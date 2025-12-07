En Chicago: el temor de los estadounidenses con origen latino por la ofensiva migratoria del ICE

Chicago es desde hace tres meses la nueva sede de la Operación Midway Blitz, una serie de operativos coordinados por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) y el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) para luchar contra los “delincuentes indocumentados” que llegaron a la ciudad. Estas redadas han afectado tanto a la comunidad migrante en su totalidad como a los ciudadanos estadounidenses con orígenes latinos.

El nuevo target del ICE en Chicago

De acuerdo con The Washington Post, los ciudadanos latinos estadounidenses y residentes legales aseguran haber sido detenidos durante horas, y en algunos casos, días, por los agentes del ICE tras cuestionar su estatus migratorio. Otros no fueron detenidos, pero señalan posibles agresiones por su color de piel.

Ciudadanos estadounidenses de origen latino aseguran haber sido detenidos en Chicago por días ICE - ICE

“Estoy decepcionado por lo que ha pasado en Estados Unidos”, dijo Diego Rosales, un ciudadano estadounidense que fue víctima de uno de estos operativos. “Pensé que el presidente debía protegernos, pero solo empeoró la situación para los hispanos”.

El 6 de octubre, el joven de 15 años esperaba su autobús escolar cuando dos camionetas oscuras se detuvieron de manera abrupta. De ahí se bajaron tres hombres con uniformes militares verdes, máscaras de tela, chalecos antibalas y pistolas en la cintura. Al mirarlo fijamente, corrieron hacia él.

Tras una carrera de tres cuadras, los oficiales derribaron al adolescente al pavimento y le gritaron una pregunta: “¿Dónde naciste?“. Al ser abordado, Rosales balbuceó que era ciudadano estadounidense. Poco después, los agentes desaparecieron.

Poco después que Rosales les dijo a los agentes que era estadounidense, se retiraron Facebook/Immigration And Customs Enforcement (ICE)

Tras este percance, el joven no regresó a la zona Bedrosian Park en octubre, negándose a salir de su casa por temor a volver a encontrarse con los agentes de inmigración.

“Críe buenos hijos que nunca fueron perseguidos por la policía”, dijo su madre, quien habló bajo condición de anonimato. “Y a mi hijo lo persiguió la policía porque tiene la piel morena”.

“Nadie los va a ayudar”, las nuevas redadas contra ciudadanos estadounidenses

El medio estadounidense también presentó el caso de Dayanne Figueroa, una asistente legal de marketing en una empresa de marketing que nació en Estados Unidos. Mientras se dirigía a su trabajo, escuchó una serie de bocinas que la alertaban de un operativo migratorio.

Al ver que su carril estaba despejado, aceleró para evitar la acción. No obstante, una camioneta de la agencia chocó con su vehículo. Poco después, la sacaron del auto por los hombros y la esposaron mientras se retorcía en el pavimento.

Figueroa les intentó comunicar que era ciudadana americana. No obstante, el agente supervisor le dijo: “Nadie los va a ayudar. Son todos unos criminales”.

Antecedentes de las nuevas redadas

A principios de septiembre, la Corte Suprema anuló un fallo de un juez de un tribunal inferior que impuso límites a las redadas de inmigración en el área de Los Ángeles en relación con la etnia de la persona.

El juez Brett M. Kavanaugh escribió que la inmigración ilegal es un “problema grave” en la Gran Naranja. Asimismo, opinó que la raza puede considerarse, junto con otros factores, una sospecha para detener a un migrante.