso volvió a poner en discusión la relación entre las autoridades estatales de Illinois y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés). En el centro de esa disputa aparece la Ley TRUST, que limita la cooperación de autoridades locales con pedidos de retención migratoria.

Desde el gobierno federal hubo cuestionamientos a la liberación previa del acusado tras su arresto por un delito menor. “Exigimos al gobernador JB Pritzker y a los políticos de Chicago que defienden las ciudades santuario que se comprometan a no liberar a este inmigrante ilegal criminal de la cárcel y devolverlo a los barrios estadounidenses", agregó Bis.

La muerte de la estudiante derivó en respuestas de distintos actores políticos. El presidente Donald Trump consideró que el caso refleja problemas de control fronterizo y apuntó contra las políticas de ciudades santuario.

“Estas personas fueron admitidas por el expresidente Biden”, dijo Trump, según lo retomado por ABC 7. “Las estamos sacando; las estamos sacando rápido. Por eso el ICE es tan importante. Están haciendo un excelente trabajo", señaló.