El suburbio de Chicago donde Amazon hará su próximo gran desarrollo de 229 mil pies cuadrados

Un suburbio de Chicago fue elegido por la empresa Amazon para hacer su próximo gran desarrollo. El plan para la remodelación de una propiedad de aproximadamente 14 hectáreas (unos 140 mil metros cuadrados) contempla un edificio comercial de una sola planta de 229 mil pies cuadrados (más de 21.000 metros cuadrados).

El suburbio de Chicago donde Amazon podría tener su próximo gran desarrollo

La villa de Orland Park, que se encuentra en el condado de Cook, anunció que la agenda para la próxima reunión de la Comisión de Planificación incluye la propuesta de un desarrollo comercial minorista para la compañía de comercio electrónico, fundada por Jeff Bezos.

El desarrollo comercial minorista de Amazon se ubicaría en la esquina suroeste de 159th Street y LaGrange Road Captura de pantalla Google Maps - Captura de pantalla Google Maps

El desarrollo se ubicaría en la esquina suroeste de 159th Street y LaGrange Road, un terreno que se ocupó por varios años por el restaurante Petey’s II, ya cerrado.

El plan conceptual busca reurbanizar la propiedad con un edificio de una sola planta de alrededor de 21.000 metros cuadrados, principalmente de uso comercial minorista, con un componente limitado de almacén destinado a apoyar las operaciones en el propio sitio.

El proyecto también incluye varios lotes comerciales independientes para desarrollo futuro, “lo que representa una inversión potencial significativa en uno de los corredores más visibles y con mayor tránsito de Orland Park”, señalaron en un comunicado.

Añadieron que la propuesta está sujeta a revisión y aprobación pública, y la naturaleza comercial del proyecto se alinea con los objetivos de largo plazo para la intersección y el área circundante.

El sitio vacante, desde hace mucho tiempo, era ocupado por restaurante Petey's II Captura de pantalla Google Maps - Captura de pantalla Google Maps

El tipo de desarrollo que Amazon podría iniciar en el suburbio

Según la información incluida en la agenda de la Comisión de Planificación, el desarrollo propuesto funcionaría como un gran espacio comercial que ofrece una amplia gama de productos, que incluyen comestibles y mercancía general, con servicios complementarios y posibles opciones de comida preparada.

De acuerdo con Arlington Cardinal, la descripción suena similar a la de una tienda de comestibles Amazon Fresh, pero al igual que en otras tiendas de su tipo, la identidad y la marca no se revelan inicialmente durante las primeras etapas del desarrollo.

Este tipo de centros ofrecen autopago mediante carritos de compra de alta tecnología que permiten buscar la ubicación de los productos en la tienda, pesarlos, escanearlos y pasar directamente por la caja registradora tradicional.

También pueden comprar en línea y recoger sus artículos, o comprar en vía web y pedir que se los envíen a domicilio.

Amazon Fresh es una tienda de comestibles física y en línea NIKLAS HALLE'N - AFP

El alcalde de Orland Park resalta la fortaleza del suburbio y creación de empleos

Jim Dodge, alcalde de Orland Park, explicó que el hecho de que un minorista global como Amazon considere invertir en el suburbio, “transmite una clara señal de la vitalidad de nuestra comunidad y la importancia estratégica de este corredor”.

Agregó: “Demuestra que Orland Park sigue siendo considerado un destino privilegiado para grandes inversiones comerciales”.

El comunicado destaca que el interés de la compañía refleja la confianza en la comunidad, su infraestructura y sus perspectivas económicas a largo plazo. “Este tipo de inversión apoya no solo nuestra economía local, sino también empleos bien remunerados durante la construcción y más allá”, dijo Dodge.

La propuesta de Amazon para la villa de Orland Park es parte de una actividad de planificación e inversión más amplia PATRICK T. FALLON� - AFP�

El alcalde destacó que proyectos como este tienen el potencial de generar ingresos sustanciales por impuestos sobre las ventas que benefician directamente a los residentes.

La propuesta también es parte de una actividad de planificación e inversión más amplia y continua en la intersección de 159th Street y LaGrange Road, que ha visto un mayor interés de los desarrolladores y mejoras de infraestructura en los últimos años.

“Se trata de un crecimiento comercial inteligente que se autofinancia, mejora el flujo vehicular y posiciona este corredor para el éxito a largo plazo”, explicó Dodge.